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 "Медики и скорая помощь никогда не должны быть мишенями", - Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля наемниками РФ на Донбассе

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля оккупантами в районе Водяного Донецкой области.

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Печальная весть из Донбасса. Медики и скорая помощь никогда не должны быть мишенями", – заявил Волкер. 

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Медики и скорая помощь никогда не должны быть мишенями, - Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля наемниками РФ на Донбассе 01

Напомним, вчера утром террористы атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца. В результате выстрела из "ПТРК" (по предварительным данным) от автомобиля остался один каркас. Медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.

За рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.

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Сержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.

Источник: https://censor.net.ua/n3135129
 
   
 Топ комментарии
 
может за 5 лет войны пора понять с рашей договариватся НЕЛЬЗЯ
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"повстанцам днр лнр" пофиг на любые конвенции и правила. Им Зе! пообщал автономию в составе Украины и раззрешил говорить на русском языке!!!
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Совет форумчанПравила форума
 
может за 5 лет войны пора понять с рашей договариватся НЕЛЬЗЯ
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Считаю реальной заслугой Зе в плане дипломатии то что официальная американская сторона реагирует на такте обстрелы
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Ну да, США никогда раньше не осуждали подобные обстрелы и вот, опять...
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Мадам, ви хворі не лише на голову, а й на душу. Які "такте обстрелы", і в чому "заслуга" зЕ? Терористи, з якими зЕ домовився про перемир"я, СВІДОМО обстіріляли санітарний транспорт. Волкер відреагував, як нормальна людина, на дії рашитських нелюдей, які порушують всі міжнародні норми
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мне сначало показалось что это троллинг зебила. мол чем больше наших валят, тем больше америкосы беспокоятся. как по мне америкосам ваще пофик...
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Ну тогда спасибо ему за красно солнышко и водицу студьонаю. Скажи. те.
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"повстанцам днр лнр" пофиг на любые конвенции и правила. Им Зе! пообщал автономию в составе Украины и раззрешил говорить на русском языке!!!
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Развод сил в близи станицы луганской и озвученный богданом региАнальный русский язык для лугандонцев это что по вашему?)
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Развод сил записан в Минских договоренностях

Богдан предложил русский сделать региональным оставив украинский официальным
Стефанчук сказал что это противоречит официальной позиции СН

Где там про автономию и все пропало?
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Это план путлера, читай зеленского. А своим пердежем богдан прощупывает общественное мнение. а развод сил это капитуляция, за освобожденную землю наши платили жизнями. и никакая зеленая шмаркля не вправе сдавать ни пяди нашей земли!!!
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Минские договоры план путена? Так зачем Петя их подписывал?
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Подписывать, не значит выполнять...
И вообще, если бы он их тогда не подписал, то нашим бы в районе дебальцево наваляли так, что иловайск, где натворил ваш генерал хомяк делов, показался бы легкой прогулкой. Помнишь в минске путлер до конца ждал пока наши потеряют ключевые позиции. Или память короткая как и у всех зебилов?
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Ну вот русня тоже думала что подписывать не значит выполнять, в результате чего огребла санкции

Санкции теперь напрямую к Минску привязаны
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Там мешкає наш ВОРОГ, який вбиває наших людей.

Треба зробити так, як свого часу було зроблено між Північною і Південною Кореєю: смуга, надовби, прожектора, повне розділення.

Скільки ще треба вбити людей щоб це зрозуміти.
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Ну это мнение тех кто считает что в Украине Гражданская война

А я уверена что если вывести оттуда российские оккупационные войска, то все довольно быстро прекратится
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А кто им запрещал разговаривать на русском и когда?
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ну по росися 24 каждый день говорят, что повстанцы днр не могут говорить на радном языке "Медики і швидка допомога ніколи не мають бути мішенями", - Волкер засудив обстріл санітарного автомобіля найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 3656
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Это даже не бандитизм. Бандиты живут по "понятиям" - нсли можно так сказать, упрощённой версии "воровского закона". В частности " понятия" запрещают убивать беременных женщин и детей. И " лепил" бандиты обычно не трогают, ибо "западло". Братва может обвинить в беспределе, а беспредельщиков "мочат". По врачам стреляют опущенные суки или те же беспредельщики. Короче такие персонажи должны уничтожаться на месте без суда и следствия.
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Осудил? И каков приговор на этот раз? Такой же, как и в прошлый?
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Там мешкає наш ВОРОГ, який вбиває наших людей.
Треба зробити так, як свого часу було зроблено між Північною і Південною Кореєю: смуга, надовби, прожектора, повне розділення.
Скільки ще треба вбити людей щоб це зрозуміти.
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Для цього інцендента треба створити державну комісію. Куди входили б представники прокуратури, армійські фахівці, представники президента і парламенту. Цілком можливо, що цей теракт був спецоперацією, щоб зірвати хитке перемирья. І зацікавлені сторони можуть бути, як зовні, так і в середині країни.
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Українцям не треба "правильний" висновок дослідження цієї трагедії. Українцям потрібна правда.
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Чудово! Це ж Волкер "засудив"! І все! А де дії у відповідь? Не лише від вже кастрованих (в своїх військових відповідях!) українських ЗСУ, а й від "світової спільноти"?! Де дії? Де посилення санкцій? ... кат ма. ось і все, чим нам (Україні) наразі допомагатимуть! Бо ж бачать ЩО САМЕ та В ЯКИЙ СПОСІБ в нас в зоні зіткнення (такі ж словосполучення?!) проходить! Бо ж бачать, що новий президент вирішив тихенько зливати країну Україна! ось вам наявна оцінка. Через пана Волкера.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Медики и скорая помощь никогда не должны быть мишенями", - Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля наемниками РФ на Донбассе
 
 
 
 
 
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