 "Медики и скорая помощь никогда не должны быть мишенями", - Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля наемниками РФ на Донбассе

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Печальная весть из Донбасса. Медики и скорая помощь никогда не должны быть мишенями", – заявил Волкер.
Напомним, вчера утром террористы атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца. В результате выстрела из "ПТРК" (по предварительным данным) от автомобиля остался один каркас. Медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.
За рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.
Сержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.
Богдан предложил русский сделать региональным оставив украинский официальным
Стефанчук сказал что это противоречит официальной позиции СН
Где там про автономию и все пропало?
И вообще, если бы он их тогда не подписал, то нашим бы в районе дебальцево наваляли так, что иловайск, где натворил ваш генерал хомяк делов, показался бы легкой прогулкой. Помнишь в минске путлер до конца ждал пока наши потеряют ключевые позиции. Или память короткая как и у всех зебилов?
Санкции теперь напрямую к Минску привязаны
Треба зробити так, як свого часу було зроблено між Північною і Південною Кореєю: смуга, надовби, прожектора, повне розділення.
Скільки ще треба вбити людей щоб це зрозуміти.
А я уверена что если вывести оттуда российские оккупационные войска, то все довольно быстро прекратится
Треба зробити так, як свого часу було зроблено між Північною і Південною Кореєю: смуга, надовби, прожектора, повне розділення.
Скільки ще треба вбити людей щоб це зрозуміти.