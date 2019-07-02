 Парубий: Считаю, что отвод сил в Станице Луганской - это шаг к капитуляции, а не шаг к миру

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Парубий сказал в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.
"Я скажу свою личную позицию, я считаю, что отвод войск со Станицы Луганской – это неправильный шаг. Так как даже когда апеллируют к каким-то договоренностям, то там был целый ряд пунктов, и первый из них, это прекращение огня. В то время, когда убивают наших военных каждый день, в то время, когда сегодня произошла большая трагедия и погибли наши военные на передовой, была обстреляна медицинская скорая, я считаю это шагом к капитуляции, а не шагом к миру", - сказал он.
Как сообщалось, Владимир Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской "началом конца активной фазы войны". Президент призвал украинцев "не поддаваться панике и провокациям".
Напомним, разведение сил в Станице Луганской прошло 26-28 июня, отведение войск подтвердили наблюдатели ОБСЕ.
Это же так удобно врать - болтать про мир сидя в безопамности,когда погибают или рискуют каждый день погибнуть другие люди.
Чай свою рожу боишься вынести вечером,чтоб не набили..
Это называется колаборация.
За дедушку Хитлора воевало до миллиона свинособак: РОА, козачки, власовцьі и прочая мусор. Повесили их все потом твои дидьі.
Или без их чуткого руководства Украине не обойтись?
По моему кроме вреда они ничего не приносят.
Причем это не первый у вас такой случай слепоты.
За моими родственниками следят их работодатели,что бы они выполняли работу за которую они им платят.
А вы не следите за теми людьми которых вы нам наняли в слуги народа.
При этом я опускаю момент бриони как малозначимый,меня интересует качество их работы.
Вы же считаете что они еще не приступали.
Какой из вас контролер?
Когда вы их нанимали нужно было учитывать определенные обстоятельства,а именно внешнюю агрессию.
Пока вы будете ждать Украина может прекратить свое существование.
Как это было 100 лет тому назад.
Из вас хреновый работодатель.
Что и не удивительно.
ПОЧЕМУ, такие люди как КОНОНЕНКО ( блок ПОРЕШЕНКО и компаньон по бизнесу) получает субвенции больше остальных депутатов ( больше 100 млн.гр)- когда некоторые народные депутаты вообще не получили?? Это такие привилегии близких к ПОРОШЕНКО людей???
главПЕТух вдул дебилам в уши,что разграбленая им армия лучшая в мире,вот ПЕТухи и хотят в наступление))) только противник в десятки раз сильнее и умирать будут не ПЕТухи естественно и не Пагубий с глав ПЕТухом. ПЕТухам надо сотни тысяч жертв,как в Чечне,но только,что б ПЕТухов это не касалось.
Интересно видения будущего этой войны от ПЕТушар?))))
"О разведении сторон в Станице Луганской. Без эмоций и зрады. Чисто факты", - волонтер Донік
иди повоюй, может инвалидом сделают, тогда будешь говорить, воевать далее или прекращать как-то войну! не похоронил он ни одного брата своего или сына..вот так и говорит!
Хватит убивать друг друга!
Путин-ПТХ..спору нет. но...!!!
Неплохо, если бы Парубий дал оценку Минским соглашениям. Желательно, чтобы озвучил своё согласие или несогласие с ними представителям ЕС. А то этот "двойной стандарт" уже утомил. Не нравятся соглашения - официально отказывайтесь от них. А то для "внешнего слушателя" Парубий сторонних Минских соглашений, а для "внутреннего слушателя" - противник.
Если зеленые шмаркли озвучили свое несогласие с минскими соглашениями как часть критики пети в ходе предвыборной компании,значит они должны их изменить,а не рассказывать про петю и про ес.
Но нарид чьими слугами они себя назвали пока еще не вьехал в сам процесс,т.е. не понимает как он вообще работает этот механизм демократии - народовластие.
Поэтому можно говорить одно,а делать потом другое ...
Отводы по зонам подписывал Кучма,как и много других якобы от него исходящих странных инициатив.
Раз президент вернул его в команду переговорщиков значит с него и спрашивайте.