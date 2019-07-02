EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  4173  145
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3666) Парубий (1963) Донбасс (18838) операция Объединенных сил (1356)

 Парубий: Считаю, что отвод сил в Станице Луганской - это шаг к капитуляции, а не шаг к миру

Спикер Верховной Рады, второй номер в списке партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий считает неправильным шагом отвод сил и средств в районе Станицы Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Парубий сказал в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

"Я скажу свою личную позицию, я считаю, что отвод войск со Станицы Луганской – это неправильный шаг. Так как даже когда апеллируют к каким-то договоренностям, то там был целый ряд пунктов, и первый из них, это прекращение огня. В то время, когда убивают наших военных каждый день, в то время, когда сегодня произошла большая трагедия и погибли наши военные на передовой, была обстреляна медицинская скорая, я считаю это шагом к капитуляции, а не шагом к миру", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакой зрады нет. Победы, пока что тоже нет, - Зеленский о разведении сил в Станице Луганской. ВИДЕО

Как сообщалось, Владимир Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской "началом конца активной фазы войны". Президент призвал украинцев "не поддаваться панике и провокациям".

Напомним, разведение сил в Станице Луганской прошло 26-28 июня, отведение войск подтвердили наблюдатели ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3135128
 
   
 Топ комментарии
 
Давайте, Зелебобики, опровергайте.
Расскажите о вашем личном опыте успешных переговоров о мире с уголовниками.
Ну, это, например, когда у вас мобильник из рук вырывают или у вашей девушки вырывают из рук сумоч ку, а вы им: "АстанАвитесь! Давайте перетрем о мире, как культурные люди."
 показать весь комментарий
 
отвод войск ВСУ с территории Украины, кроме как во время боя по тактическим причинам - это акт капитуляции...
Здесь все просто.., в какую обертку это не заворачивай...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Не хочет Парубий идти в тюрягу за фиктивную коалицию в Раде. Цепляется до последнего за корыто.
 показать весь комментарий
 
 
Надо всех детей,племянников и т.д. из "партии войны" отправить на эту самую войну...а кто годен,так самих...
 показать весь комментарий
 
 
Партия мира в воюющей стране называется коллаборантами.
 показать весь комментарий
 
 
А из партии мира почему не отправить?
Это же так удобно врать - болтать про мир сидя в безопамности,когда погибают или рискуют каждый день погибнуть другие люди.
 показать весь комментарий
 
 
тебе петушек что известно то о храбрости?
Чай свою рожу боишься вынести вечером,чтоб не набили..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Потому что нельзя воевать со своим народом..
 показать весь комментарий
 
 
Особенно в интересах другого народа.
Это называется колаборация.
 показать весь комментарий
 
 
Це у власних інтересах. Чхати вони хотіли на народ, яким прикриваються. А нарід, відкривши рота, слухає черговий постулат Зєлжнского: " Опір агресії - це провокація".
 показать весь комментарий
 
Расскажи єто своїм дидам, русня вонючая.
За дедушку Хитлора воевало до миллиона свинособак: РОА, козачки, власовцьі и прочая мусор. Повесили их все потом твои дидьі.
 показать весь комментарий
 
Вы верите в случайности? Я НЕ ВЕРЮ.СЛУЧАЙНОСТИ - макарон и ангела сказали херанту,что вернут рф в пасе.Вместо того,чтобы предупредить страну,он промолчал в трубочку.Рф устроило разводилово с судом над нашими моряками,по рос.законам.МИД дал квалифицированный ответ.Он,как женщина во время прилива,закатил истерику.Отступили у Станицы.Сепарастка морозова уже похвалила и потребовала продолжения банкета -особый статус.Только богдана заявила о русском языке,для бестолковх,а рф уже созывает совбез оон,по языку.Вы и теперь верите в случайность? Ну тогда Вы,точно, ...бил.
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. запас прочности того, что сотворил хряк оказался нулевым. Все сразу развалилось. Так что оно сделало то за 5 лет???
 показать весь комментарий
 
 
Убогое, снимай Бриони и люкс башмаки, бери подельников упырей из Рады , АК-74, броники и на передок в ООС....охрану оставь в Киеве. Поражение это то что такое как Парубий родилось и 3 года издевалось над народом Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Богдан,Разумков и Зе уже сняли бриони и на передовой?
Или без их чуткого руководства Украине не обойтись?
По моему кроме вреда они ничего не приносят.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я их ещё в работе не видел, плохо...хорошо...время покажет. А вот результатами трудов Порошенко, Яценюка, Парубия, Гройсмана "наслаждаюсь"...ещё много времени будем выгребать то что они натворили в стране.
 показать весь комментарий
 
 
Предполагаю что и не увидите.
Причем это не первый у вас такой случай слепоты.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
следите за собой и своими родственниками. Как можно тупорыло утверждать о том что ещё не произошло??? Будем посмотреть и потом по заслугам.
 показать весь комментарий
 
Причем здесь я и мои родственники?
За моими родственниками следят их работодатели,что бы они выполняли работу за которую они им платят.
А вы не следите за теми людьми которых вы нам наняли в слуги народа.
При этом я опускаю момент бриони как малозначимый,меня интересует качество их работы.
Вы же считаете что они еще не приступали.
Какой из вас контролер?
 показать весь комментарий
 
Слежу, но только ОНИ ещё и работать не начали. Надо дать время, а потом по результатам работы...только не так как у папередников после 5 лет грабежа и мародёрствования во время военных действий на Донбассе.
 показать весь комментарий
 
У нас нет времени им давать.
Когда вы их нанимали нужно было учитывать определенные обстоятельства,а именно внешнюю агрессию.
Пока вы будете ждать Украина может прекратить свое существование.
Как это было 100 лет тому назад.
Из вас хреновый работодатель.
Что и не удивительно.
 показать весь комментарий
 
Шпокойнее тафаришчь...слазите с броневичка. Ждём 21 июля...потом будем посмотреть. Парубій: Вважаю, що відведення сил у Станиці Луганській - це крок до капітуляції, а не крок до миру - Цензор.НЕТ 7009
 показать весь комментарий
 
Батальон прокуроров, 2 бабальона судей....10 батальонов мажоров со своими джипами, 2 батальона депутатья, кабминовских с семьями...и вперёд в ст.луганскую и не только. Может до Мацквы дойдут.......
 показать весь комментарий
 
 
ПАРУБИЙ- у меня вопрос к ВАМ- почему ВРУ не отчитывается за трату депутатами (субвенцию соц-экономразвития ) НАРОДНЫХ ДЕНЕГ- а это ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕНЬ предусмотренных на 2019 г. , где часть уже роздана.?
ПОЧЕМУ, такие люди как КОНОНЕНКО ( блок ПОРЕШЕНКО и компаньон по бизнесу) получает субвенции больше остальных депутатов ( больше 100 млн.гр)- когда некоторые народные депутаты вообще не получили?? Это такие привилегии близких к ПОРОШЕНКО людей???
 показать весь комментарий
 
 
Это шаг к капитуляции - хорошо , никто не спорит . Но тогда возникает вопрос - почему этот шаг упорно пытались сделать на протяжении нескольких лет при предыдущем президенте ? Ему тоже будет предъявлено обвинение в гос. измене ?
 показать весь комментарий
 
 
За Парубиём уже давно пора бригаду профильной клиники высылать. как и за многими его соратниками в Раде. Павловская дано прогулы ставит.
 показать весь комментарий
 
 
Это комментарий умственно отсталого, у него и справка есть. Интересная ситуация олигофрен дает советы по ведению войны.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
3 года руководил Высшим законодательным органом Украины. издевался над страной. вопрос...Осуден ли? ну показания следователям точно может давать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ПЕТухи стратеги,как и их главПЕТух,видать пишут с окопов)))
главПЕТух вдул дебилам в уши,что разграбленая им армия лучшая в мире,вот ПЕТухи и хотят в наступление))) только противник в десятки раз сильнее и умирать будут не ПЕТухи естественно и не Пагубий с глав ПЕТухом. ПЕТухам надо сотни тысяч жертв,как в Чечне,но только,что б ПЕТухов это не касалось.
Интересно видения будущего этой войны от ПЕТушар?))))
 показать весь комментарий
 
 
Падубій, мабуть, окрім своєї довідки з психдіспансеру нічого в житті не читав. Ось нехай почитає висновок висновок волонтера Доніка, що завжди підтримував його коханого Порошенка. Донік - останній, хто буде казати щось добре на Зеленського.
"О разведении сторон в Станице Луганской. Без эмоций и зрады. Чисто факты", - волонтер Донік
 показать весь комментарий
 
 
А он забыл как он с Сеней и Турчиновым сдали Крым? Есть разница между выводом войск и отводом войска на пару сот метров? По ходу что там в Крыму было, забыли все
 показать весь комментарий
 
 
А мародерство в армии и уничтожение разграбленньіх складов єто мурло не считало шагом к капитуляции. Стоило рваться к власти чтобьі отнять у страньі пять лет
 показать весь комментарий
 
 
На передовую его пора прямо из кабинета.
 показать весь комментарий
 
 
спикерское кресло свое поставь на линии размежевания и потом гунди...
 показать весь комментарий
 
 
Значит, когда Потрох устраивал бесконечные перемирия и отводы, и без конца вещал, что он "пИризидент мЫру" это была не капитуляция?
 показать весь комментарий
 
 
подвійні стандарти. Безальтернативні миролюбці мовчки "схавали" Іловайськ, Дебальцево, ДАП, а тепер поперли з обуренням. Звісно, не з власної ініціативи, Пеця через блогерів нашепотів.
 показать весь комментарий
 
 
Вот кому интересно то, что считает эта шмара?🎈
 показать весь комментарий
 
 
Само козлина с охраной ходит...
иди повоюй, может инвалидом сделают, тогда будешь говорить, воевать далее или прекращать как-то войну! не похоронил он ни одного брата своего или сына..вот так и говорит!
Хватит убивать друг друга!
Путин-ПТХ..спору нет. но...!!!
 показать весь комментарий
 
В каком-то смысле капитуляция, как и любой компромисс в общем.
Неплохо, если бы Парубий дал оценку Минским соглашениям. Желательно, чтобы озвучил своё согласие или несогласие с ними представителям ЕС. А то этот "двойной стандарт" уже утомил. Не нравятся соглашения - официально отказывайтесь от них. А то для "внешнего слушателя" Парубий сторонних Минских соглашений, а для "внутреннего слушателя" - противник.
 показать весь комментарий
 
 
Двойные стандарты конечно.
Если зеленые шмаркли озвучили свое несогласие с минскими соглашениями как часть критики пети в ходе предвыборной компании,значит они должны их изменить,а не рассказывать про петю и про ес.
Но нарид чьими слугами они себя назвали пока еще не вьехал в сам процесс,т.е. не понимает как он вообще работает этот механизм демократии - народовластие.
Поэтому можно говорить одно,а делать потом другое ...
 показать весь комментарий
 
Моральная основа сказанного Парубием очень интересна. Его патрон подписывал все эти капитулянские соглашения об отводах, перемириях и тд. И ничего этот парубий не возмущался! А теперь значит вот так. Вывод - это абсолютно аморальная и глупая позиция. И расчитана на идиотов с IQ около 25.
 показать весь комментарий
 
 
Ну зачем вы говорите не правду.
Отводы по зонам подписывал Кучма,как и много других якобы от него исходящих странных инициатив.
Раз президент вернул его в команду переговорщиков значит с него и спрашивайте.
 показать весь комментарий
 
Если Кучма что не то подписал (а это было при Порошенко) его обязаны были дезавуировать и прислать нового. Этог не было.Так что это глупая отмазка.
 показать весь комментарий
 
Ё-моё, похоже засиделся парубий в зРаде,прямо чувствуется ,что скоро он будет на передовой вести людей в атаку... Парубій: Вважаю, що відведення сил у Станиці Луганській - це крок до капітуляції, а не крок до миру - Цензор.НЕТ 4358
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий: Считаю, что отвод сил в Станице Луганской - это шаг к капитуляции, а не шаг к миру
 
 
 
 
 
 вверх