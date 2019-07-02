 Обстрел санитарного автомобиля ВСУ под Водяным: опубликованы фото с места трагедии. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает источник InfoResist в зоне ООС.
Напомним, вчера утром террористы атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца. В результате выстрела из "ПТРК" (по предварительным данным) от автомобиля остался один каркас. Медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.
За рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.
Сержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.
Фото: сайт InfoResist
Вечная память погибшим.....
Сделано этого не будет по понятной причине - бизнески накроются, да и ЛДНР тогда прикажут долго жить в течение месяца, если не присоединятся под бурные апплодисменты к РФ.
Не присоединялись то они по той лишь причине, чтобы бизнески свои родссиянам не сдавать, как пришлось в Крыму, оттого и была объявлена независимость этих двух братских народов: ЛНР и ДНР.
https://youtu.be/IFB37bvrpPI
Так Ваш пример не совсем подходит, мягко говоря.
Гори ты в аду, погань...
А твоё мнение, козломордый, тут мало кого интересует.
О, блин, тебе же членистоногому русский язык в Украине ущемили! Как ты вообще здесь писать-то можешь!
Кловун понятия не имеет, что такое Гаагская конференция об обычаях ведения войны.
О, к стати, там весьма точно даётся определение комбатантов (к которым членистоногие *********** никак не относятся).
На кожен обстріл, на кожне вбивство - крити вогнем, так щоб голови не могли підняти.
Точечно, чітко, по терористам.
І тоді в них або закінчиться бажання стріляти, або закінчаться терористи.
Росія розуміє не русскій язик, а тільки мову сили.
Ми можемо заговорити зрозумілою їм мовою. Источник: https://censor.net.ua/b3135126
но если .....
как бы это не было цинично - зе прокукарекал за мыролюбие - ему в клюв, поименный список погибших бойцов
" Владимир Владимирович - у нас дети!!!! "- ЦИРК!
ПАН ПРЕЗИДЕНТ- ПУТИН УБИЦА И ЕГО СОЛДАТЫ И ОФИЦЕРЫ- КАРАТЕЛИ!!!
А в Днепре куча сепаров-и во всем Порох виноват и Америкосы!!!
Вот тсакой вот Квартал " гы-ГЫ-гы"
А Героям Украины -Спасибо!!! Берегите себя!!!