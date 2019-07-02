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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Обстрел санитарного автомобиля ВСУ под Водяным: опубликованы фото с места трагедии. ФОТОрепортаж

Опубликованы фото с места трагедии, где вчера утром террористы атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает источник InfoResist в зоне ООС.

Напомним, вчера утром террористы атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца. В результате выстрела из "ПТРК" (по предварительным данным) от автомобиля остался один каркас. Медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.

Обстрел санитарного автомобиля ВСУ под Водяным: опубликованы фото с места трагедии 01

За рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел санитарного автомобиля ВСУ: прокуратура ведет расследование по статье нарушение законов и обычаев войны

Обстрел санитарного автомобиля ВСУ под Водяным: опубликованы фото с места трагедии 02

Сержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.

Обстрел санитарного автомобиля ВСУ под Водяным: опубликованы фото с места трагедии 03
Обстрел санитарного автомобиля ВСУ под Водяным: опубликованы фото с места трагедии 04
Обстрел санитарного автомобиля ВСУ под Водяным: опубликованы фото с места трагедии 05
Обстрел санитарного автомобиля ВСУ под Водяным: опубликованы фото с места трагедии 06
Фото: сайт InfoResist

Источник: https://censor.net.ua/n3135125
 
 
 Топ комментарии
 
Надо мстить, а не жевать зеленые сопли.
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Печальное зрелище......
Вечная память погибшим.....
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Треба расійский ізик региональним вводити. Ізик примєрєнія... Ізик вєлікой мудрасті... Ізик Дастаєвскага, Талстога, Пушкєна...
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это всего лишь "Позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня". или ты смеешь против сцаря что-то вякать?
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Печальное зрелище......
Вечная память погибшим.....
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Надо мстить, а не жевать зеленые сопли.
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Надо мстить , а не везде свою морду с соплями всовывать .
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Надо сделать так, как было сделано с Северной и Южной Кореей в свое вртемя: полоса, надолбы, прожектора, полное разделение.
Сделано этого не будет по понятной причине - бизнески накроются, да и ЛДНР тогда прикажут долго жить в течение месяца, если не присоединятся под бурные апплодисменты к РФ.
Не присоединялись то они по той лишь причине, чтобы бизнески свои родссиянам не сдавать, как пришлось в Крыму, оттого и была объявлена независимость этих двух братских народов: ЛНР и ДНР.
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Корчинский про Ирину Шевченко, отвод войск и ОБСЕ. Богдан и Зеленский - позор Украины

https://youtu.be/IFB37bvrpPI
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Корчинського не було під Радою 31.08.2015-го. Тому йому не варто патякати на цю тему. Він ще тоді. взяв у Порошенко за це.
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До речі, Корчинський працює разом з Антоном Геращенко на одного господаря.
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можете потерпеть? хомчак с зесоплей отомстят
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ты уже 5 лет жевал шоколадные сопли.Не бойся соя отомстят по полной.
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Скорей всего ,зелебот,отсосут по полной у ху#ла !
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ну сосати - прегогатива порорхоботів - постійно сосуть рошен((
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Треба расійский ізик региональним вводити. Ізик примєрєнія... Ізик вєлікой мудрасті... Ізик Дастаєвскага, Талстога, Пушкєна...
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Пушкин, основатель русской словестности, был евреем, фалашем.
Так Ваш пример не совсем подходит, мягко говоря. Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним: опубліковано фото з місця трагедії - Цензор.НЕТ 5655
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Та наче ефіопом був. А кацапи були мокшами.
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"Словесность русская" - все інше французьке...
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Про Эйлера забыли, все Ломосова поминают Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним: опубліковано фото з місця трагедії - Цензор.НЕТ 2802
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Рід Достоєвського походить з Волині.
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А, перепрошую, у яке власне місце цей ізик треба ************ вводити?
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Це у "молодої команди" треба запитити куди, власне, вони готові ввести свій ізик...
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О, кацапи заради порятунку рядового Лоліти навіть свій єзиг *********.
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Странно, но на фото не медицинский "Хаммер", а скорее вот этот:
Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним: опубліковано фото з місця трагедії - Цензор.НЕТ 1397
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Мокша под штатовским флажком, ты прям спец - по оставшейся только нижней раме определяешь модель. Иди отсюда, Иван, здесь водки нет.
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Останки машины, реально не медицинского "хаммера".
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так любий хамер могли зробити медичним (намалювали хрести ..трохи переобладнали - маєш медичний)
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На фото від хамера одні колеса залишились. Спесіалізд хрінов.
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эташ как жеш можно определить только по остаткам шасси?

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Объяснишь наличие тумбы, сделаной из трубы и плиты. и полное отсутствие обвеса из металла с обозначением "Красного креста"???
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Ага-ага! И ещё два болта (явно пиндосских и не сравоплавных) там слева в углу валяются без знаков Кпасного Креста! Провокация всьо это! Гейропа! Пиндосы! Рсуцкий мир!
Гори ты в аду, погань...
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Кроме пердежа, тебе по факту сказать нечего?
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По факту всё сказано.
А твоё мнение, козломордый, тут мало кого интересует.
О, блин, тебе же членистоногому русский язык в Украине ущемили! Как ты вообще здесь писать-то можешь!
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Слив засчитан.
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Я не специалист в этой области и тем более утверждать не чего не могу ,но глядя на фото не скал бы ,что это именно мед машина.
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а не. вот он. с тремя дырками на нижней панели радиаторной решетки.
Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним: опубліковано фото з місця трагедії - Цензор.НЕТ 3605
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Ответа должна быть со всех стволов всех калибров
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эти фото надо европейцам в ПАСЕ раздать... Пусть смотрят, с кого они снимают санкции.... Хотя этих лицемеров конечно мало что проймет...
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може для початку Україна сама введе санкції? Ну, хоча б на Ротенберга для початку?
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Всем .удакам,которые рассказывают о не стрелять,отвести войска,о русском языке для ОРДЛЫ,о сойдемся по середине,о наших людях,эти фото на стол.Что стояли перед их РОЖАМИ НА БЕЗМОЗГЛЫХ головах.У нас часто приводят в пример Израиль.А скажите мне,если б палестинские балбесы поступили так с израильским сан.автомобилем,что им было?Я уверен,что без слюнтявого возмущения,отдали приказ и сровняли с землей и то место,и все,что рядом.Мне скажут,что там мирные жители?А какого хрена они там сидят?Поддерживают сепарастов?Они сознательно оттуда не уезжают.Так почему наши парни и девчата должны гибнуть из-за лугандонского ЖЛОБЬЯ?
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илюша,ты хоть и потомственный 3,14тор,но видно тебя плохо..
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Проста нинада стрилять в атвет!
Кловун понятия не имеет, что такое Гаагская конференция об обычаях ведения войны.
О, к стати, там весьма точно даётся определение комбатантов (к которым членистоногие *********** никак не относятся).
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Даремно пана Зю називають "клоуном", мені здається йому краще підходить "балбес", який взявся не за своє діло. Було хреново, але була надія, що колись ...., тепер і це "колись" пропадає
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Собоались риги пороха. Дівані воїни.
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Зебилы и ватаны-вы сделали это вместе!
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Ваш пахан-рига порохотогивно наніс такий шкоду Україні що не яка війнаб це не змогла. 10 міліонів вийхало за бугор, якщо не більне. І все завдяки ефективному менеждеру далбайобу 95 левела.
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прекрасно написала Мария Берлинская - "І тому вихід один - жорсткі удари у відповідь.
На кожен обстріл, на кожне вбивство - крити вогнем, так щоб голови не могли підняти.
Точечно, чітко, по терористам.
І тоді в них або закінчиться бажання стріляти, або закінчаться терористи.
Росія розуміє не русскій язик, а тільки мову сили.
Ми можемо заговорити зрозумілою їм мовою. Источник: https://censor.net.ua/b3135126
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Продолжайте соблюдать и выполнять минское предательство...
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а головне закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"
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машина пролежала до етих фот -многовато не свежая трагедия
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Будьте же ви прокляті кацапи і все ваше кацапське племя !!! Не буде вам пощади ніде і ніколи !!!
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не буде ніякої відповіді, да і нікому там відповідать, пожують сопельки тихенько і знову будуть щось городити про мову Раши в Донбасі і референдуми, по пять в день, по всіх, спірних питаннях, адже свого ума там і близько, ні в кого немає, да і ніколи, спішать з переїздом в новий офіс.
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дай Бог шоб украинские бойцы больше не гибли

но если .....

как бы это не было цинично - зе прокукарекал за мыролюбие - ему в клюв, поименный список погибших бойцов
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Братья наши -Детки!!!! Шалят!!!!
" Владимир Владимирович - у нас дети!!!! "- ЦИРК!
ПАН ПРЕЗИДЕНТ- ПУТИН УБИЦА И ЕГО СОЛДАТЫ И ОФИЦЕРЫ- КАРАТЕЛИ!!!
А в Днепре куча сепаров-и во всем Порох виноват и Америкосы!!!
Вот тсакой вот Квартал " гы-ГЫ-гы"
А Героям Украины -Спасибо!!! Берегите себя!!!

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ти коли Порошенко дупу лизав 31.08.2015 про це думав?

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Ізраїль би вже розхерачив з десяток бліндажів сєпарів, а ми війська від Станиці Луганської відводимо.
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Бо до цього Ізраїль посадив одного президента, одного прем'єра та одного міністра за речі, які в Україні виглядають смішними.
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Жалко Зеленский в этот момент не оказался "посерединке". У него была бы прекрасная возможность озвучить "ополченцам" свое видение ситуации и очередные мирные инициативы. А мы бы его потом собрали лопатой в мешок и отправили к ***** стоять на коленях.
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Ну, це ж не безальтернативно мирний Порошенко, який бійців садив за несанкціонований вогонь і провокації.
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Тварюки кацапські! Не буде вам прощення на цій землі.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбстрел санитарного автомобиля ВСУ под Водяным: опубликованы фото с места трагедии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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