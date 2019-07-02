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 Политика Украины
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 Это личная позиция Богдана, - Стефанчук об идее сделать русский язык региональным на Донбассе

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что предложение главы Офиса Президента Андрея Богдана сделать русский язык региональным на Донбассе является его личной позицией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Это однозначно, мне кажется, следует трактовать как личную позицию Андрея Богдана, так как она не совсем коррелируется с тем, что заявлено в программе нашей партии. Так как для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, в соответствии с которой единственным государственным языком Украины является украинский язык", – сказал он.

Напомним, глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что русский язык мог бы получить статус регионального на территории Донецкой и Луганской областей после референдума.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не позволим": Парубий отреагировал на заявление Богдана о региональном русском языке

Как сообщалось, Закон "Об основах государственной языковой политики", который внесли народные депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, был принят, подписан и вступил в силу в 2012 году. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность национальных меньшинств превышает 10 процентов.

Напомним, что 23 февраля 2014 года Верховная Рада признала этот закон утратившим силу, а 28 февраля 2018 года Конституционный суд назвал его неконституционным.

Источник: https://censor.net.ua/n3135122
 
   
 Топ комментарии
 
я не я и хата не моя. как удобно. никто ни за шо не отвечает.
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Шо говнюки, прокололись? Теперь пошли "отмазки". Вы так и не поняли, что это не игра, а вы все таки ответственные должностные лица. И для того что бы толкать речи нужно, как минимум иметь мозги, а не 3,14 что попало. Каждое такое высказывание приводит в шок наших союзников.
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А вы только это поняли?!
У них вся деятельность, начиная с предвыборной компании так построена - они как трехглавый дракон - одна голова одним обещает одно, другая другим другое, а третья диаметрально противоположное третьим....сам же дракон задницей говорит, что это не он, а одна из голов просто высказала свое мнение.
Новый герб Зеленского
Це особиста позиція Богдана, - Стефанчук про ідею зробити російську мову регіональною на Донбасі - Цензор.НЕТ 8938
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Этого богдана нужно быстро снимать.
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законы для себя должны принимать сами пересичные. Так как пересичные не могут сфор-
мулировать что они хотят а зачастую и сами не знают что им нужно,то идею должны представлять сформулировать и обьяснить людям депутаты, а оформлять и писать узкие спициалисты.Законы это моральные правила за нарушение которых наказывают. Если бы люди принимали регламент и законы для рады то работа депутатов улучшилась на порядок.И в других не сложных житейских сферах где здравый смысл,мораль и логика всем понятна это сработает. Начинать с обсуждения устройства громады и предлагайте самое невероятное Время такое.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто личная позиция Богдана, - Стефанчук об идее сделать русский язык региональным на Донбассе
 
 
 
 
 
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