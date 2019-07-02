 Это личная позиция Богдана, - Стефанчук об идее сделать русский язык региональным на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
"Это однозначно, мне кажется, следует трактовать как личную позицию Андрея Богдана, так как она не совсем коррелируется с тем, что заявлено в программе нашей партии. Так как для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, в соответствии с которой единственным государственным языком Украины является украинский язык", – сказал он.
Напомним, глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что русский язык мог бы получить статус регионального на территории Донецкой и Луганской областей после референдума.
Как сообщалось, Закон "Об основах государственной языковой политики", который внесли народные депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, был принят, подписан и вступил в силу в 2012 году. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность национальных меньшинств превышает 10 процентов.
Напомним, что 23 февраля 2014 года Верховная Рада признала этот закон утратившим силу, а 28 февраля 2018 года Конституционный суд назвал его неконституционным.
мулировать что они хотят а зачастую и сами не знают что им нужно,то идею должны представлять сформулировать и обьяснить людям депутаты, а оформлять и писать узкие спициалисты.Законы это моральные правила за нарушение которых наказывают. Если бы люди принимали регламент и законы для рады то работа депутатов улучшилась на порядок.И в других не сложных житейских сферах где здравый смысл,мораль и логика всем понятна это сработает. Начинать с обсуждения устройства громады и предлагайте самое невероятное Время такое.