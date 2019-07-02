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 Обстрел санитарного автомобиля ВСУ: прокуратура ведет расследование по статье нарушение законов и обычаев войны

По факту обстрела боевиками санитарного автомобиля ВСУ проводится досудебное расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в Донецкой области.

"В Донецкой области начато расследование по факту обстрела боевиками санитарного автомобиля ВСУ, в результате которого двое военнослужащих погибли, а один получил ранения", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование уголовного производства по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями Главного управления Службы Украины в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, 1 июля, около 10:50, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями ОРДЛО окрестностей с.Водяное Волновахского района Донецкой области противотанковой управляемой ракетой расстрелян санитарный автомобиль Вооруженных сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела санитарного автомобиля под Водяным погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко. ФОТО (обновлено)

В результате обстрела погибли 48-летняя санинструктор и 47-летний старший водитель, а старшина получил огнестрельное ранение мягких тканей поясничной области.

"Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", – отметили в прокуратуре.

Обстрел санитарного автомобиля ВСУ: прокуратура ведет расследование по статье нарушение законов и обычаев войны 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135121
 
   
 Топ комментарии
 
Это какое то Полу дебильное название статьи , наверное как и сама статья -"уголовного производства по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины Источник: https://censor.net.ua/n3135121
Вот интересно, когда автор писал статью- что понимали под словом ОБЫЧАИ??
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Чому прокурватура не запитала дозволу у Зебіла, чи можна починати розслідування? Головне - мир, а початок слідства з приводу смертей воїнів - позорна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес
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Oni ze fashisti *****-roSSiji putina Xy*la Обстрел санитарного автомобиля ВСУ: прокуратура ведет расследование по статье нарушение законов и обычаев войны - Цензор.НЕТ 9423 Обстрел санитарного автомобиля ВСУ: прокуратура ведет расследование по статье нарушение законов и обычаев войны - Цензор.НЕТ 8240 . Xotja Gitlerovskie fashisti smotrja na eto vsjo: nervno kurjat storonke..
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московиты и соблюдение законов и обычаев войны.....?
Они никогда их не соблюдали убивая и своих, и чужих миллионами....
Поэтому этот зверь и расширился так - и побеждает...
Поэтому он и победит Украину с ее евро-ценностями не годными для ведения войны с таким противником.......
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Это какое то Полу дебильное название статьи , наверное как и сама статья -"уголовного производства по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины Источник: https://censor.net.ua/n3135121
Вот интересно, когда автор писал статью- что понимали под словом ОБЫЧАИ??
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видать от индейцев статья....это про запрет танцев с бубнами вокруг павшего врага
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"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход"
Борис Шефир, руководитель "Квартала-95"
Источник: https://censor.net.ua/n3129834
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Это была первая часть вопроса в интервью Шефира ( используется в СМИ для обсуждения) .Но есть вторая часть (продолжение)-

"
- А власть РФ вы не учитываете?
- Если мы сильно захотим, то мы с ними договоримся.
- Какие у вас аргументы?
- Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив..."
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Чому прокурватура не запитала дозволу у Зебіла, чи можна починати розслідування? Головне - мир, а початок слідства з приводу смертей воїнів - позорна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес
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Обычаи войны, что за фейспалм в заголовке? Еще традиции и ритуалы написали бы...
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куда комбат смотрит, есть же комбат у этих военных, я думаю у комбата есть минометка, но нет не стреляет, сказать больше почему молчит арта да ударьте вы разок по центру донецка
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Прокуратура Матіоса? Яка вже чотири роки тримає торнадівців по 100% сфальшованих матеріалах, які навіть не відправлялись на експертизу?
Досліджувати цей інцидент має державна комісія, куди будуть входити в тому числі і представники президента. Бо є великі підозри, що це був теракт, підлаштований попередньою владою, щоб нашкодити новому президенту.
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А пана Матіоса треба відсторонити від своїх обов'язків до з'ясування обставин замаху на генерального прокурора Шокіна в його офісі на Банковій снайпером за допомогою тепловізора. Чи пан Матіос сподівається, що про цей епізод громадськість забула?
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Для того, чтобы применять эту статью, у нас должно быть военное положение, т.е. статус "война". Войны - нет. Статья - туфта. Здесь подходит другая - " умышленное убийство" или можно попытаться " припаровозить" "терроризм".
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Толку с этих расследований. Должно быть наступление, а не расследования.
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