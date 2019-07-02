 Обстрел санитарного автомобиля ВСУ: прокуратура ведет расследование по статье нарушение законов и обычаев войны

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в Донецкой области.
"В Донецкой области начато расследование по факту обстрела боевиками санитарного автомобиля ВСУ, в результате которого двое военнослужащих погибли, а один получил ранения", – сказано в сообщении.
Досудебное расследование уголовного производства по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями Главного управления Службы Украины в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщалось, 1 июля, около 10:50, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями ОРДЛО окрестностей с.Водяное Волновахского района Донецкой области противотанковой управляемой ракетой расстрелян санитарный автомобиль Вооруженных сил Украины.
В результате обстрела погибли 48-летняя санинструктор и 47-летний старший водитель, а старшина получил огнестрельное ранение мягких тканей поясничной области.
"Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", – отметили в прокуратуре.
Они никогда их не соблюдали убивая и своих, и чужих миллионами....
Поэтому этот зверь и расширился так - и побеждает...
Поэтому он и победит Украину с ее евро-ценностями не годными для ведения войны с таким противником.......
Вот интересно, когда автор писал статью- что понимали под словом ОБЫЧАИ??
Борис Шефир, руководитель "Квартала-95"
Источник: https://censor.net.ua/n3129834
"
- А власть РФ вы не учитываете?
- Если мы сильно захотим, то мы с ними договоримся.
- Какие у вас аргументы?
- Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив..."
Досліджувати цей інцидент має державна комісія, куди будуть входити в тому числі і представники президента. Бо є великі підозри, що це був теракт, підлаштований попередньою владою, щоб нашкодити новому президенту.