 Обстрел санитарного автомобиля ВСУ: прокуратура ведет расследование по статье нарушение законов и обычаев войны

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в Донецкой области.

"В Донецкой области начато расследование по факту обстрела боевиками санитарного автомобиля ВСУ, в результате которого двое военнослужащих погибли, а один получил ранения", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование уголовного производства по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями Главного управления Службы Украины в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, 1 июля, около 10:50, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями ОРДЛО окрестностей с.Водяное Волновахского района Донецкой области противотанковой управляемой ракетой расстрелян санитарный автомобиль Вооруженных сил Украины.

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В результате обстрела погибли 48-летняя санинструктор и 47-летний старший водитель, а старшина получил огнестрельное ранение мягких тканей поясничной области.

"Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", – отметили в прокуратуре.