 ОБСЕ обнаружила в оккупированной Кадиевке российскую станцию радиопомех Р-378А

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете СММ ОБСЕ.

"30 июня патруль СММ видел 1 автоматизированную станцию радиопомех (Р-378А) в н. п. Кадиевка (бывший Стаханов; 50 км на запад от Луганска)", - говорится в отчете.

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Напомним, ранее миссия ОБСЕ неоднократно сообщала о выявлении различных типов современных российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы