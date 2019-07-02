EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Происшествия
  1778  17
Материалы по теме:
Все про:вооружение (3220) ОБСЕ (3666)

 ОБСЕ обнаружила в оккупированной Кадиевке российскую станцию радиопомех Р-378А

Патруль спецмиссии ОБСЕ обнаружил 30 июня автоматизированную станцию помех Р-378А в оккупированной Кадиевке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете СММ ОБСЕ.

"30 июня патруль СММ видел 1 автоматизированную станцию радиопомех (Р-378А) в н. п. Кадиевка (бывший Стаханов; 50 км на запад от Луганска)", - говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донетчины

Напомним, ранее миссия ОБСЕ неоднократно сообщала о выявлении различных типов современных российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы

Источник: https://censor.net.ua/n3135120
 
 
 Топ комментарии
 
Все росіянське нічого дамбасяцького.
 показать весь комментарий
 
Тшшшшш, а то ЗЕботи зараз набіжать та в баню відправлять.
Закріплю. Це не Спам!
 показать весь комментарий
 
Ну так у нас же говнокомандующий не стреляет
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну заметили и чё? Крепко зажмурили глазки, сжали кулачки и сделали вид что ничего не видят?
 показать весь комментарий
 
 
обсе,как рас ничего плохого и не сделало!!! а вот ВСУ после такой информации,следовало БЫ уничтожить обнародованый экземпляр!!! но почемуто вы ждете это от организации которая дала вым разведданные.........
 показать весь комментарий
 
 
Ну так у нас же говнокомандующий не стреляет
 показать весь комментарий
 
 
Все росіянське нічого дамбасяцького.
 показать весь комментарий
 
 
Попросили русаков хоть что-то у них "обнаружить". А то всё рестораны,бани да проститутки обнаруживаются. Позорище,а не контора.
 показать весь комментарий
 
Тшшшшш, а то ЗЕботи зараз набіжать та в баню відправлять.
Закріплю. Це не Спам!
 показать весь комментарий
 
 
а,что ЗЕля???????? он устроился ооооочень даже хорошо,и воевать вместо кого то не собирается..... ОБСЕ обнаружила в оккупированной Кадиевке российскую станцию радиопомех Р-378А - Цензор.НЕТ 5404
 показать весь комментарий
 
 
Р-378 коротковолновая станция радиопомех мощностью 1 квт. Кому она там помехи строит на коротких волнах? Станция родом из 70-годов прошлого столетия.
 показать весь комментарий
 
 
Да нет. Служил на такой в 1971-1972 гг. До твоего рождения оставалось треть столетия.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе осталось сватов смотреть да рузьське мыло про войну.
 показать весь комментарий
 
Юрик, у тебя страдает логика. То что ты на ней служил совсем не значит, что она должна быть возле Луганска и работать против Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Также из этого отчёта следует ,что работы по разведению сторон велись ,но обстрелы при этом продолжались по соседству практически беспрерывно.
 показать весь комментарий
 
Ох пля! Шахтёры же в штреках откопали! И рассчёт к ней тоже!
И напоминаю всем - ********* расисянов никакого отношения к граждаской войне на востоке Украины не имеет! Пукин прямо так и говорил не раз!
 показать весь комментарий
 
Зеля з богданом , шіфером і менделем знають про це . І повністю згодні , адже там "повстанці" як вважає зеля .
 показать весь комментарий
 
И что? Озаботятся? Или обесплкоятся? Как эта клоунада достала!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ обнаружила в оккупированной Кадиевке российскую станцию радиопомех Р-378А
 
 
 
 
 
 вверх