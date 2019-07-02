 ОБСЕ обнаружила в оккупированной Кадиевке российскую станцию радиопомех Р-378А

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете СММ ОБСЕ.
"30 июня патруль СММ видел 1 автоматизированную станцию радиопомех (Р-378А) в н. п. Кадиевка (бывший Стаханов; 50 км на запад от Луганска)", - говорится в отчете.
Напомним, ранее миссия ОБСЕ неоднократно сообщала о выявлении различных типов современных российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы
Закріплю. Це не Спам!
И напоминаю всем - ********* расисянов никакого отношения к граждаской войне на востоке Украины не имеет! Пукин прямо так и говорил не раз!