 Враг за сутки 25 раз атаковал позиции ОС: двое украинских воинов погибли, еще двое ранены, ликвидированы трое оккупантов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- пять раз вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского и стрелкового оружия;

- трижды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм;

- неподалеку от Марьинки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем;

- три раза в районе населенного пункта Новоселовка Вторая - из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП и автоматических гранатометов;

- окраины Лебединского - из 120 мм миномета;

- неподалеку от Опытного - из крупнокалиберного пулемета;

- вблизи н.п. Пески - из подствольного гранатомета;

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 10 раз:

- вблизи Новоалександровки - из миномета калибра 120 мм;

- три раза неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов;

- район населенного пункта Зайцево - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

- дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- окраины Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- вблизи населенного пункта Новгородское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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"В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 1 июля трое оккупантов были уничтожены, еще пятеро ранены.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских защитников были обстреляны 1 раз вблизи Лебединского из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг осуществил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское из миномета калибра 82 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Как сообщалось, 1 июля, около 10:50, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями ОРДЛО окрестностей с.Водяное Волновахского района Донецкой области противотанковой управляемой ракетой расстрелян санитарный автомобиль Вооруженных сил Украины.

В результате обстрела погибли старший матрос Майборода Сергей Григорьевич и сержант Шевченко Ирина Викторовна, а старшина получил огнестрельное ранение мягких тканей поясничной области.



