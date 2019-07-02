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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1943) Климкин (2241)

 Климкин назвал конфликт с Зеленским "историей не столько содержательной, сколько эмоциональной"

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал конфликт с Президентом Владимиром Зеленским "историей не столько содержательной, как эмоциональной".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин заявил в интервью Українським Новинам

"Это история не столько содержательная, как эмоциональная. А почему так случилось, это вопрос не к нам", - сказал министр иностранных дел.

Министр уверяет, что не общался с Зеленским по поводу ноты МИДа российской стороне в деле об освобождении украинских моряков.

Также читайте: Надеюсь, что врио главы МИД со среды 3 июля будет Зеркаль, - Климкин

"Он не пытался скоммуницировать со мной. Я готов с ним поговорить в любой момент..." - подчеркнул Климкин.

Он утверждает, что хотел ознакомить Президента с нотной перепиской МИДа.

"Мы хотели и ноту РФ, и ноту ответную потом отослать (Зеленскому). Мы работали с нашими юристами, но потом прозвучало это заявление. Я не знаю, кто его инициировал", - сказал министр.

Также читайте: Я отказался входить в список "Европейской солидарности" на парламентских выборах, - Климкин

При этом он подчеркнул, что нотная дипломатическая переписка - это компетенция МИДа, и в ноте касательно моряков украинская сторона не сообщала новой информации, а только указывала свою неизменную позицию, ранее озвученную в международных судах.

"Не было ни одного нового слова в этой позиции", - сказал Климкин.

Он также отметил, что временный поверенный Украины в РФ после нотной переписки уже общался с российской властью относительно инструментов освобождения моряков.

Также читайте: Зеленский направил Гройсману письмо с требованием привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, - Богдан

Источник: https://censor.net.ua/n3135117
 
   
 Топ комментарии
 
До власти, к сожалению, дорвалась паршивая клоунская шпана, которая методично разрушает всё что сделано для Державы за последние пять лет.
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Павлуша, пошли це жабеня подалі і забудь.
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та и конфликт не с зе, а с богданом. а зе как цуценя - куды мордой повернули, туды и тявкает.
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До власти, к сожалению, дорвалась паршивая клоунская шпана, которая методично разрушает всё что сделано для Державы за последние пять лет.
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И к сожалению пока не понятно хватит ли украинцам сил и крови скинуть этих ничтожеств, или жить как в Туркменистане🤔
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Деньги первичны. При наличии нескольких условий - смогут:
(а) резкая финансовая дестабилизация (естественная или искусственная - неважно);
(б) гарантия отсутствия военного вмешательства со стороны небратьев (а это могут обеспечить только США);
(в) привод к власти про-украинского Премьер-министра и кабинета, путём давления на Раду;
(г) ну и, возможно, Майдан. Правда, при этом нужно будет как-то подавить сопротивление антиукраинских феодалов на местах (Харьков, Донбасс, Одесса, Херсон).
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Ня дорогой

Премьер-министр Украины Владимир
Гройсман считает, что в партии «Европейская
солидарность» ничего не изменится за
следующих пять лет. Об этом он заявил в эфире
телеканала ICTV.
«Сейчас они (партия «Европейская солидарность»
- ред) добавили новых людей, оставили много
других людей, и в принципе, я считаю, что в этой
политической силе ничего не изменится за
следующих пять лет. Они как работали до этого,
так и будут работать после этого. Меня это не
устраивает, и поэтому я принял решение о
самостоятельном командном походе на выборы»,
- сказал Гройсман.
Гройсман отметил, что если в партии Порошенко
были бы какие-то новые подходы, благодаря
которым можно было бы делать необходимые
изменения, то он бы к ней присоединился.
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Ты чего? Обиделся? Ну это же правда. Знаешь сколько в четыре руки можно лифтов, заборов, туалетов обрисовать.🤔
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Сынок, что ты понимаешь в большой политике... Климкин назвал конфликт с Зеленским "историей не столько содержательной, сколько эмоциональной" - Цензор.НЕТ 6662
Украинская политическая система - как несколько переливающихся сосудов, которые меняются в размерах и окраске посезонно. Гройсман ориентируется на патриотический электорат который по тем или иным причинам недолюбливает Пороха, и по дурости проголосовал за сладкоголосого Зелю. Этот электо-лохто-рат нужно отобрать у зелебобиков. Вот на это усилия Владимира Борисовича и направлены.
"Леопард не меняет своих пятен" (С), запомни. Климкин назвал конфликт с Зеленским "историей не столько содержательной, сколько эмоциональной" - Цензор.НЕТ 7462
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У зебов Гройсман уже не жид, а новый мессия?
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"Он не пытался скоммуницировать со мной. Я готов с ним поговорить в любой момент..." - подчеркнул Климкин. Источник: https://censor.net.ua/n3135117

Он и не должен с тобой пытаться скоммуницировать. Ты должен с ним согласовывать свои шаги. Его выбрало 73%, а тебя поставила Рада, рейтинг доверия к которой 4%
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1.Україна Парламентсько- президентська республіка.
2. Контори, які проводять соцопитування, не є органами влади.
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А тем не менее по Конституции именно Климкин согласовывает с Президентом а не наоборот
И это принял Парламент

Из-за таких рейтингов подают в отставку сами в демократических странах. Кдинственнным носителем власти есть народ.
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Народ ДЕЛЕГУЄ свої повноваження Парламенту і Президенту.
Це суспільний ДОГОВІР на ПЯТЬ років.
(Читаємо Конституцію)
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С рейтингом в 4% делегирование полномочий невозможно
Это узурпация власти
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Читай Конституцію.
В ДЕМОКРАТИЧНИХ країнах передбачено такий механізм, як ВИБОРИ.
Цей Парламент було ОБРАНО народом на ВИБОРАХ.
Україна, демократична країна.
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Овоща тоже выбирали на выборах. А потом выгнали.
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Зауваж, це не я натякнув на Майдан 3.0, а ти.
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Майдан 3 уже прошёл. Электоральный Майдан его назвали. Но до тебя все равно не дойдёт пока.
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он не понимает, что социология это не только выборы
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Он не понимает что власть в демократических странах принадлежит большинству а не клике управляющих
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Читай Конституцію.
В ДЕМОКРАТИЧНИХ країнах передбачено такий механізм, як ВИБОРИ.
Понімаєш? Конституція, читай ?
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В демократических странах с таким рейтингом уходят сами. В недемократических - приходится выносить вместе с креслами.
Вынесли Овоща, вынесли Петю, вынесем и рыгов с БПП на выборах в Раду
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Порошенко забезпечив найбільш ДЕМОКРАТИЧНІ вибори за всю історію незалежної України.
Нажаль цим скористались різні антиукраїнські сили, починаючи від корисних ідіотів, до проросійських - **************.
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😁 можешь ещё ВОТ ТАКИМИ буквами писать
Только все знают что Пете не дали на этих выборах вкинуть. Не дал Запад через Авакова. Не дали люди через наблюдателей.
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Ну, так це і є доказом того, що Порошенко на протязі П'ЯТИ років будував ДЕМОКРАТІЮ.
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А тепер за цю "демократію" усіма зубами вчепився, що більшість країни відірвати не може. Климкин назвал конфликт с Зеленским "историей не столько содержательной, сколько эмоциональной" - Цензор.НЕТ 481
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Так вцепился что Запад заставлял полномочия после выборов передать да и сами выборы не дали сфальцифицировать
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он зациклен только на выборах, как видишь)
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Я вижу что он пережить не может, как можно провластную верхушку коленом под зад вытолкнуть. Это же небожители. Это же цари.
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А це ти від великого розуму та завдяки неперевершеній освіті не знаєш, як правильно столиця держави пишеться?
Климкин назвал конфликт с Зеленским "историей не столько содержательной, сколько эмоциональной" - Цензор.НЕТ 5672
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Ти чув щось про Конституцію України?
Взагалі?
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Ревнуєш? Заспокойся, Петя не мій.
Так шо можеш смєло з ним обнімацця - цюлюватться...

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я спокоен, Петя не твой пусть переживает, что про Конституцию плохо слышал
Паша пусть его обнимет и поцелует на прощанье, перед политическим отпуском Климкин назвал конфликт с Зеленским "историей не столько содержательной, сколько эмоциональной" - Цензор.НЕТ 2330
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Павлуша, пошли це жабеня подалі і забудь.
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та и конфликт не с зе, а с богданом. а зе как цуценя - куды мордой повернули, туды и тявкает.
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Что именно включил? Он сказал, что ответ ничем не отличается от требований на суде.
Как ещё можно трактовать ответ Климкина кроме как то, что он, как дипломат, хочет истерику Зелемойского сгладить перед мировой общественностью?
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Дипломат остаётся верен своим принципам и профессии. Скажи спасибо, неблагодарная, что он твою КоЗеманду ещё старается прикрыть.
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это называется "хорошая мина при плохой игре"
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Каким принципам? Он вначале нарушил закон, а теперь пытается сделать вид, что все всё неправильно поняли
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Климкин - дипломат с большой буквы! Жаль, что такие профессионалы уходят.
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Ага ценные кадры Овоща.

Климкин:

С апреля 2010 года по 29 апреля 2011 года - заместитель министра иностранных дел Украины.

С 29 апреля 2011 года по 22 июня 2012 года - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата.

С 22 июня 2012 года по 19 июня 2014 года[2] - Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Федеративной Республике Германия.

С 19 июня 2014 года - министр иностранных дел Украины.

С 24 июня 2014 года - член Совета национальной безопасности и обороны Украины[3].
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Родившийся в РФ и учившийся там в закрытом вузе и отработавший при Овоще не попал под люстрацию а стал членом СНБО

Офигеть
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100% -дипломат с большой буквы Д....или М - лучше у Зеркаль спросить. Климкин назвал конфликт с Зеленским "историей не столько содержательной, сколько эмоциональной" - Цензор.НЕТ 4726 Ибо так профессионально подставить, уходя:
Надеюсь, что врио главы МИД со среды 3 июля будет Зеркаль, - Климкин
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aquarius580 459c2008 Что для державы сделано за 5 лет? - бомжам раздали автоматы и взяли их на содержание в заведение с названием ВСУ? Дайте человеку работать начать пОРОХОБОТЫ гребаные - вам доси платят что-ли? или вы тут по зомбопростоте душевной гадить продолжаете? Даже Тимошенко сказала, что в колицию только с Зеленским пойдет или с Голосом.. - Пора перекрашиваться вам или люстрация)))
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Климкину предлагали остаться и работать но он отказался и сам подал в отставку . тогда на его должность президент предложил Вадима Прыстайко но за него не проголосовал парламент . а теперь вот уже Климкин готов поговорить . помнится петька тоже так начинал сначала кот в мешке потом могу подставить плече . простите ребята но свою остановку вы уже проехали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин назвал конфликт с Зеленским "историей не столько содержательной, сколько эмоциональной"
 
 
 
 
 
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