 Климкин назвал конфликт с Зеленским "историей не столько содержательной, сколько эмоциональной"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин заявил в интервью Українським Новинам
"Это история не столько содержательная, как эмоциональная. А почему так случилось, это вопрос не к нам", - сказал министр иностранных дел.
Министр уверяет, что не общался с Зеленским по поводу ноты МИДа российской стороне в деле об освобождении украинских моряков.
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"Он не пытался скоммуницировать со мной. Я готов с ним поговорить в любой момент..." - подчеркнул Климкин.
Он утверждает, что хотел ознакомить Президента с нотной перепиской МИДа.
"Мы хотели и ноту РФ, и ноту ответную потом отослать (Зеленскому). Мы работали с нашими юристами, но потом прозвучало это заявление. Я не знаю, кто его инициировал", - сказал министр.
При этом он подчеркнул, что нотная дипломатическая переписка - это компетенция МИДа, и в ноте касательно моряков украинская сторона не сообщала новой информации, а только указывала свою неизменную позицию, ранее озвученную в международных судах.
"Не было ни одного нового слова в этой позиции", - сказал Климкин.
Он также отметил, что временный поверенный Украины в РФ после нотной переписки уже общался с российской властью относительно инструментов освобождения моряков.
(а) резкая финансовая дестабилизация (естественная или искусственная - неважно);
(б) гарантия отсутствия военного вмешательства со стороны небратьев (а это могут обеспечить только США);
(в) привод к власти про-украинского Премьер-министра и кабинета, путём давления на Раду;
(г) ну и, возможно, Майдан. Правда, при этом нужно будет как-то подавить сопротивление антиукраинских феодалов на местах (Харьков, Донбасс, Одесса, Херсон).
Премьер-министр Украины Владимир
Гройсман считает, что в партии «Европейская
солидарность» ничего не изменится за
следующих пять лет. Об этом он заявил в эфире
телеканала ICTV.
«Сейчас они (партия «Европейская солидарность»
- ред) добавили новых людей, оставили много
других людей, и в принципе, я считаю, что в этой
политической силе ничего не изменится за
следующих пять лет. Они как работали до этого,
так и будут работать после этого. Меня это не
устраивает, и поэтому я принял решение о
самостоятельном командном походе на выборы»,
- сказал Гройсман.
Гройсман отметил, что если в партии Порошенко
были бы какие-то новые подходы, благодаря
которым можно было бы делать необходимые
изменения, то он бы к ней присоединился.
Украинская политическая система - как несколько переливающихся сосудов, которые меняются в размерах и окраске посезонно. Гройсман ориентируется на патриотический электорат который по тем или иным причинам недолюбливает Пороха, и по дурости проголосовал за сладкоголосого Зелю. Этот электо-лохто-рат нужно отобрать у зелебобиков. Вот на это усилия Владимира Борисовича и направлены.
"Леопард не меняет своих пятен" (С), запомни.
Он и не должен с тобой пытаться скоммуницировать. Ты должен с ним согласовывать свои шаги. Его выбрало 73%, а тебя поставила Рада, рейтинг доверия к которой 4%
2. Контори, які проводять соцопитування, не є органами влади.
И это принял Парламент
Из-за таких рейтингов подают в отставку сами в демократических странах. Кдинственнным носителем власти есть народ.
Це суспільний ДОГОВІР на ПЯТЬ років.
(Читаємо Конституцію)
Это узурпация власти
В ДЕМОКРАТИЧНИХ країнах передбачено такий механізм, як ВИБОРИ.
Цей Парламент було ОБРАНО народом на ВИБОРАХ.
Україна, демократична країна.
В ДЕМОКРАТИЧНИХ країнах передбачено такий механізм, як ВИБОРИ.
Понімаєш? Конституція, читай ?
Вынесли Овоща, вынесли Петю, вынесем и рыгов с БПП на выборах в Раду
Нажаль цим скористались різні антиукраїнські сили, починаючи від корисних ідіотів, до проросійських - **************.
Только все знают что Пете не дали на этих выборах вкинуть. Не дал Запад через Авакова. Не дали люди через наблюдателей.
Взагалі?
Так шо можеш смєло з ним обнімацця - цюлюватться...
Паша пусть его обнимет и поцелует на прощанье, перед политическим отпуском
Как ещё можно трактовать ответ Климкина кроме как то, что он, как дипломат, хочет истерику Зелемойского сгладить перед мировой общественностью?
Климкин:
С апреля 2010 года по 29 апреля 2011 года - заместитель министра иностранных дел Украины.
С 29 апреля 2011 года по 22 июня 2012 года - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата.
С 22 июня 2012 года по 19 июня 2014 года[2] - Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Федеративной Республике Германия.
С 19 июня 2014 года - министр иностранных дел Украины.
С 24 июня 2014 года - член Совета национальной безопасности и обороны Украины[3].
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Надеюсь, что врио главы МИД со среды 3 июля будет Зеркаль, - Климкин