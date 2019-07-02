 Швеция присоединилась к демаршу Украины и еще 6 стран в ПАСЕ, - Арьев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Новое время" заявил народный депутат, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Это информация от наших балтийских коллег. К финальному заявлению, которое было от 7 стран по возвращению России, присоединились депутаты от Швеции", - сказал он.
Арьев также рассказал, что Польша поддержала инициативу подготовить новую резолюцию против возвращения России в ПАСЕ.
26 июня 2019 ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объеме. После этого украинская делегация покинула заседание.
Вместе с делегацией Украины представители Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии заявили, что едут домой за консультациями.
Будешь строчить под своим аквафрешем
А всю историю с Арьевым обязательно проверят ещё. Так шо нервничает ваше кодло вполне обоснованно.
Не трожь Арьева, своими грязными ручонками.
Рада Безпеки ООН 16 липня за запитом Росії проведе засідання через набуття чинності закону про державну мову в Україні.
Про це повідомив прес-секретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко Facebook.
"Делегація РФ повторно звернулася щодо обговорення українського мовного закону в Радбезі ООН. Сьогодні при узгодженні програми роботи на поточний місяць таке засідання попередньо запланували на 16 липня", - розповів Ніколенко.
Раньше Х..Й на заборе писали, теперь Зе! в подъезде. Что в принципе одно и то же. Ну хоть не насрали в лифте - и на том спасибо.
От такого электората всего можно ожидать.
Може, я пропустила, і дешевий блазень пообіцяв вжити якихось там заходів ? переговорив з європейськими лідерами ? оголосив план дій ?
Нє ? Не чули ?
віват зебілам !
Інші країни висловили ставлення, Польща заявила,що вони так цього не лишать, а ця зелена тля морду корчить ...
Люди йому писали на сторінці за сьогоднішнє відеВо: якого воно гугнявить під ніс з якогось коридору, а не офіційно, як належить, звертається до =народу= ? Морда неголена, в якійсь футболці ...
Гидоття. Оце прикол вийшов ... Прикол приколам ... І як Україна його відстогнуватиме - я не знаю.