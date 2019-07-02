 Швеция присоединилась к демаршу Украины и еще 6 стран в ПАСЕ, - Арьев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Новое время" заявил народный депутат, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Это информация от наших балтийских коллег. К финальному заявлению, которое было от 7 стран по возвращению России, присоединились депутаты от Швеции", - сказал он.

Арьев также рассказал, что Польша поддержала инициативу подготовить новую резолюцию против возвращения России в ПАСЕ.

26 июня 2019 ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объеме. После этого украинская делегация покинула заседание.

Вместе с делегацией Украины представители Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии заявили, что едут домой за консультациями.

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