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 Политика Украины, За рубежом
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 Швеция присоединилась к демаршу Украины и еще 6 стран в ПАСЕ, - Арьев

Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы присоединились к заявлению Украины, Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии, которые устроили демарш после возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Новое время" заявил народный депутат, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Это информация от наших балтийских коллег. К финальному заявлению, которое было от 7 стран по возвращению России, присоединились депутаты от Швеции", - сказал он.

Арьев также рассказал, что Польша поддержала инициативу подготовить новую резолюцию против возвращения России в ПАСЕ.

26 июня 2019 ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объеме. После этого украинская делегация покинула заседание.

Вместе с делегацией Украины представители Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии заявили, что едут домой за консультациями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация должна и дальше работать в ПАСЕ, несмотря на возвращение делегации РФ, - посол Франции Дюмон

Источник: https://censor.net.ua/n3135115
 
   
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Арьева за такую работу метлой под зад на пенсию
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Пусть проверят вначале не намеренно ли Арьев там сливал интересы Украины
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Слушай ТП, тебе на роботу не нужно с утра или ты отработала у немцев за тарелку супа и строчишь тут сутками на пролёт! Интерес
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Мабуть вона там на соціалі. Тому у неї є час писати коментарі.
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А ну расскажи нам о Германской социалке. Ты же знающая. Глядишь, мы все от зависти поумираем🤔
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А ты чего такой нервный? С такими нервами тебя из ботов выгонять и американский прокси отнимут
Будешь строчить под своим аквафрешем
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Иди за мужем горшок вынеси, лежит небось весь обделанный, пока ты тут на ху#ло работаешь в поте лица.
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Ирка подбери пьяные сопли. Никаких обделанных мужей у меня нет.

А всю историю с Арьевым обязательно проверят ещё. Так шо нервничает ваше кодло вполне обоснованно.
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Как нет? А муж инвалид у тебя же был? Ааа! Ты его убила и в саду закопала.
Не трожь Арьева, своими грязными ручонками.
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Арьев скоро может и хатку на Мальдивах купит,за слив интересов Украины хорошо платят российские товарищи.а так кричит держи вора
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А Богдан говорит что нужно вернуться в ПАСЕ и сидеть слушать что говорит Рашка как нивчем небывало. Интересно какой тогда проституткой выглядела бы Украина даже среди наших партньоров.
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Не проститутка, а бренд. ЗЕ именно так своих шлюх презентовал Западу.
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А шо сраный гидрант и по совместительству идол умственно неполноценных ЗЕ? Считает, что само как-то рассосется?
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Ну зачем уж так. ЗеКоманда откровенно сливает все достижения последних 5-и лет. Не за горами, судя по темпам, восстановление Украинской области в составе Московии и пожизненное назначение на должность губернатора Зе кловуна. ☹️
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Росія скликає Радбез ООН через українську мову

Рада Безпеки ООН 16 липня за запитом Росії проведе засідання через набуття чинності закону про державну мову в Україні.
Про це повідомив прес-секретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко Facebook.
"Делегація РФ повторно звернулася щодо обговорення українського мовного закону в Радбезі ООН. Сьогодні при узгодженні програми роботи на поточний місяць таке засідання попередньо запланували на 16 липня", - розповів Ніколенко.
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зараз ЗЕлені мразі почнуть почнуть ....."а какая разница на каком языке гаварить!?"
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 4 ч.4 часа назад

Раньше Х..Й на заборе писали, теперь Зе! в подъезде. Что в принципе одно и то же. Ну хоть не насрали в лифте - и на том спасибо.
От такого электората всего можно ожидать.

Швеция присоединилась к демаршу Украины и еще 6 стран в ПАСЕ, - Арьев - Цензор.НЕТ 2281
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А зе-чмо критикувало українських делегатів-парламентарів, =пожуріло= під ніс Європу і ще хоче догану Климкіну.
Може, я пропустила, і дешевий блазень пообіцяв вжити якихось там заходів ? переговорив з європейськими лідерами ? оголосив план дій ?
Нє ? Не чули ?
віват зебілам !

Інші країни висловили ставлення, Польща заявила,що вони так цього не лишать, а ця зелена тля морду корчить ...
Люди йому писали на сторінці за сьогоднішнє відеВо: якого воно гугнявить під ніс з якогось коридору, а не офіційно, як належить, звертається до =народу= ? Морда неголена, в якійсь футболці ...
Гидоття. Оце прикол вийшов ... Прикол приколам ... І як Україна його відстогнуватиме - я не знаю.
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пиарится жирный , всё он проиграл в ПАСЕ а теперь пытается до выборов оправдаться
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШвеция присоединилась к демаршу Украины и еще 6 стран в ПАСЕ, - Арьев
 
 
 
 
 
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