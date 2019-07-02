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 Строительство общежитий для воинов идет по графику, - Полторак посетил объекты строительства военного жилья на Львовщине. ФОТО

Министр обороны Степан Полторак обнародовал информацию о том, что строительство общежитий для воинов 80-й бригады идет по графику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Полтрака.

В сообщнии отмечается: "Сегодня проверил ход строительства общежитий улучшенной планировки и объектов военной инфраструктуры для военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Мы работаем над усовершенствованием системы обеспечения жильем военнослужащих, так как существующая система, когда мы должны купить в год 1500 - 2000 квартир, а очередь на жилье 47 тыс - не позволяет работать наиболее результативно.

Для львовских десантников возводятся два общежития на сумму около 16 млн гривен каждое. Строительные работы продолжаются по графику. Сейчас готовность одного здания составляет 92%, второго - 75%. Ориентировочные сроки завершения их строительства - до 10 июля и середине июля текущего года соответственно.

Кроме того, в этом году в военной части начат капитальный ремонт столовой. Завершение капитального ремонта столовой запланировано на июль следующего года".

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Строительство общежитий для воинов идет по графику, - Полторак посетил объекты строительства военного жилья на Львовщине 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3135114
 
   
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А вы бы вышли замуж за воина с такой квартирой с собой?
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А ты бы подарил контрактнику у которого контракт на пол года квартиру?
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Зачем дарить. У военных, пока служат, служебное жилье должно быть. С правом постепенног выкупа.
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А повинні будувати стойла -казармьі ?
как в совєтском союзє?
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даже в Германии не отдают квартиры солдатам навсегда: Есть зарплата с нее и плати, государственные квартиры но только на время службы и то же за них нужно платить но меньше.
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В Германии и войны нет и армия давно контрактная
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Даже Германия не потянет дарит всем солдатам квартиры ТЕМ БОЛЕЕ во время войны
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Не дарить, а селить в служебные. С правом постепенного выкупа.
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Во время какой войны? Германия не воевала больше 70 лет
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Повинні будувати гуртожитки-казарми і службові квартири під час проходження служби в частині.
Приватні квартири - с зарплати, яка має бути гідною.
В жодній країні військовим не дають квартири у власність, а лише в користування.
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Понятное дело - не дарить. Но жить в условиях личного пространства взрослый человек имеет право.
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Кіс гуд бай Пороха
На загадку десантникам
Що далі буде з вами, хлопці, бог його зна ...
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От клятий Баріга, палатки покрав, прийдеться хлопцям жити у новій общазі...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСтроительство общежитий для воинов идет по графику, - Полторак посетил объекты строительства военного жилья на Львовщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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