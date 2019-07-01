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 Сотрудники НАБУ, подозреваемые в связях с фигурантами оружейного скандала, получили выговоры и предупреждение, - "Бигус". ВИДЕО

Журналисты-расследователи продолжают публиковать сюжеты о коррупции в "Укроборонпроме" и о реакции на нее правоохранительных органов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Бигус".

25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Кроме того, в расследовании фигурировали отдельные сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

23 апреля НАБУ завершило внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, которые фигурировали в переписке из расследования журналистов Bihus.info. Материалы внутреннего расследования передали Дисциплинарной комиссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3135111
 
 
 Топ комментарии
 
Зяблики, вы еще ждете, что свинарчуки сядут? Ну вы и мамонты
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А почему только выговор? А что тюрьма не их дом?
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Теперь зраду не монетизируешь - в тренде только восхваление вождя
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Пальчиком пригрозили напевно- для мого молодшого це страшне покарання, зразу плакає ображено ))
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У них отличные руководители, которым дали второй шанс... Сотрудники НАБУ, подозреваемые в связях с фигурантами оружейного скандала, получили выговоры и предупреждение, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1184
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руководителей подкупил порошенко еще 3 года назад
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Поэтому преЗЕдент дал им второй шанс - они же хорошие и честные... Співробітники НАБУ, підозрювані у зв'язках з фігурантами збройового скандалу, отримали догани і попередження, - "Бігус" - Цензор.НЕТ 8459
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А кто три года блокировал аудит НАБУ?
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ЦПК и Самопомощь уже порошенковские? С каких пор?
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ЦИК всегда была порошенковская,это что новость?Самопомощь только крыльями машет,но голосует с БПП синхронно,все замазаны
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ЦПК - это Шабунин и его грантоедская компашка. Именно они набирали детективов и НАБУ и благодаря им батенька Сытник оказался в своем кресле, несмотря на связи с криминалом, которые откопали журналисты и о чем было на Цензоре
И еврооптимисты, пролезшие в списке БПП, но сочинающие про "департамент Кононенко-Грановского" и прочую чушь.
Советую глянуть, как Самопомощь поддерживает реформистские законы - немало фана даже при поверхностном рассмотрении.
И все эти персонажи блокируют назначение аудитора НАБУ. С чего бы это?
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Сытник оказался в кресле и что?Куда он будет дела передавать в какой суд?Что за бред ты пишешь?Суда нет,АКС Порошенко блаокировал из трусов выпрыгивал
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Дела разваливаются из-за непрофессионализма новонабранных структур и их неумении определять событие преступления и собирать для этого доказательства. Так, Сытнику инкриминировали действие, на которое он, как глава ДФС, имел право, а доказать коррупционный умысел... Об этом НАБУины как-то забыли, а ведь это в разы сложнее. Труханова судят за коллективное решение Одесского горсовета, но доказательств того, что решение было продавлено именно им, они не собрали.
Так что удивительного в том, что поданные таким образом дела развалятся в ЛЮБОМ суде?

А если антикорсуд, на который столько надежд, будет штамповать решения в угоды политической целесообразности ("персонаж N - гнида, это известно всем, его надо посадить"), то это та же самая коррупция.
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самопоміч відверто рошенівська , згадаймо вибори президента !
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А почему только выговор? А что тюрьма не их дом?
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Прошла весна,
Настало лето
Свинарчуки ?
Нуууу, это.... 😀

Привет, нуууу, сами знаете от кого 🎹
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""С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
Источник: https://censor.net.ua/n3126024
"
Методичку смени, лахта.
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Частное мнение Богдана о личных качествах Луценко не является оправданием для бездействия прокуратуры
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лахта , Барига втратив повагу , Зеленського немає за що поважати .Так зрозуміло ? Авторитет потрібно заслужити , дрочи на свого диктатора .
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Ну СБУ може і без Югіка кримінальну справу відкрити... а в СБУ керівництво нове. Де справи???
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А шо у Юрика не должны быть? Прокуратура тут не при делах?

Что касается новой власти, то после выборов и кадровых перестановок такой вопрос будет уместен
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Ще раз: в СБУ керівництво вже нове, де справи??
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DE Лалала Лалалала 8cf0faa3
А шо у Юрика не должны быть? Прокуратура тут не при делах?

Что касается новой власти, то после выборов и кадровых перестановок такой вопрос будет уместен
02.07.2019 00:20
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От тех, кому дело принадлежит по подследственности - органам, которые набраны наичестнейшеми грантовыми активистами. У прокуратуры забрали все значимые коррупционные дела, теперь это не их подследственность.
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та ты шо,у Прокуратуры все дела забрали?Нечего расследовать,пиши еще сказочник,не подскажешь как Луценко прибежал отмазывать бабу,которая гражданство Украины торговала,сколько интересно получал 50% на лапу или думаешь больше?
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Это когда агента НАБУ хлопнули на провокации взятки, а баба оказалась ни в чем не виноватой?
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Баба взяла деньги за паспорта,в нормальной стране она бы уже 10 мотала,а Луценко за крышевание торговли гражданством страны на пожизненное как с куста
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Баба добросовестно доложила в СБУ и прокуратуру, что ей предлагают взятку. Сумма там была такая, что из подследственности прокуратуры не выведена.
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Оці "Схеми" останнім часом стали як дресировані песики.
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Теперь зраду не монетизируешь - в тренде только восхваление вождя
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Звичайно, бо я побачив як змінилися їхні передачи. Їх вже давно годує з рук зелена команда.
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Та ладно, от про Богдана Бігус прекрасну передачу недавно видав... Дуже цікаві факти із його біографії
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Одна передача, яку я не бачив, нічого не вирішує. Там зараз роздають лаври зеленій команді.
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Необходимо Слугу народа пропихнуть в Раду, пока до зелекторат не дошел до понимания заявлений уЗеленского о языке и статусе Лугандона...
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Зяблики, вы еще ждете, что свинарчуки сядут? Ну вы и мамонты
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Поживем увидим,не зря Луценко в кресло вцепился,скоро с челюстями отсоединят
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НАБУ и САП дано 3 месяца на то, чтоб дали результат.
Бакланову давали 2 недели на борьбу с контрабандой.
Всё с этим в принципе ясно.
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что ясно?Как процесс ты себе представляешь?Кто должен задержать Свинарчуков и кто расследовать и кто судить?
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В том-то и дело, что никак не представляю. Если НАБУ берет взятки и не умеет собирать улики и вести ОРМ, а САП рукожопо шьет дела, не спасет даже новозапущенный Антикоррупционный суд
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в таком случае надо напрягать дбр, пусть колпашат следаков по полной за слитые дела. это их профиль
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кстати в такой ситуации генпрокурор имеет право подследственность сменить. пусть сбу-шникам передаст дела
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Опять заказали перед выборами?) Ну цирк!
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эх, сытник - сытник. а ведь талантливым следаком был. его бы таланты, да в нужное русло.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудники НАБУ, подозреваемые в связях с фигурантами оружейного скандала, получили выговоры и предупреждение, - "Бигус". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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