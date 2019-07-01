 Сотрудники НАБУ, подозреваемые в связях с фигурантами оружейного скандала, получили выговоры и предупреждение, - "Бигус". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Бигус".
25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Кроме того, в расследовании фигурировали отдельные сотрудники Национального антикоррупционного бюро.
23 апреля НАБУ завершило внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, которые фигурировали в переписке из расследования журналистов Bihus.info. Материалы внутреннего расследования передали Дисциплинарной комиссии.
И еврооптимисты, пролезшие в списке БПП, но сочинающие про "департамент Кононенко-Грановского" и прочую чушь.
Советую глянуть, как Самопомощь поддерживает реформистские законы - немало фана даже при поверхностном рассмотрении.
И все эти персонажи блокируют назначение аудитора НАБУ. С чего бы это?
Так что удивительного в том, что поданные таким образом дела развалятся в ЛЮБОМ суде?
А если антикорсуд, на который столько надежд, будет штамповать решения в угоды политической целесообразности ("персонаж N - гнида, это известно всем, его надо посадить"), то это та же самая коррупция.
Настало лето
Свинарчуки ?
Нуууу, это.... 😀
Привет, нуууу, сами знаете от кого 🎹
Источник: https://censor.net.ua/n3126024
"
Методичку смени, лахта.
Что касается новой власти, то после выборов и кадровых перестановок такой вопрос будет уместен
А шо у Юрика не должны быть? Прокуратура тут не при делах?
Что касается новой власти, то после выборов и кадровых перестановок такой вопрос будет уместен
02.07.2019 00:20
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Бакланову давали 2 недели на борьбу с контрабандой.
Всё с этим в принципе ясно.