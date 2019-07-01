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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:конвертцентр (357) налоговая милиция (1699) Хмельнитчина (429) ГФС (3326)

 Конвертцентр с оборотом 90 млн грн ликвидирован налоговиками в Хмельницкой области. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области совместно с работниками территориального управления ГБР расположенного в г. Хмельницком и сотрудниками СБУ области под процессуальным руководством ГПУ прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 90 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Конвертцентр с оборотом 90 млн грн ликвидирован налоговиками в Хмельницкой области 01

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

Для реализации преступных намерений фигурантами были созданы и организована работа подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, на счета которых компании - выгодоприобретатели (предприятия реального сектора экономики) перечисляли безналичные средства за услуги, якобы полученные по предварительно оформленным бестоварным операциям, формируя таким образом неправомерный налоговый кредит по НДС.

В течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 90 млн грн.

Смотрите: Налоговой милицией и СБУ ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 200 млн грн. ФОТОрепортаж

Конвертцентр с оборотом 90 млн грн ликвидирован налоговиками в Хмельницкой области 02

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по фактическим адресам компаний, причастных к указанной схеме, а также по месту жительства фигурантов, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 686 тыс. грн, печати подконтрольных СХД, оригиналы их финансово-хозяйственных документов и черновые записи, банковские карты, мобильные телефоны и электронные носители информации.

Продолжается следствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали в Днепре межрегиональный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн

Источник: https://censor.net.ua/n3135110
 
 
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соевых накрыли 100% ,наконец то при Зе начали отлавливать барыг.
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а шо не так соя?...или в этом тоже Зе виноват? Конвертцентр з обігом 90 млн грн ліквідували податківці в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 431
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успокойся, вафлер на отдыхе! как можно в чем то обвинять пустое место-ЗЕро! оно всегда виртуальеое.
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90 млн в год? какой то "жиденький" конвертационный центр. видать для показателя слили, так как крупные конвертцентры налоговики не сдадут, ибо там миллионные "откупные" идут. я в 2005-ом уголовное дело по одному областному "конверту" расследовал, так там на тот момент оборот был около 1 миллиарда в год. и ито, его слили только потому, что начальник налоговой захотел повысить свой процент с оборота, а хозяева конвертцентра отказались ему платить бОльшую мзду, чем была.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКонвертцентр с оборотом 90 млн грн ликвидирован налоговиками в Хмельницкой области. ФОТО
 
 
 
 
 
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