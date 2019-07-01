 Делегация России снова инициирует рассмотрение украинского языкового закона в Совбезе ООН, - Николенко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил сотрудник Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как мы помним, 20 мая российская сторона пыталась созвать притянутое за уши заседание в день инаугурации Президента Украины. На этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу. Хотя, все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине.

Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения", - написал дипломат.

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Николенко отметил, что Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы обсудить насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождение украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17.

Напомним, 20 мая 2019 делегация РФ пыталась провести заседание Совбеза ООН по украинскому закону о языке. Оно не состоялось из-за провала процедурного голосования за повестку дня.

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