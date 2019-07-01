 Делегация России снова инициирует рассмотрение украинского языкового закона в Совбезе ООН, - Николенко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил сотрудник Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Как мы помним, 20 мая российская сторона пыталась созвать притянутое за уши заседание в день инаугурации Президента Украины. На этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу. Хотя, все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине.
Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения", - написал дипломат.
Николенко отметил, что Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы обсудить насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождение украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17.
Напомним, 20 мая 2019 делегация РФ пыталась провести заседание Совбеза ООН по украинскому закону о языке. Оно не состоялось из-за провала процедурного голосования за повестку дня.
Итак, вопрос: и шо??? Украинский имидж пострадает? Санкции??? Отвернутся??? Та забудут через неделю. Да и решения - для лохов. Кто будет выполнять? У козломордых, скажете, появится козырь??? Тапшли они нахер, воятели говняных петухов...
все уже поняли что Зе пустое место ни на что не влияющее...
Попка, которой дают иногда что то озвучить...
Только петя может,судя по многостраничным обсираниям пети где бы что не произошло.
А теперь внимание вопрос!!!!
Для чего вы выбрали президента,который не влияет ни на что вообще?
Как причудливо тасуется ФСБ шная колода.
Зяблики нарываются на Майдан
Президент Украины - пустое место. МИД Украины загнан в угол и лишен поддержки правительства. ******* просто примет вердикт и отмолчится.
Він все озвучив у тих коротких зачумлених відосиках і хто хотів - почув і зрозумів.