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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, За рубежом
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 Делегация России снова инициирует рассмотрение украинского языкового закона в Совбезе ООН, - Николенко

Делегация России повторно обратилась об обсуждении украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировано на 16 июля.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил сотрудник Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как мы помним, 20 мая российская сторона пыталась созвать притянутое за уши заседание в день инаугурации Президента Украины. На этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу. Хотя, все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине.

Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения", - написал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слов "запрет" и "русский язык" в тексте закона нет, - Ельченко направил Совбезу ООН разъяснения относительно украинского закона о языке

Николенко отметил, что Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы обсудить насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождение украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17.

Напомним, 20 мая 2019 делегация РФ пыталась провести заседание Совбеза ООН по украинскому закону о языке. Оно не состоялось из-за провала процедурного голосования за повестку дня.

Также читайте: Кремль сознательно махлюет с понятиями "этнический россиянин" и "русскоязычный человек", - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3135109
 
 
 Топ комментарии
 
Как вам? Богдан, который Андрей, заявляет что Украине не так то уж и нужен украинский язык, более того он вреден. И пару часов спустя, России инициирует рассмотрение украинского языкового закона в Совбезе ООН...

А шо там националисты, за геями уже набегались с портретами Порошенка?
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Богдан с Шефиром и Разумковым уже выезжают.
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согласованная акция богдана и козломордых,кто-бы сомневался
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Русня понимает что нет языка нет народа, и только зебилы говорят что им лутше па рузьки и нужно больше рузького...вместо того шоб постепенно вытеснять кацапский по абсолютно всей Украине. Щас зебильня подмахнёт они этого и хотят больше руцького.
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тото я смотрю тебя от молока этого полрахо-дрочит.кстати,а шо это? ломка по селянски?
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Главная цель кремлевского карлика шатать политическую обстановку в Украине под любым предлогом языковая тема это любимая когда нечего сказать.
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Это принцип управления - языковая тема ключевая - нет языка нет народа. Большинство это просто не понимает. Для большинства важна экономика. Но ведь экономика производное культуры и как инструмент управления стоит далеко ниже.
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ну хорошо, давайте предположим саааамый что ни на есть пессимистический вариант. Совбез оон съел уху и выкатил вердикт не в пользу Украины.
Итак, вопрос: и шо??? Украинский имидж пострадает? Санкции??? Отвернутся??? Та забудут через неделю. Да и решения - для лохов. Кто будет выполнять? У козломордых, скажете, появится козырь??? Тапшли они нахер, воятели говняных петухов...
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Сейчас умалишенные погонят по соевым методичкам что Зеленский может влиять на Совбез ООН и если закон там будут мочить - то только по его вине.
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Alex Rozhenko - вы не правы...

все уже поняли что Зе пустое место ни на что не влияющее...
Попка, которой дают иногда что то озвучить...
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Значит зеленский не может ни на что влиять.
Только петя может,судя по многостраничным обсираниям пети где бы что не произошло.

А теперь внимание вопрос!!!!
Для чего вы выбрали президента,который не влияет ни на что вообще?
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Почему украинская делегация не подаст предложение уровнять в правах руССкий и региональные языки на расии? Пускай по- отгавкиваются, чтобы языки устали!
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Ну подобаються мені що *зелені * . що *поросятка *. які самі на *агресивній псячій * тут пишуть Делегація Росії знову ініціює розгляд українського мовного закону в Радбезі ООН, - Ніколенко - Цензор.НЕТ 1152 ..
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Вибач, але тобі краще взагалі не писати. Пости картинки, для того мізків не треба.
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Сходив ? ..
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А щоб мокшанкою на Україну гавкнути,то треба комори мізків?
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Быстрее бы уже эти выборы проехали! И снова о мове забудут. Все стороны забудут! Всё будет тихо аж до следующих выборов, то есть: всё будет как всегда.
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Щовиборів виникає страшенна проблема вашого сраного їзьєкка.А не нашої мови.
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Во-первых это закон о защите государственного языка. По Конституции государственный язык в Украине украинский. Закон принят более чем конституционным большинством. Ни ООн , ни ЕС не указывают отдельным государствам относительно их Конституции. Во-вторых при принятии этого закона было сказано, что после этого закона будет принят закон о защите языков национальных меньшинств, все ушли на выборы и заниматься этим законом некому. В-третьих, задрали уже все вопросами языков. Хоть бы один из теперешних олигархов отказался воровать, потому, то весь документооборот в стране на украинском языке. Медведчук контролирует всю контрабанду топлива, а это 80% украинского рынка, Ахметов скупил две третьих облэнерго и.т.д., Новинские, Шуфричи...и никто не жалуется, что все бумажки на украинском, гребут бабло, не платят налоги и не жу-жу
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ахах представляю как татарин Ахметов (или кто он там мордва, мокша) с евреем Коломойским на ломанном суржике читают бюджет Украины и ищут где бы еще сп@здить хоть что-то
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П***ц. ФедоРашка убивает людей в Украине и еще имеет наглости созывать ООН об языковом вопросе. Да сепарам вообще языки обрезать чтобы только мычали. Да пустите туда Ляжка пускай всех на***й пошлет.
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Ляжко может только в зраде горлопанить,а там язык в жопу засовывает.
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Почему Украину мотлошат как тряпку? Почему представитель Киева не выйдет и не скажет раз и навсегда что языковой вопрос ето личное дело Украины и на етом точка. Сегодняшние убитые росийскими войсками на каком языке разговаривали? Пускай скажут что росия убивает рузкоговорящих и на етом языке говорить опасно для жизни. Почему наши представители постоянно оправдываются террористам и окупантам?
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Очень часто стал ловить себя на мысли, что если прокатить таки "русню" с сепарней по левому берегу, а жучок колорадский настриги бы зелёных, нежных побегов, возможно, уже гораздо доходчивей воспринималось бы то, что, к примеру, "чеху" абсолютно похрен твоя гражданская позиция, фиолетово за кого ты голосовал на выборах и спрашивать тебя он не будет- он ИДЕТ ТЕБЯ УБИВАТЬ, чем больше " неверных", тем лучше, да ещё и за деньги. И тебе точно не поможет ни ре-стёб зебилоквартала про баранов- ВСУ, ни про эбонитовые палочки.., кроме презрения у него ничего более не вызовет и тебе совсем не поможет.
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Что и требовалось доказать, Сделали маленький шаг навстречу ФедоРашке, в ПАСЕ, потом на дамбасе отвели войска ВСУ, и та схватила зубами за руку и будет тянуть пока всех не сожрет. Дальше пойдет лавинообразно. Рашка начнет по кускам во всех инстанциях рвать Украину сначала за язык, потом за снятие блокады, потом за воду в крым, за особый статус дамбаса, за представителя РФ в Раде и Кабмине, а там уже зеленые человечки в Киеве в форме миротворцев защищают рузьгоязычных и *инакомыслящих* от злых бендерофашистов
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Где продаются учебники высшей математики на мордовском, ханты-мансийском и чукчейском языках ? Нет нигде ? ООН должна немедленно разобраться ! Делегація Росії знову ініціює розгляд українського мовного закону в Радбезі ООН, - Ніколенко - Цензор.НЕТ 5817
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Шо там Беня, пару наливаек уже успел в Днепре покрасить ?
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А скільки млн. українців (крім русифікованих ) мешкає на кацапстані?А скільки десятків тисяч шкіл є там українських?
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Вам скорее всего ответят что "украинский язык - это диалет русского". Они так всегда делают.
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Ваш їзіккь -штучний,зліплений помором Ломоносовом,який вчився у Києві, і ефіопським юдою Пушькєндом.Яке це було століття?Трішки пізніше ,ніж у час Руси.На якусь тисячу літ.
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Что там по морякам в ООН не собираются. ФедоРашка просрочила сроки выдачи моряком по суду Гаагского трибунала. Где санкции и другие наказания для кремля?
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А сьогоднішня заявочка Богдана якраз в темку ...
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Кто бы мог подумать?
Как причудливо тасуется ФСБ шная колода.

Зяблики нарываются на Майдан
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Время пришло.
Президент Украины - пустое место. МИД Украины загнан в угол и лишен поддержки правительства. ******* просто примет вердикт и отмолчится.
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Так блазень же гундосив, що щойно отримає булаву - "аналізуватиме" мовний закон, квоти розкритикував і мову виніс за дужки як те, що роз*єднує українців.
Він все озвучив у тих коротких зачумлених відосиках і хто хотів - почув і зрозумів.
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У кацапор*лых утонула одна область а им мова спать недаёт .
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Люди, а, може, воно не долетить, га ?
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Это ничего не даст. Потому как мозги у населения отравлены телевизором; они ещё такое же гуано изберут.
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За нашого Хряка такого не було! Повертайся рідний Хряк. 5% хрякобидла чекає тебе!
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коли рашка бачить слабкого недопрезидента України - починає реванш та давити на больві точки. Реванш це в ПАСЕ, а потім ще буде ПП2, а перед тим для ЗЕро втулять лугандон з особливим статусом та відбудовувати це зруйновано болото за рахунок податків. З іншого боку на ЗЕро ще давить бізнес Бені., а також і його самого проросійські проекти як повернення забаненого серіалу "свати" на бенін канал 1+1. І це тільки 40 днів "праці" кловуна піаніста.
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І шо їм ото свербить в сраці їхнє нарєчіє?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДелегация России снова инициирует рассмотрение украинского языкового закона в Совбезе ООН, - Николенко
 
 
 
 
 
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