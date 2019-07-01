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 Вопрос обстрелов наемниками РФ украинских медиков поднимут на заседании ТКГ, - Данилюк

Обстрел террористами украинского санитарного автомобиля под Водяным обязательно будет рассмотрен в рамках заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом написал секретарь Совета национальной совета безопасности и обороны Александр Данилюк в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Стрелять в медиков, когда они занимаются эвакуацией раненых - все равно что нападать со спины на человека. Это недопустимо как с этической точки зрения, так и с учетом норм международного права. Подобные проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта в Донбассе", - подчеркнул Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня", - Зеленский об обстреле наемниками РФ санитарного автомобиля

Он также выразил искренние соболезнования семьям и друзьям погибших.

"Ситуация обязательно будет рассмотрена в рамках заседания Трехсторонней контактной группы", - подчеркнул он.

Вопрос обстрелов наемниками РФ украинских медиков поднимут на заседании ТКГ, - Данилюк 01

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Напомним, 1 июля в результате обстрела санитарного автомобиля наемниками РФ под Водяным от полученных ранений погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3135108
 
 
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и это вернет погибших ребят?погибли наши 2 человека должны погибнуть 20 сепаров только тогда они поймут и то вряд ли
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нормальный Главнокомандующий в этом случае, дает приказ сжечь вражеские боксы с танками и градами батальонного количества где-нибудь за Горловкой, а эти Зебилы поднимут вопрос.. перед кем?!
та вам сепары просто посмеются в лицо!
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Че Петя не давал таких приказов?
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Ну что один, что другой. Забыл почему просрали и ДАП и Дебальцево. И не Зеля командовал, да.....
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Пусть Зеленский ещё попросит Путина не стрелять в детей...
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Еще месяц назад я здесь на цензоре мог наблюдать видео с ответкой...
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соберутся, поп-ят и разойдутся.. С параши все равно никто не спросит, а людей уже не вернуть
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ТКГ...? с убийцами обсуждать их злодеяния в итоге переговоры будут содержательными и результативными...Кому вы очки втираете.
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Они нам смерти, а мы им предъяву в какой то занюханой ТГК. Да, сильно, ничего не скажешь...
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Надо на заседании выразить озабоченность. Крайнюю. И об этике поговорить. И о нормах международного права. Это всегда помогает.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВопрос обстрелов наемниками РФ украинских медиков поднимут на заседании ТКГ, - Данилюк
 
 
 
 
 
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