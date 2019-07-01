 Вопрос обстрелов наемниками РФ украинских медиков поднимут на заседании ТКГ, - Данилюк

Об этом написал секретарь Совета национальной совета безопасности и обороны Александр Данилюк в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Стрелять в медиков, когда они занимаются эвакуацией раненых - все равно что нападать со спины на человека. Это недопустимо как с этической точки зрения, так и с учетом норм международного права. Подобные проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта в Донбассе", - подчеркнул Данилюк.

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Он также выразил искренние соболезнования семьям и друзьям погибших.

"Ситуация обязательно будет рассмотрена в рамках заседания Трехсторонней контактной группы", - подчеркнул он.

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Напомним, 1 июля в результате обстрела санитарного автомобиля наемниками РФ под Водяным от полученных ранений погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко.