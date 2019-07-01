 Я отказался входить в список "Европейской солидарности" на парламентских выборах, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр сказал в интервью Українським Новинам.
"Я никогда не собирался идти в список "Европейской солидарности", я никогда не был политической частью БПП... Бывший Президент предлагал мне к этому присоединиться, но это на самом деле никогда не было моим желанием", - подчеркнул он .
Климкин также отметил, что планировал баллотироваться в депутаты по мажоритарному округу на левобережной части Киева, где проживает.
По словам министра, прогнозы были "обнадеживаюшими", но в итоге он решил отказаться от идеи стать депутатом Рады.
Климкин отметил, что без команды единомышленников нет смысла становиться парламентарием.
По словам министра, он не исключает разные варианты продолжения политической карьеры, в том числе и на должности мэра Киева.
- Таки, да! Слышно было очень хорошо!
😁😁😁
5 років вони сиділи та нили, що все пльохо-пльохо, далі нікуди, 3,14да настала, нікада так плоха ні жилі, паслєдній х*й без солі на хлєб намазиваєм.
5 років вони їздили по курортах, відростили щоки розміром з жопу слона, не сиділи по окопах, не чекали по підвалах обстрілів. Пльоха, всьо пльоха. Ну і що, що живі, що кадирівці дочку до смерті не відтрахали? Хіба то життя, коли долар не по вісім? Нах нам квартіра, нах цілий дім, якщо газ не безплатно в нім
Безвіз - та зачєм мінє той безвіз, мінє надо газ бесплатна. Ну развє толька по європах праєхаться разок, так вєдь дОрога Ви знаітє, па скока водка в європах? Порох гэнацибіт насілєніє дарагой водкай. Шо, податкі? Ні знаю я такова слова " податкі", я знаю слова "даром, скамуніздіть, украсть, пропіть, просрать".
Шо, с нами в світі рахувались? Про якісь санкції, про ПАРЄ, про трибунал кажете? Та нах Васі і Свєті оті непонятні слова, вони хотять гарно жити, за дєтські гроші купляти айфони, інстаграмити морди і нохті і всією сім'єю сидіти в декреті до пенсії. Бо їм здається, що саме так живуть по багатих європах.
Ви хоч розумієте, наскільки спИте у нас населення? Може по містах не так помітно, але села - це реальний треш. Це не люди, це ємності дешевої пальонки на ніжках, які теж мають право голосу і мнєніє. І от повзе така ємність в обісраних звечора штанах і голосує за прєзідєнта, що лупить х*єм па раялях, бо це панятний чувак, свій парєнь, такий карупцийов не допустить. ****…
У нас насілєніє, яке сімейного лікаря вибирає довше, прискіпливіше і зваженіше, ніж президента країни. Бо тут тобі не хухри-мухри, не якась там країна і свобода, тут цінна власна срака, її треба спеціалісту довіряти. А президент шо, научиться. А як не научиться, то хай інші думають, а ми поки в черзі в поліклінці пониємо, яке життя х*йове настало.
Таріфи вже не душать, жисть уже удалась, карупция ко-ко-ко-борена і ваще, то нє сваі люді по всіх посадах і в партії, то спєціалісти широкага профіля. Могут косіть бабло, рубіть бабло, строіть моську, куріть ширку, наярівать мурку і всєх пабідіть. Юзіка вам всєм в начальніки.
Місяць, лише місяць члєноносітєлю вові хватило, щоб прохерити, проє*ати, просрати усе на міжнародній арені.
100 днів йому якраз хватить, щоб разом з усім 95 кварталом в раді продати нас москалям з усім нашим гівном-народом.
А все тому, що нитіки вирішили, що за просмотр х*єти по тєлєку вони варті "жізні как в європах".