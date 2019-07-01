 В Киеве погиб 4-летний мальчик, выпав из окна квартиры на 9 этаже, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Предварительно полицейские выяснили, что мать оставила ребенка без присмотра и пошла заниматься домашними делами. Через некоторое время она услышала крик, и когда забежала в комнату, увидела открытый балкон и отсутствие ребенка. На месте происшествия медики констатировали смерть мальчика.
Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - несчастный случай Уголовного кодекса Украины.
ОдесскойКиевской ОГА - взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращения подобных случаев в будущем", - отметил Зеленский Источник: https://censor.net.ua/n3135081
У меня дома кошка. Так я все окна закрыл двойной москитной сеткой. На рамке только на кухне (там пластик). И то рамка не снаружи а внутри. В остальных комнатах - пристрелил строительным степлером скобами 10 мм. Потому как жалко будет если выскочит с дуру. А тут дети..... жесть
Видео -
https://vidos.top/v/1806710
p.s. Пишите предупреждения. Родители-дебилы.
а окна и сетки - это действительно 90 процентов таких трагедий