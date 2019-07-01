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 Происшествия, Киевские новости
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 В Киеве погиб 4-летний мальчик, выпав из окна квартиры на 9 этаже, - Нацполиция

В Киеве на улице Милютенко погиб ребенок, выпав из окна девятого этажа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительно полицейские выяснили, что мать оставила ребенка без присмотра и пошла заниматься домашними делами. Через некоторое время она услышала крик, и когда забежала в комнату, увидела открытый балкон и отсутствие ребенка. На месте происшествия медики констатировали смерть мальчика.

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Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - несчастный случай Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135105
 
 
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Да шо за херня с детьми у нас начала происходить уже как в Мордоре
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Сегодня отравилось много потом взрыв потом авария дети погибли теперь пацан выпал лето летом конечно
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Одна из первых задач для нового главы Одесской Киевской ОГА - взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращения подобных случаев в будущем", - отметил Зеленский Источник: https://censor.net.ua/n3135081
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О чем родители думают?
У меня дома кошка. Так я все окна закрыл двойной москитной сеткой. На рамке только на кухне (там пластик). И то рамка не снаружи а внутри. В остальных комнатах - пристрелил строительным степлером скобами 10 мм. Потому как жалко будет если выскочит с дуру. А тут дети..... жесть
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В Стамбуле подросток поймал выпавшую из окна 2-летнюю девочку. Девочка не получила никаких травм.
Видео -

https://vidos.top/v/1806710
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Скорее всего-сетка. Обяжите производителей окон писать огромными буквами на антимоскитных сетках- "Ваш ребенок если обопрется на неё, вылетит в окно и погибнет". Ведь пишут на полиэтиленовых кульках упаковки, что ваш ребенок задохнётся залезая внутрь.
p.s. Пишите предупреждения. Родители-дебилы.
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в этом трагическом случае - балкон.. не застекленный...доступный...открытый...
а окна и сетки - это действительно 90 процентов таких трагедий
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве погиб 4-летний мальчик, выпав из окна квартиры на 9 этаже, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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