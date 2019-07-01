 Военнопленному моряку Гриценко предъявили обвинение в окончательной редакции, - Полозов

Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе следственных действий Денис Гриценко и его адвокаты были ознакомлены с результатом проведенной комиссионной ситуационной судебной экспертизы. Кроме того в отношении Дениса Гриценко был произведен дополнительный допрос, в ходе которого он сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 ІІІ Женевской конвенции. В ходе допроса защитой была приобщена заверенная копия резолюции ПАСЕ 2292 от 26.06.2019 с переводом, в которой, согласно пункту 13.1, содержится требование об освобождении 24 украинских военных моряков", - сообщил адвокат.

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Он также отметил, что в ходе следственных действий Денису Гриценко предъявили обвинение в окончательной редакции.

"До начала следственных действий у нас была возможность пообщаться с Денисом. Чувствует он себя удовлетворительно, продолжает в условиях СИЗО поддерживать себя в физической форме, читает книги. С радостью узнал о произошедшей женитьбе Виктора Беспальченко с Татьяной, передает молодым свои поздравления! Обсуждали мы с Денисом и текущие политические события. Встречу президентов Путина и Трампа и заявления Путина относительно дела военнопленных моряков.

Денис Гриценко надеется, что сильные мира сего смогут найти возможности договориться и все военнопленные моряки смогут вернуться домой к своим близким. Он считает, что главное это не терять надежду, быть сильными и работать на позитивный результат", - резюмирует Полозов.

Напомним, 28 июня следствие СУ ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции восьми военнопленным украинским морякам. По словам адвоката Николая Полозова, всем политзаключенным морякам обвинения должны предъявить до 9 июля.

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