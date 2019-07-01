 Военнопленному моряку Гриценко предъявили обвинение в окончательной редакции, - Полозов

Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе следственных действий Денис Гриценко и его адвокаты были ознакомлены с результатом проведенной комиссионной ситуационной судебной экспертизы. Кроме того в отношении Дениса Гриценко был произведен дополнительный допрос, в ходе которого он сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 ІІІ Женевской конвенции. В ходе допроса защитой была приобщена заверенная копия резолюции ПАСЕ 2292 от 26.06.2019 с переводом, в которой, согласно пункту 13.1, содержится требование об освобождении 24 украинских военных моряков", - сообщил адвокат.
Он также отметил, что в ходе следственных действий Денису Гриценко предъявили обвинение в окончательной редакции.
"До начала следственных действий у нас была возможность пообщаться с Денисом. Чувствует он себя удовлетворительно, продолжает в условиях СИЗО поддерживать себя в физической форме, читает книги. С радостью узнал о произошедшей женитьбе Виктора Беспальченко с Татьяной, передает молодым свои поздравления! Обсуждали мы с Денисом и текущие политические события. Встречу президентов Путина и Трампа и заявления Путина относительно дела военнопленных моряков.
Денис Гриценко надеется, что сильные мира сего смогут найти возможности договориться и все военнопленные моряки смогут вернуться домой к своим близким. Он считает, что главное это не терять надежду, быть сильными и работать на позитивный результат", - резюмирует Полозов.
Напомним, 28 июня следствие СУ ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции восьми военнопленным украинским морякам. По словам адвоката Николая Полозова, всем политзаключенным морякам обвинения должны предъявить до 9 июля.
Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
.....Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2055558161415791?__tn__=K-R
Некогда ЗЕБЕням, они шаурму кушают, в фонтанах купаются, мебели двигают в новом офисе.
Зачем адвокаты, ЗЕБЕня сказал же путину, что моряки дети. Теперь добрый кремлёвский дядя отпустит детей 😕
Говорит - какие же они военные если не выстрелили ни разу..?
При порохе ни один раше дипломат не был выслан...
Ни говоря уже о другом...
Порох был коллаборантом , а Зе предатель...
И тот и другой дерьмо...
Полнейшая безграмотность...
Слава украинским морякам! А зелебоб их хочет утвердить в роли криминала... Любой ценой, мля, вернуть...
Климкин - респектище, что обосрал их с ног до головы!