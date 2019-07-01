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 Военнопленному моряку Гриценко предъявили обвинение в окончательной редакции, - Полозов

Состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко.

Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе следственных действий Денис Гриценко и его адвокаты были ознакомлены с результатом проведенной комиссионной ситуационной судебной экспертизы. Кроме того в отношении Дениса Гриценко был произведен дополнительный допрос, в ходе которого он сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 ІІІ Женевской конвенции. В ходе допроса защитой была приобщена заверенная копия резолюции ПАСЕ 2292 от 26.06.2019 с переводом, в которой, согласно пункту 13.1, содержится требование об освобождении 24 украинских военных моряков", - сообщил адвокат.

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Он также отметил, что в ходе следственных действий Денису Гриценко предъявили обвинение в окончательной редакции.

"До начала следственных действий у нас была возможность пообщаться с Денисом. Чувствует он себя удовлетворительно, продолжает в условиях СИЗО поддерживать себя в физической форме, читает книги. С радостью узнал о произошедшей женитьбе Виктора Беспальченко с Татьяной, передает молодым свои поздравления! Обсуждали мы с Денисом и текущие политические события. Встречу президентов Путина и Трампа и заявления Путина относительно дела военнопленных моряков.

Денис Гриценко надеется, что сильные мира сего смогут найти возможности договориться и все военнопленные моряки смогут вернуться домой к своим близким. Он считает, что главное это не терять надежду, быть сильными и работать на позитивный результат", - резюмирует Полозов.

Военнопленному моряку Гриценко предъявили обвинение в окончательной редакции, - Полозов 01

Напомним, 28 июня следствие СУ ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции восьми военнопленным украинским морякам. По словам адвоката Николая Полозова, всем политзаключенным морякам обвинения должны предъявить до 9 июля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135104
 
 
 Топ комментарии
 
Наши моряки вернутся как Герои, а не как преступники !
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Краще наші моряки просто би не визнавали російське законодавстство і їхній суд.
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Наши моряки вернутся как Герои, а не как преступники !
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И в заключение небольшая, но очень живописная деталь. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.
Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
.....Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2055558161415791?__tn__=K-R
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Ну так моряки должны спасибо большое сказать населению шо обрало такое руководство па приколу
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Так прошел только месяц .
Некогда ЗЕБЕням, они шаурму кушают, в фонтанах купаются, мебели двигают в новом офисе.

Зачем адвокаты, ЗЕБЕня сказал же путину, что моряки дети. Теперь добрый кремлёвский дядя отпустит детей 😕
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в расеи нет суда - есть место где озвучивают лживые приговоры в угоду властным ворам.....
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Краще наші моряки просто би не визнавали російське законодавстство і їхній суд.
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Так они и не признают, утверждая что военнопленные
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раша это отрицает...
Говорит - какие же они военные если не выстрелили ни разу..?
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В Гамбурге уже доотрицалась. Был бы Порох, парусник "Седов" стоял бы в Одессе под арестом.
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Nataliia Mykhailova - ни стоял бы...

При порохе ни один раше дипломат не был выслан...
Ни говоря уже о другом...
Порох был коллаборантом , а Зе предатель...
И тот и другой дерьмо...
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есть обвинения в краже, есть обвинения в убийстве, в разбое... А вот обвинение в окончательной редакции.. Шо это за преступление такое? Отредактировал так, что кончил?
Полнейшая безграмотность...
Слава украинским морякам! А зелебоб их хочет утвердить в роли криминала... Любой ценой, мля, вернуть...
Климкин - респектище, что обосрал их с ног до головы!
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Моряки вернутся притом очень скоро. Главное не дергаться и не косячить и не делать ничего лишнего, а просто ждать. Каждая минута нахождения моряков в плену сильно бьет по репутации Трампа. Ведь Трамп себя поставил как великий переговорщик. А тут Ху*ло просьбу Трампа не выполнил. Вот на самолюбии Трампа и можно сыграть. И не забывать почаще в иностранных СМИ высмеивать как Ху*ло обманул Трампа. Да за такое он Ху*ла задушит. Особенно перед выборами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннопленному моряку Гриценко предъявили обвинение в окончательной редакции, - Полозов
 
 
 
 
 
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