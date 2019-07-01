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 Политика Украины, Экономика
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Все про:НКРЭКУ (286) электроэнергия (281) Кривенко Оксана (4)

 Энергосистема работает в штатном режиме, все сегменты нового рынка заработали, цена для населения не изменилась, - глава НКРЭКУ Кривенко о запуске нового рынка электроэнергии

Энергосистема работает в штатном режиме, перерывы поставки электроэнергии потребителям в связи с запуском новой модели рынка отсутствуют.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, комментирую итоги первого дня функционирования новой модели рынка электрической энергии.

Она отметила: "О запуске новой модели рынка электроэнергии.

Впереди нас ожидает экзамен на соответствие действующего законодательства реалиям рынка и новым условиям работы, которые предусматривают значительное уменьшение прямого регуляторного влияния. Поэтому, комиссия призывает участников рынка к дальнейшему диалогу и продолжение работы по совершенствованию положений нормативно-правовых актов и принципов, которые регулируютх новый рынок электрической энергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формула "Роттердам+" прекратила действовать в Украине

В завершение первого дня функционирования новой модели рынка электрической энергии, по оперативной информации, готовы сообщить следующее.

1. Энергосистема работает в штатном режиме. Перерывов поставки электроэнергии потребителям в связи с запуском новой модели рынка нет.

2. Все основные сегменты и функции нового рынка заработали.

3. Результаты первых торгов на рынке на сутки вперед сформировалась на уровне ниже, чем ценовые ограничения установлены НКРЕКУ.

4. Цена на электрическую энергию для населения не изменилась и остается самой низкой среди европейских стран.

5. Зафиксированные технические сбои в работе систем и платформ оперативно ликвидировались.

Также читайте: С сегодняшнего дня введена новая конкурентная модель рынка электроэнергии, - Насалик

цены
- для угольной генерации составила 159 коп / кВт × ч, или на 2% ниже средневзвешенного ограничения, установленного Регулятором.
- для государственной НАЭК "Энергоатом" выросла на 35%, с 57 коп / кВтч до 75 коп / кВт × ч.
- для государственной компании Укргидроэнерго выросла на 47% или с 75 коп / кВт × ч до 110 коп / кВт × ч.

Выражаю персональную благодарность каждому сотруднику НКРЕКП, ГП "Оператор рынка", ГП "Гарантированный покупатель", ГП "Энергорынок", ГП "НЭК" Укрэнерго "и проекта" Энергетическая безопасность "USAID за приложенные усилия для внедрении с 1 июля 2019 г. новой модели рынка электрической энергии.

Напомню, что НКРЕКУ с целью имплементации положений Закона Украины "О рынке электрической энергии Украины" было принято 48 нормативно-правовых актов.

Работа продолжается!

Источник: https://censor.net.ua/n3135103
 
 
 Топ комментарии
 
" Цена на электрическую энергию для населения не изменилась и остается самой низкой среди европейских стран."
Да как так-то, вот же ж Петя барыга, мало того что не дает Зе снизить тарифы для населения, так еще и цену установил самую низкую среди европейский стран! Доколе!
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Ну ты ведь голосовал за сторчавшегося Скомороха! Бачили очи що купували от тепер и иш!
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Телепузики, так а шо там зеБЕня обещал, шо там по снижению тарифов для населения?
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😂😂😂 Будет дешеветь вместе с колбасой киловатт 3 копейки колбаса 2.20 и вернут нам взад сэсэрэ 😂
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когда тебе в зад вернут отпишись,как там?
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Для предприятия -я сегодня посчитал стоимость выросла с 2-75 до 3-10 добавили в счете строчки услуги распределения и услуги передачи,так что спасибо забери назад.Так что подорожает опять все начиная от хлеба и т.д.И ЧТО эти... НАЗЫВАЮТ РЫНКОМ??У МЕНЯ ЧТО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ У КОГО ТО ДРУГОГО дешевле или качественнее??
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а кричали-КАРАУЛ, плохо, что зачастую не компетентные оценивают ситуацию и накалывают страсти...
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Кричал Хряк Коломойский и его подсвинок (свинарчук) Зеленский! Для Бабломойского рынок это плохо. Раньше за его электроэнергию платили мы с вами а теперь прийдется из своего кармана!
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Це Зєля кричав!. Істерив, проектами законів кидався, про Роттердам- щось плів. 😊
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действительно накалывают... Накололи дебилонаселение (73% его) в очередной раз. Погугли анализ этого дерибана - пропадет настроение писать всяку хрень Энергосистема работает в штатном режиме, все сегменты нового рынка заработали, цена для населения не изменилась, - глава НКРЭКУ Кривенко о запуске нового рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 9766
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Еще интересный момент:взяли предоплату за месяц вперед потом якобы "рехформировались" и поделились.Ту предоплату не вернули-новоявленные уже требуют новую.Это результат отсутствия ответственности ворья.Не говорю что его создал Зе но пора начинать рубить головы
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Тем более скоро у учетелей будет зарплата 4 тысячи долларов а для остальных закончится эпоха бедности да ещё и электричество по европейским меркам халявное не ну не жизня пойдет а сплошной мед по харям 🙋🙋🙋
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А вот и нет сейчас каникулы работы нет значит на 3600 гривен а 4 тысячи долларов то с сентября😂
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Ну ты ведь голосовал за сторчавшегося Скомороха! Бачили очи що купували от тепер и иш!
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да он просто на молоко детишкам своим батрачил - днями-ночами с цензора не слезал Енергосистема працює в штатному режимі, всі сегменти нового ринку запрацювали, ціна для населення не змінилася, - глава НКРЕКУ Кривенко про запуск нового ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 329
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Почему не изменилась,несправедливое и коррупционное ценообразование значит осталось?
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Отменяйте субсидии нахрен этот Порошенко кий коррупционный беспредел 🙋
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это надо заявить в каком-нибудь спальном районе большого города, собрав перед выступлением старушек-пенсионерок..
Ну, и быть готовым получить в ***** Енергосистема працює в штатному режимі, всі сегменти нового ринку запрацювали, ціна для населення не змінилася, - глава НКРЕКУ Кривенко про запуск нового ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 832
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😂😂😂 зачем ведь Украина теперь страна в смартфоне можно просто огласить на Фейсбуке в понедельник не бритым с жёсткого перенюха в пятницу
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Это не НАСЕЛЕНИЕ это ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ и они должны получать электричество БЕСПЛАТНО !!!
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Всем в зад по электроду пущай добывают бесплатное электричество раз ума даже президента выбрать нет
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торги по эл.энергии прошли в пределах 50 коп за 1 квт + потери при транспортировании а все остальное бене и ахметке)))
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цены
- для угольной генерации составила 159 коп / кВт × ч, или на 2% ниже средневзвешенного ограничения, установленного Регулятором.
- для государственной НАЭК "Энергоатом" выросла на 35%, с 57 коп / кВтч до 75 коп / кВт × ч.
- для государственной компании Укргидроэнерго выросла на 47% или с 75 коп / кВт × ч до 110 коп / кВт × ч.Источник:https://censor.net.ua/n3135103

Где в пределах 50 коп? Ты считаешь нас слепыми или тупыми?
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" Цена на электрическую энергию для населения не изменилась и остается самой низкой среди европейских стран."
Да как так-то, вот же ж Петя барыга, мало того что не дает Зе снизить тарифы для населения, так еще и цену установил самую низкую среди европейский стран! Доколе!
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А вы не знаете что тарифами занимается кабмин или у вас методичка?
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При Пете вас не волновало кто именно занимается тарифами. Вот проклятый барыга, не сказал Зе что тарифами занимается кабмин, а Зе как дурак всем пообещал снизить тарифы и не снизил, вот Петя проклятый барыга!
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Ну Гройсман креатура Пети, по квоте БПП
Как и министр энергетики

Так что да, претензии были к Пете
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Вот же ж Петя проклятый барыга, не предупредил Зе что он ничего не сможет сделать на своем посту без узурпации власти. А Зе же всем лохам пообещал конец эпохи бедности, а тут такое..., только и смог кумов да родственников поустраивать на жирные должности. Вот Петя проклятый барыга!
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Про то что цена на электрическую энергию для населения не изменилась и остается самой низкой среди европейских стран? Ну так отвечай, как так, чего молчишь?
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Ай-яй-яй, как Порошенко президент, то высокие цены барыга и мародёр установил, а как цены самые низкие в Европе, то этим кабмин занимается.
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У этих лахтатролей двойные стандарты
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Кремлю Украина - ох как важна иначе распадётся таёжный союз и лопнет пузырь великодуховности и сракальности....
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Телепузики, так а шо там зеБЕня обещал, шо там по снижению тарифов для населения?
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Это будет в следующем сезоне Слуги урода в 13 серии 🙋
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Станом на 1 січня 2019 року заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії перед ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» становила загалом 946,7 млн грн.Суд зобов'язав компанію Ахметова погасити заборгованість перед «Енергоринком» на 845 млн грн | Mind.ua Энергосистема работает в штатном режиме, все сегменты нового рынка заработали, цена для населения не изменилась, - глава НКРЭКУ Кривенко о запуске нового рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 5914
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И это Коломойскому, а, значит, и Богдану, а, значит, и Зеленскому очень сильно не нравится.
У них другие планы.
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Ну скоро я думаю в платёжка мы это увидим. У нас рынок почему то приходит исключительно к подорожанию
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Не волнуйтесь, ЗЕ-банда обещала ввести Ротердам-минус.
Вот тогда населению и наступит большой "минус"!!!

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Энергосистема работает в штатном режиме, все сегменты нового рынка заработали, цена для населения не изменилась,

а что изменилось??

ахметов мутил эту мутотень 100500 лет, чтобы в результате ничего для него не изменилось?? не поползло его бабло в кипре вверх от ентаго ранка??

ахахаха

в результате всего ентаго, как рассказал герус - новый назначенный зеленским спец по энерго, промышленность будет покупать электрику по такой же цене как население, а другими словами - население будет платить за илектрику для титановых фабрик фирташей и прочей хрени.

ну и на экпорт пойдет укрэлектрика атамная дешевая, а джорогая из ахметовскаго данецкого угля пойдет киевским лохам.

ахахаха
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Для предприятия -я сегодня посчитал стоимость выросла с 2-75 до 3-10 добавили в счете строчки услуги распределения и услуги передачи,так что спасибо забери назад.Так что подорожает опять все начиная от хлеба и т.д.И ЧТО эти... НАЗЫВАЮТ РЫНКОМ??У МЕНЯ ЧТО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ У КОГО ТО ДРУГОГО дешевле или качественнее??
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭнергосистема работает в штатном режиме, все сегменты нового рынка заработали, цена для населения не изменилась, - глава НКРЭКУ Кривенко о запуске нового рынка электроэнергии
 
 
 
 
 
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