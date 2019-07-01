 Следком РФ хочет заочно арестовать нардепа Лозового за участие в нападении на киевский офис "Россотрудничества" в 2018 году

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Российские следователи обвиняют Лозового по статье "нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации ...". По ней Лозовому в России грозит от пяти до десяти лет.
Речь идет о событиях февраля 2018 года: тогда в Киеве члены организаций "С14", "Традиция и порядок" и "Правый сектор", среди которых был и Лозовой, ворвались в здание "Россотрудничества", сорвали флаг России и сожгли его.
Активисты назвали это "перформансом с целью привлечения внимания к функционированию в Украине откровенно пророссийской организации".
зарити його треба в Україні!
напрацював!
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Ивана Пахно признали виновным из-за поста во ВКонтакте, где он сравнивал Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. В публикации также содержалось нецензурное выражение.
Те же, кто здесь отписываются, мол, так этому гаду Лозовому и надо, выдать и т.п. - вот они и есть натуральное быдло. Зеленое такое призеленое.
Ксати, становится всё труднее определить, кто из комментаторов является сторонником Зеленского, а кто - пригоженским троллем, и те, и другие с одинаковой ненависть и остервенением хают Украину, украинский патриотизм и всё украинское.
А ще вижене москальських попів і відбере у них українські СВ"ЯТИНІ.
Бо народ просто втомився щось очікувати від П"єро