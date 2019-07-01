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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 За рубежом
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 Следком РФ хочет заочно арестовать нардепа Лозового за участие в нападении на киевский офис "Россотрудничества" в 2018 году

Следственный комитет России 1 июля попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать народного депутата Верховной Рады Украины от Радикальной партии Андрея Лозового.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Российские следователи обвиняют Лозового по статье "нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации ...". По ней Лозовому в России грозит от пяти до десяти лет.

Речь идет о событиях февраля 2018 года: тогда в Киеве члены организаций "С14", "Традиция и порядок" и "Правый сектор", среди которых был и Лозовой, ворвались в здание "Россотрудничества", сорвали флаг России и сожгли его.

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Активисты назвали это "перформансом с целью привлечения внимания к функционированию в Украине откровенно пророссийской организации".

Источник: https://censor.net.ua/n3135102
 
 
 Топ комментарии
 
в качестве примирения, нужно отдать в Рашку нардепа Лозового, а 95 квартал съездит в Мацкву на гастроли.. и настанет мир.. и "руцкий язык" региональный в Луганске и Донецке (это черный сарказм!!!)
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что ж ты, лахта, так явно палишься
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Лозового можно отдать -Он подонок и корупционер.
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Если Зеленский согласен был судить наших моряков по российским законам, то почему бы не засудить аналогично Лозового 🙁
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Нах здесь эти косоглазые зачем сюда нести вести дурдома.У нас своих проблем хватает
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в качестве примирения, нужно отдать в Рашку нардепа Лозового, а 95 квартал съездит в Мацкву на гастроли.. и настанет мир.. и "руцкий язык" региональный в Луганске и Донецке (это черный сарказм!!!)
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пусть приедут и реально арестуют вместе с ляшком.Такие гниды и даром не нужны
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люблю палево.особенно шЫкаладное
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А может отправить им Лозинского? Русским ведь всё равно кого сажать. Заодно от этой дряни избавимся.
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Лозового можно отдать -Он подонок и корупционер.
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Следком России имеет возможность все порешать с Богданом и Портновым так, что российская сторона останется довольной.
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Это тот **** который придумал закон про запрет захоронения без санкции прокуратуры? Выдайте гадюку жабе!
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Не видавати!


зарити його треба в Україні! Слідком РФ хоче заочно заарештувати нардепа Лозового за участь у нападі на київський офіс "Росспівробітництва" в 2018 році - Цензор.НЕТ 1351
напрацював!
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Да, пожалуй. Закрыть его в морге без холодильника на 3 дня с разлагающимися трупами и не выпускать без санкции прокурора, гниду.
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знайти прокурора- мусульманина і подання зробити в час Рамадану
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Ждем что скажет пианЫст, или не скажет
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Давайте, пацаны, арестовывайте. У нас самих таких заочных бойцов полно. Мы тут уже кого только заочно не посадили.. С теми, кто здесь по улицам ходят, не очень получается - ждём пока за границу откочуют. Тогда и их посадим.
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Та пусть арестовывают. Заочно же. Что от этого изменится?
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Це приводить до думки--потрібно закрити всі заклади і установи росії,разом з дипломатичними установами
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офф топ


Житель Ставрополья оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти
Ивана Пахно признали виновным из-за поста во ВКонтакте, где он сравнивал Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. В публикации также содержалось нецензурное выражение.
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А! В 2018 г. - пэдрот , известно, лучший сотрудник засрашки.
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Плохой Лозовой или хороший - в данном случае неважно, а важно то, что это наше внутренне дело и нефиг сюда всяким российским следкомам совать своё свиное рыло.
Те же, кто здесь отписываются, мол, так этому гаду Лозовому и надо, выдать и т.п. - вот они и есть натуральное быдло. Зеленое такое призеленое.
Ксати, становится всё труднее определить, кто из комментаторов является сторонником Зеленского, а кто - пригоженским троллем, и те, и другие с одинаковой ненависть и остервенением хают Украину, украинский патриотизм и всё украинское.
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Лозовий приспішник шляшка, такий самий підбарижник з баблом,картинами та мощами! Але куй на рило рашистській підерації! Це наш співвітчизник і дулю їм з маком, а не Лозового!!!
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Театр сюрреалізму . Іде шостий рік війни з кацапами , а ефесбешна контора "Россотруднічєство " до сьогодні не закрита . Що почнуть нести зазєлі це ясно , а от що скажуть ******* ?
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А я хочу путина на бутылку из под шампанского посадить.
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Дак цей підар лозовий з бахтєєвою та новінським в десна лупляться, то мабуть під вибори кацапи цього гада піарять тіпа він їхній лютий ворог
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Зараз команда Зе усіх москалів повиганяє........ і закриє усі роспритони в Україні.
А ще вижене москальських попів і відбере у них українські СВ"ЯТИНІ.
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щось та зробить у боротьбі зі "схемами"
Бо народ просто втомився щось очікувати від П"єро
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСледком РФ хочет заочно арестовать нардепа Лозового за участие в нападении на киевский офис "Россотрудничества" в 2018 году
 
 
 
 
 
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