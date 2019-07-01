 Следком РФ хочет заочно арестовать нардепа Лозового за участие в нападении на киевский офис "Россотрудничества" в 2018 году

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Российские следователи обвиняют Лозового по статье "нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации ...". По ней Лозовому в России грозит от пяти до десяти лет.

Речь идет о событиях февраля 2018 года: тогда в Киеве члены организаций "С14", "Традиция и порядок" и "Правый сектор", среди которых был и Лозовой, ворвались в здание "Россотрудничества", сорвали флаг России и сожгли его.

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Активисты назвали это "перформансом с целью привлечения внимания к функционированию в Украине откровенно пророссийской организации".