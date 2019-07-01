 Надеюсь, что врио главы МИД со среды 3 июля будет Зеркаль, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин, которого Президент Владимир Зеленский хочет привлечь к дисциплинарной ответственности, намерен уйти в отпуск с 3 июля и выступает за назначение своего заместителя Елены Зеркаль исполняющей обязанности министра иностранных дел.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин сказал в блиц-интервью Українським Новинам.
"Я так рассчитываю, что уйду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все", - сообщил он.
Министр надеется, что обязанности министра будет исполнять Зеркаль.
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