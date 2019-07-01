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Все про:МИД (5043) Климкин (2241) Зеркаль (191)

 Надеюсь, что врио главы МИД со среды 3 июля будет Зеркаль, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин, которого Президент Владимир Зеленский хочет привлечь к дисциплинарной ответственности, намерен уйти в отпуск с 3 июля и выступает за назначение своего заместителя Елены Зеркаль исполняющей обязанности министра иностранных дел.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин сказал в блиц-интервью Українським Новинам.

"Я так рассчитываю, что уйду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все", - сообщил он.

Министр надеется, что обязанности министра будет исполнять Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский направил Гройсману письмо с требованием привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, - Богдан

Источник: https://censor.net.ua/n3135099
 
   
 Топ комментарии
 
Интересы Украины мадьярам не сдал? Во гад-то какой... Уважать, сцука, Украину заставил все - и румын, и поляков, и мадьяров. Уважать и считаться. И Москву не стеснялся посылать подальше. Конечно, наказать.
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я теж не люблю зюзю й зюзіботів, але називати їх тваринами...
кажи просто: зебіли
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Нагадує -як риги вигнали Огризка за захист інтересів України.
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Эй, народ, почему на Климкина наезжаете? Он со своей командой делали почти невозможное.
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Ага, делал особо глубокий минет Петрику с засосом полным яиц и ягодиц одновременно!
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Почти невозможное - не катит, нам надо - только возможное!
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Так мог бы признать Крым российским в обмен на Донбасс. Вы на это надеялись, выбирая зеленую падаль?
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Что б там Климкин не говорил, я за Зеркаль!, А также за женщину - премьер-министра Украины! Совсем неплохо было бы видеть на посту Генпркурора страны также женщину - иностранку, что б члены ее семьи в Украине и не проживали! А эти толстомордые сракатые рыла, борющиеся с коррупцией на последнем издохе, уже достали! Да и яиц у них нет, так пустые мешки...
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Много там нареформировал Сакварелидзе за год работы? И не Деканоидзе ли реформировала полицию с тогом, который все уже видят? Или не Абромавичюс через ложное, как он САМ позже признал обвинение Кононенко в коррупции, на 3 месяца парализовал работу ВР, и не инвестфонд, членом которого он является, разгонял джинсу о неимоверной коррупции, чтоб сбить стоимость активов и скупить страну по дешевке? Или не видели, как "реформировала" таможню Марушевская и КГБшник Боровик лез в мэры? Может хватит недеяться на иностранных мессий?
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Політика держави повинна бути зрозумілою і послідовною! Клімкін був не найгіршим міністром, Зеркаль теж заслуговує поваги! Але за зовнішню політику відповідає президент, йому і вирішувати! А ми вже оцінимо призначення!
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Климкин - абсолютное чмо, ничего из себя не представляющее как дипломат и умеющее только одно - самозабвенно вылизывать зад своему хазяину пораженку. Не зря дипломатической корпус дал этому чепушиле меткое прозвище Клим Чугункин.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь, что врио главы МИД со среды 3 июля будет Зеркаль, - Климкин
 
 
 
 
 
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