 Надеюсь, что врио главы МИД со среды 3 июля будет Зеркаль, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин сказал в блиц-интервью Українським Новинам.

"Я так рассчитываю, что уйду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все", - сообщил он.

Министр надеется, что обязанности министра будет исполнять Зеркаль.

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