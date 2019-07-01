EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Общество
  1327  18
Все про:адвокат (1144) освобождение (294) политзаключенные (1211)

 Украинский политзаключенный Литвинов, переведенный из РФ в Харьков, хотел бы, чтобы президент обратил на него внимание и помиловал, - адвокат Лихачев

Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, осужденный в России по сфабрикованным обвинениям, 4 месяца отбывает наказание в Украине. В России он провел в тюрьме 5 лет.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, Громадське радіо пообщалось с адвокатом Сергея Литвинова, Романом Лихачевым.

"В среду будет рассматриваться вопрос снятия с него статуса "склонен к побегу", это отчасти ограничивало его права. На данный момент мы с ним согласовали перечень необходимых вещей и продуктов. В ближайшее время этот список будет опубликован, с его согласия", - сообщил адвокат Роман Лихачев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политзаключенный Гриб обратился к Зеленскому и Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля

"Также мы с ним согласовали ряд вопросов по поводу того, что сейчас не получится с помилованием, то мы будем заниматься (освобождением. - Ред.) по процедуре условно-досрочного освобождения. В колонии отношение к нему нормальное, конкретных жалоб у него нет, кроме, конечно, желания, чтобы президент обратил на него внимание и помиловал", - акцентировал внимание адвокат.

Адвокат прокомментировал вопрос о судебном решении по делу Сергея Литвинова: сейчас он не видел в реестре решения суда.

"По медицинским показателям состояние здоровья у него удовлетворительное. Но все же человек почти целых 5 лет отсидел в тюрьме за то, чего он не совершал, конечно, состояние не очень хорошее. Сейчас он очень хочет увидеть родных, потому что 5 лет он никого не видел. У него старшая дочь сейчас выпускница. Понятно, что ему бы очень хотелось ее увидеть. Они проживают в Станично-Луганском районе. Семья довольно бедная. Поэтому, как правило, даже нет возможности приехать. Мать - пожилой человек, ей тоже хотелось бы увидеть сына", - пояснил адвокат.

Напомним, Сергей Литвинов - гражданин Украины, который проживал в Луганской области в селе Камышное, это 5 километров от российской границы. Дело с его осуждением российским судом является одной из политически мотивированных. Сначала ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях, затем они были переквалифицированы на бандитизм, но так же в контексте вооруженного конфликта на территории Украины. Его обвинили в том, что он, будучи бойцом батальона "Днепр-1", которого там не было вообще, как будто совершал какие-то разбойничьи действия. В конце июня 2019 года появилась информация, что Сергей Литвинов находится в украинской колонии в Харьковской области.

Также читайте: Политзаключенный Балух объявил голодовку в российской колонии: требует встречи с украинским консулом, возвращения ему Псалтыря и теплого белья, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3135098
 
 
 Топ комментарии
 
Держать в тюрьме украинцев осужденных в РФ по политическим мотивам это пособничеству кремлевскому карлику...Предательство или тупость.
 показать весь комментарий
 
Бред какой-то. Если он политзаключенный, почему украинские власти его не освобождают?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, осужденный в России по сфабрикованным обвинениям, 4 месяца отбывает наказание в Украине.

Петя не капитулянт, нет.
 показать весь комментарий
 
 
ну таки этого политического закрыли за разбой на территории РФ куда он попал с его слов идя полежать в рашкиной больнице без гражданства и полиса . Может всех уголовников объявим политическими и выпустим назло Пете ?
 показать весь комментарий
 
 
Держать в тюрьме украинцев осужденных в РФ по политическим мотивам это пособничеству кремлевскому карлику...Предательство или тупость.
 показать весь комментарий
 
 
ну где зе? он же может его освободить президенстким указом
 показать весь комментарий
 
 
Бред какой-то. Если он политзаключенный, почему украинские власти его не освобождают?
 показать весь комментарий
 
 
вот я о чем,ладно порох барыга,а зе что ж,честнейший человек,уже ржу как лошадь,он же зесправедливый борец,где его указ о помиловании и освобождении,тут и большинства в ВР не надо.
 показать весь комментарий
 
 
Потому что таких политических каждый второй . не просто ворует и грабит а борется с олигархами сельскими которые богаче его на одну корову
 показать весь комментарий
 
 
Может он зарезал кого по политическим мотивам? Такое бывает, это не считается.
 показать весь комментарий
 
Кто-то не только сидит ,но и гибнет.
И что дальше? Разрыв шаблона? Так кто победит ? Одни вопросы.
 показать весь комментарий
 
порохнявое, почему за 5 лет ни один рыг не сел???
 показать весь комментарий
 
"Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, осужденный в России по сфабрикованным обвинениям, 4 месяца отбывает наказание в Украине. В России он провел в тюрьме 5 лет.",- Также и моряки будут сидеть в Украине? Украина подпадает под юрисдикцию России?
 показать весь комментарий
 
 
А Зе росія пропонувала визнавати російське законодавство. Сама ця проблема є в основі суперечки Клімкіна і Зе.
 показать весь комментарий
 
 
Помиловать, значит признать обоснованным приговор кацапского суда и создать прецедент по которому далее, ЕСПЧ и Гаага не будут рассматривать претензии невинно осужденных. Я это так понимаю
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинский политзаключенный Литвинов, переведенный из РФ в Харьков, хотел бы, чтобы президент обратил на него внимание и помиловал, - адвокат Лихачев
 
 
 
 
 
 вверх