EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Происшествия
  1055  4
Все про:взрыв (4288) дети (3602) Днепропетровщина (1373) Нацполиция (9621)

 На Днепропетровщине в результате взрыва неустановленного предмета пострадали 6 детей, - Нацполиция

В Днепропетровской области в результате взрыва неизвестного предмета 6 детей получили травмы различной степени тяжести.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

ЧП произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в с. Пашена Балка Днепровского района. Предварительно, в результате взрыва ранения получили 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Источник: https://censor.net.ua/n3135097
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
детьми не шантажируют, их берегут и лелеют.Не надо здесь политику приплетать
 показать весь комментарий
 
 
Хоча деякі розводять популізм і вимагають розслідування від голови ОГА. У цьому випадку виж Зе щось вимагатиме?
 показать весь комментарий
 
 
детская любознательность.. или безответственность взрослых?
неустановленный предмет...может быть что угодно...и граната "найденная" и притащенный домой боеприпас на "разборку"...
и дети..от 4 (!!!) до 16 ... 16-летние должны бы что-то соображать!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Днепропетровщине в результате взрыва неустановленного предмета пострадали 6 детей, - Нацполиция
 
 
 
 
 
 вверх