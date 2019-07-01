 На Днепропетровщине в результате взрыва неустановленного предмета пострадали 6 детей, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

ЧП произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в с. Пашена Балка Днепровского района. Предварительно, в результате взрыва ранения получили 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.

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Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).