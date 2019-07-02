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 Общество
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Все про:джекпот (3) лотерея (107)

 Итальянская лотерея разыграет рекордный джекпот €180 миллионов

По результатам прошедшего в субботу тиража SuperEnalotto выигрышными номерами стали 6, 22, 33, 45, 60, 81 и дополнительный шар под номером 68. Нынешний джекпот итальянской лотереи уже превысил мировой рекорд, который до настоящего момента составлял 177.8 миллиона евро. Так далеко призовой фонд еще не заходил – с огромной вероятностью приз выиграют уже сегодня.

Билет на удачу в итальянскую лотерею приобретали Джордж Клуни, Элизабет Херли и Пэрис Хилтон, но больше всех повезло Мадонне.

Итальянская лотерея SuperEnalotto на этой неделе разыгрывает огромный джекпот, и вам вовсе необязательно мчаться в Италию, чтобы принять участие в игре.

Итальянская лотерея разыграет рекордный джекпот €180 миллионов 01

SuperEnalotto - самая известная итальянская лотерея, и когда ее джекпоты достигают огромных размеров, она привлекает внимание во всем мире. Известно, что многие знаменитости пробовали играть в Супереналотто, но больше всех повезло Мадонне. Сообщалось, что певица приобрела 100 билетов SuperEnalotto во время своего мирового турне 2012 года и выиграла приз второй категории на сумму €120 000 (Мадонна пожертвовала свой выигрыш на строительство школы в Малави).

В настоящий момент сумма джекпота SuperEnalotto составляет 179 600 000 евро, и вы можете выиграть этот потрясающий приз из любой страны мира, заполнив лотерейный билет онлайн на сайте TheLotter.com.

Играть в SuperEnalotto онлайн довольно просто - зарегистрируйтесь на сайте theLotter.com и заполните лотерейный билет. Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите сканированную копию вашего билета в вашем личном кабинете.

Жители Украины могут принять участие в итальянской лотерее онлайн наравне с жителями Италии и побороться за крупнейший на сегодняшний день лотерейный джекпот в Европе. Лотерея проводит три еженедельных розыгрыша - по вторникам, четвергам и субботам, до ближайшего тиража осталось всего несколько часов.

Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот SuperEnalotto, приобретите билеты SuperEnalotto уже сегодня.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135095
 
 
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Завидую Ляшку. Столько бабла выиграет. Но там же налоги большие - содрут с бедного мужичка немало. Вот же жадные макаронники! Ничего не делать, только тянуть бабло с патриота Украины, на это много умища не надо.
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Хотел по примеру 73% земляков хапнуть халявы - но не тут то было...
Італійська лотерея розіграє рекордний джекпот €180 мільйонів - Цензор.НЕТ 1673
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Де плашка "реклама"? Що за розводняк чесних людей?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИтальянская лотерея разыграет рекордный джекпот €180 миллионов
 
 
 
 
 
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