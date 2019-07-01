 Мы не отошли с позиций, а в каком-то смысле их улучшили - заместитель командующего штабом ООС Бондар

Как передает Цензор.НЕТ, об этом генерал-майор заявил в эфире Громадського ТВ.

"Мы улучшили в определенном смысле и заняли позиции, скажем так, более подготовленные. В том числе, возможностями противодействия артиллерии боевиков, противотанковых ракетных комплексов, как это было, например, сегодня с санитарным автомобилем", - рассказал Бондарь.

Он также отметил, что вместе с тем, удалось заставить боевиков существенно изменить позиции.

"Мы заставили боевиков отступить с нашего берега и реально отойти на 1500-1600 метров от тех позиций, на которых они находились", - подчеркнул заместитель командующего штабом ООС.

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