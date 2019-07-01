 Мы не отошли с позиций, а в каком-то смысле их улучшили - заместитель командующего штабом ООС Бондар

Как передает Цензор.НЕТ, об этом генерал-майор заявил в эфире Громадського ТВ.
"Мы улучшили в определенном смысле и заняли позиции, скажем так, более подготовленные. В том числе, возможностями противодействия артиллерии боевиков, противотанковых ракетных комплексов, как это было, например, сегодня с санитарным автомобилем", - рассказал Бондарь.
Он также отметил, что вместе с тем, удалось заставить боевиков существенно изменить позиции.
"Мы заставили боевиков отступить с нашего берега и реально отойти на 1500-1600 метров от тех позиций, на которых они находились", - подчеркнул заместитель командующего штабом ООС.
донбассаКривбасса за Президента ...............(дальше в меру собственных фантазий)"
Навпаки, ми за неї переживаємо. Бо не хочемо, щоб по хлопцях лупили уроди (безкарно), а потім знову оплакувати і ховати людей, яких можна було вберегти. І так щодня маємо загиблих і поранених.
Я маю лише два питання:
1. Чи після ремонту мосту ми вернемося не свої позиції ? Вони ж все одно наші до середини мосту чи будемо відходити далі ?
2. Чому стільки років не вдавалося розвести сторони (переговори були, постійно, але розведення зривалися), а тепер - бінґо ? І що стоїть за цим розведенням у трошки дальшій перспективі.
Их три.
Один железнодорожный и два автомобильных.
Один старый,а другой новый.
Старый этот тот который пешеходный,а новый мост заблокирован подорванным пешеходным мостиком.
Ну и хорошо если так. Меньше крови будет.
Так, по этой логике, их можно до самого львова улучшать
Їм і на фб люди це написали. Що більше не вірять.
А теперь что позиции подготавливаются улучшаются уже где то под Харьковым а потом и под Киевом .. ЗЕбилы твари продажные скоро всю Украину подготовлено сдадут. )(уйлу..
Мы не отошли.... Отошли вы. И все это знают.
Людей за дебилов держит. Аналогично и своих солдат за быдло держит и так же командует.
но из окопа виднее - улучшили каким-то непонятным образом воины свои позиции
или как бы ...чтоб не обидеть зам командующего...))) не очень
и зачем приплел "санитарку" ?
и вообще...противоречит себе и не складно излагает...чтоб успокоить...главнокомандующего))