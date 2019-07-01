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 Мы не отошли с позиций, а в каком-то смысле их улучшили - заместитель командующего штабом ООС Бондар

Заместитель командующего штабом операции Объединенных сил на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь заверил, что украинские военные не отошли с позиций вблизи Станицы Луганской, где состоялось разведения сил, а улучшили их.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом генерал-майор заявил в эфире Громадського ТВ.

"Мы улучшили в определенном смысле и заняли позиции, скажем так, более подготовленные. В том числе, возможностями противодействия артиллерии боевиков, противотанковых ракетных комплексов, как это было, например, сегодня с санитарным автомобилем", - рассказал Бондарь.

Он также отметил, что вместе с тем, удалось заставить боевиков существенно изменить позиции.

"Мы заставили боевиков отступить с нашего берега и реально отойти на 1500-1600 метров от тех позиций, на которых они находились", - подчеркнул заместитель командующего штабом ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли санитарный автомобиль ООС: двое погибших, один раненый

Источник: https://censor.net.ua/n3135094
 
 
 Топ комментарии
 
капитуляция это победа!.. только наоброт!
Мы не отошли с позиций, а в каком-то смысле их улучшили - заместитель командующего штаба ООС Бондар - Цензор.НЕТ 1189
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Мерзко смотреть, как армию заставляют оправдываться за прогибы гаранта!
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ввічливо відсунули війська.. в глиб своєї держави.
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При прошлом главкоме из Иловайска, Дебальцево и ДАП отступали не так успешно.
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А Карпатах які можна пакращені позиції облаштувати. Класс!!!!!
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Потому что отступали с боями, за ДАП ты б гнида козломордая вообще молчала, вы всей своей говноармией 9 месяцев не могли взять этот ДАП, пока в ноль не взорвали...Теперь тут скот козлорылый про ДАП заныл..
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Мерзко смотреть, как армию заставляют оправдываться за прогибы гаранта!
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уже и военные по зеленски ботают, ни че не непонятно
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капитуляция это победа!.. только наоброт!
Мы не отошли с позиций, а в каком-то смысле их улучшили - заместитель командующего штаба ООС Бондар - Цензор.НЕТ 1189
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Что-то вспомнилось " Спасибо жителям донбасса Кривбасса за Президента ...............(дальше в меру собственных фантазий)"
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Для критиков - вот что пишет Доник. Он в зелефанстве не замечен.
Мы не отошли с позиций, а в каком-то смысле их улучшили - заместитель командующего штаба ООС Бондар - Цензор.НЕТ 1964

Мы не отошли с позиций, а в каком-то смысле их улучшили - заместитель командующего штаба ООС Бондар - Цензор.НЕТ 3070
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А на фиг им медицинская помощь, что бы наших врачей растреливать? У них же рай там. Помощь бендер не нужна, их кацапы и так прикатывают.
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то хай лугандони і ремонтіруют, бо це в їх зоні. Чому там має красний крєст башляти? Хай він нашим переселенцям забашляйє
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Армію у зрадництві ніхто не звинувачує.
Навпаки, ми за неї переживаємо. Бо не хочемо, щоб по хлопцях лупили уроди (безкарно), а потім знову оплакувати і ховати людей, яких можна було вберегти. І так щодня маємо загиблих і поранених.
Я маю лише два питання:
1. Чи після ремонту мосту ми вернемося не свої позиції ? Вони ж все одно наші до середини мосту чи будемо відходити далі ?
2. Чому стільки років не вдавалося розвести сторони (переговори були, постійно, але розведення зривалися), а тепер - бінґо ? І що стоїть за цим розведенням у трошки дальшій перспективі.
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Теперь о мостах.
Их три.
Один железнодорожный и два автомобильных.
Один старый,а другой новый.
Старый этот тот который пешеходный,а новый мост заблокирован подорванным пешеходным мостиком.
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ввічливо відсунули війська.. в глиб своєї держави.
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Враньё. Этот мост взорвали кацапы при наступлении Украинской армии. Он им не нужен. Со своими функциями пешеходного перехода справлялся. А теперь хотят за наш счёт увеличить контрабанду.
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Головне не що зробили, а як назвали, ні?
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Пардон, а как же слова до этого, что позиции украинцев наоборот стали не выгодными из за ландшафта.
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Это зраду разгоняли. По привычке (в лучшем случае).
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Вже як зелений-презелений ЮБ написав, що відведення - не виправдане з військової точки зору, а є винятково =політичним рішенням= блазня, то я вже не знаю ...
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Підар.І ЦЕ Я НЕ ВИЛАЯВСЯ,а в якомусь сенсі покращив свою душевну рівновагу.
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Улучши и физическое равновесие - ударься головой о стенку!
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"Мы заставили боевиков отступить с нашего берега и реально отойти на 1500-1600 метров от тех позиций на которых они находились", - подчеркнул заместитель командующего штаба ООС. Источник: https://censor.net.ua/n3135094

Ну и хорошо если так. Меньше крови будет.
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Мы не отошли с позиций, а в каком-то смысле их улучшили - заместитель командующего штабом ООС Бондар

Так, по этой логике, их можно до самого львова улучшать
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Не знаю, чи можна тепер довіряти новинам з фронту..
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Ви забули, як вони навипередки кілька днів виправдовувалися про =заборону стріляти у відповідь= ?
Їм і на фб люди це написали. Що більше не вірять.
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ну да он же лично эти окопы рыл,побратимов 200 домой отправлял,он знает лучше(
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Они отвели на лутшие позиции, а сепары подвели на лутшие позиции, так и сойдуца где то по середине Украины, точно как ЗЕбилятник шутил, хотя шутил ли....
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"Мы улучшили в определенном смысле и заняли позиции, скажем так, более подготовленные.

А теперь что позиции подготавливаются улучшаются уже где то под Харьковым а потом и под Киевом .. ЗЕбилы твари продажные скоро всю Украину подготовлено сдадут. )(уйлу..
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А кто подписал минские договоренности как не Парашенко? Кто сдал Дебальцево и запретил стрелять нашей артиллерии для поддержки пехоты? Парашенко точно такая же продажная мразь.
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лучше бы молчал этот брехун, за человека сошёл бы...
Мы не отошли.... Отошли вы. И все это знают.
Людей за дебилов держит. Аналогично и своих солдат за быдло держит и так же командует.
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Вот мне интересно, с военной точки зрения как можно контролировать мост и реку отойдя на километр от нее вглубь страны? Может там уже рашистские диверсанты и саперы форсировали ночью мост и укрепляют позиции для подхода пехоты
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Мы безстрашно отступали враг трусливо наступал 😂😂😂😂
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Так будут "улучшать" позиции до самого Киева.
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Для чого потрібен міст? що збираємося возити так інтенсивно?
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зам.командующего может думать как хочет.. он так видит!
но из окопа виднее - улучшили каким-то непонятным образом воины свои позиции
или как бы ...чтоб не обидеть зам командующего...))) не очень
и зачем приплел "санитарку" ?
и вообще...противоречит себе и не складно излагает...чтоб успокоить...главнокомандующего))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМы не отошли с позиций, а в каком-то смысле их улучшили - заместитель командующего штабом ООС Бондар
 
 
 
 
 
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