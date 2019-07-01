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Все про:Киев (17654) ложная тревога (76) минирование (803) Нацполиция (9621)

 Задержаны двое жителей Киева, через интернет "минировавшие" Харьков, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители в ходе проведения специальной операции на территории Киева задержали двух жителей столицы, которые занимались рассылкой через интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности на территории Харькова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержаны двое жителей Киева, через интернет минировавшие Харьков, - Нацполиция 01

В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 440 тыс. гривен.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Массовые "минирования" в Харькове: правоохранители эвакуировали более 22,5 тысяч человек с 232 объектов. ФОТО

Проводятся следственные и розыскные действия с целью установления всех участников террористической деятельности и их причастности к аналогичным фактам, имевшим место в других регионах Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135093
 
 
 Топ комментарии
 
Неужели этим горе-минерам настолько нечем заняться? Записались бы в порохоботы что-ли. Тем более работа та же - рассылка через интернет заведомо ложных сообщений.
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Дві дошки оголошень, дві пари трусиків, молоток та комплект цвяхів.
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ПЄрЄсЄлЄнці мабуть на шмурдяк та ширку заробляють?...
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Думаю, тут все гораздо серьезнее, ****** - члены террористической сети большевистской расиси. Абсолютно согласен с квалификацией - террористический акт. Подельники мерзавцев, к сожалению, могут оказаться в прокуратуре и в украинских судах...
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Неужели этим горе-минерам настолько нечем заняться? Записались бы в порохоботы что-ли. Тем более работа та же - рассылка через интернет заведомо ложных сообщений.
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Ты че, не видиш? Ани за Зеленскава галасавали!
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Вы не правильно изъясняетесь. Этому надо писать: нИ видЕшь. Иначе - не поймёт ведь. У него русский язык ущемлён в Украине
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ну вот скажи пожалуйста....ЧЕГО ТЫ УМНИЧАЕШЬ БЕЗ ДЕЛА И НЕ ПО ТЕМЕ МАЛОЛЕТКА???((
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Не... Зебилы популярней. Вона - их главный кловун даже булавой теперь с велосмипеда машет! Идиотам весело Задержаны двое жителей Киева, через интернет "минировавшие" Харьков, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4709
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Так может и записались и выполняли поручение шефа по дестабилизации обстановки
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Таких дебилоидов еще пороть надо или палками бить по пальцам, чтобы ума прибавилось
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Та ні, краще їх послати розміновувати данбас, на це вони згодяться.
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Ххаа! Пасадыть на турмэ лет эдак на семь Задержаны двое жителей Киева, через интернет "минировавшие" Харьков, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3256 Задержаны двое жителей Киева, через интернет "минировавшие" Харьков, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4946 И впаять все счета, за работу МНС, сапёров, полиции, иски гражданские и не очень, чтобы до смерти шили тапочки и рукавицы, для оплаты.
Фото и видеорепортажи, блин, делать, чтобы другие "минёры" понимали что их ждёт...
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их и так природа наказала теперь еще и УК
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Дві дошки оголошень, дві пари трусиків, молоток та комплект цвяхів.
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это классика!
надо рвать шаблоны - три доски, одни трусы))) колючая проволока и... обценьки
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Задержаны двое жителей Киева, через интернет "минировавшие" Харьков, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7213

залог по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины Источник: https://censor.net.ua/n3135093
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Пропоную "телефоністам" виступити по телебаченню, хай розкажуть про свої плани на найближчі 12 років Затримано двох жителів Києва, які через інтернет "мінували" Харків, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5743
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержаны двое жителей Киева, через интернет "минировавшие" Харьков, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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