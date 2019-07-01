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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (730) выборы (22610) Клюев Андрей (861) ЦИК (3151)

 Верховный суд разъяснил свою позицию по Клюеву: мы не обязывали его регистрировать, а приняли решение, что ЦИК должен повторно рассмотреть этот вопрос

Верховный суд обязал Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть пакет документов о регистрации кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, который возглавлял администрацию осужденного за госизмену экс-президента Виктора Януковича. В то же время, вынесенное решение не обязывает ЦИК регистрировать кандидатуру Клюева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Верховного суда вечером в понедельник, 1 июля.

"В связи с распространением недостоверной информации о решении Верховного суда о регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты, сообщаем о содержании соответствующего решения ВС. Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил решение суда первой инстанции в части обязательства ЦИК зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, зато обязал ЦИК повторно рассмотреть документы по его регистрации", - отмечается в тексте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах

В Верховном суде напомнили, суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования "Либеральной партии Украины", которая выдвинула Клюева кандидатом в депутаты. А Кассационный административный суд Верховного суда это определение отменил.

"Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил полностью: постановление ЦИК отменил и обязал зарегистрировать Клюева кандидатом в народные депутаты. Верховный суд отменил это решение в части обязательства ЦИК зарегистрировать лицо кандидатом в народные депутаты", - подчеркнули в пресс-службе Верховного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допуск на выборы Клюева - это прямая угроза национальной безопасности, - Чорновол

Решение Верховного суда относительно Клюева пояснили тем, что ЦИК не исследовала данных Госпогранслужбы, которые бы подтвердили или опровергли факт пятилетнего проживания экс-главы АП на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура вызвала на допрос экс-главу АП времен Януковича Клюева

Источник: https://censor.net.ua/n3135092
 
 
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Дали задню. Можливо, зрозуміли, що Портнов тут їх не прикриє, скільки би він не давив на них.
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Не совсем заднюю - они всё-таки не стали пересматривать, что Клюев мог не жить в Донецке...
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Andrey‏ @anderefree 8 ч.8 часов назад


Т.е. как бы вроде Зеленский выгнал ужасных воров и взяточников, ...т.е. денег теперь появилось ТРИЛЛИОНЫ (ну исходя из воплей предвыборной компании Зеленского), ...и что, где деньги, где богатства, где тарифы, ЗП, где все новое и прекрасное? Обыкновенные лохи - эти 73%, молчат.
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Эпоха зубожиння закончилась - и это правда...правда для избранных)))
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Окончание эпохи бедности обозначает только лишь начало эпохи нищеты 🎹
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Зате усе буде 95 квартал...

8====Э 🎹🎹🎹🎹🎹
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С 2015 года Клюев типа под следствием. Типа под следствием, но вот до суда никак дело не дойдёт.
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Клюев идёт к суду той же дорогой, которой шагает наша судебная реформа. Поэтому, ничего особенного ему не грозит.
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Дело в суд никак не донесёт ГПУ
С Клюева уже ЕС и санкции в 2019 снял. ГПУ так и не предоставила доказательства.

И шо это если не договорняк
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более того - он все время безвылазно жил в Донецке...а Донецк это же ж как бы Украина?
т.е... и еще какая-нибудь шла***нь из дыныры может захотеть баллотироваться и отэтот суд не будет против...
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И шо по этому поводу говорит генеральный прокурор?
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ВЕРХОВНЫЙ!!! Это вам не какойтотам барышивскый...Чувствуецца мощь и властность в процессе принятия решений. Безкомпромисноссть и служение идеалам Хвемиды так и хлещет из каждого Члена этой невьеденнодостопочтенной конторы...
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не обязывали...но должны...это так по крючкотворски понятно...
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порохнявый ЦИК "перестарался", а черноротая танька из петькиной партии уже требует провести заседание ООН)))))))))))))))))))))))
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То, что сейчас твориться можно охарактеризовать одним словом. Падение. Падение в пропасть. Один пять лет наезд никому соревнуются, другой в Донецке живёт, где погранслужбы Украины уж пять лет как нет. И что будет завтра?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный суд разъяснил свою позицию по Клюеву: мы не обязывали его регистрировать, а приняли решение, что ЦИК должен повторно рассмотреть этот вопрос
 
 
 
 
 
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