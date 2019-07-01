 Верховный Cуд разъяснил свою позицию по Клюеву: мы не обязывали его регистрировать, а приняли решение, что ЦИК должен повторно рассмотреть этот вопрос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Верховного суда вечером в понедельник, 1 июля.
"В связи с распространением недостоверной информации о решении Верховного суда о регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты, сообщаем о содержании соответствующего решения ВС. Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил решение суда первой инстанции в части обязательства ЦИК зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, зато обязал ЦИК повторно рассмотреть документы по его регистрации", - отмечается в тексте.
В Верховном Cуде напомнили, суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования "Либеральной партии Украины", которая выдвинула Клюева кандидатом в депутаты. А Кассационный административный суд Верховного суда это определение отменил.
"Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил полностью: постановление ЦИК отменил и обязал зарегистрировать Клюева кандидатом в народные депутаты. Верховный суд отменил это решение в части обязательства ЦИК зарегистрировать лицо кандидатом в народные депутаты", - подчеркнули в пресс-службе Верховного Cуда.
Решение Верховного Cуда относительно Клюева пояснили тем, что ЦИК не исследовала данных Госпогранслужбы, которые бы подтвердили или опровергли факт пятилетнего проживания экс-главы АП на территории Украины.
Т.е. как бы вроде Зеленский выгнал ужасных воров и взяточников, ...т.е. денег теперь появилось ТРИЛЛИОНЫ (ну исходя из воплей предвыборной компании Зеленского), ...и что, где деньги, где богатства, где тарифы, ЗП, где все новое и прекрасное? Обыкновенные лохи - эти 73%, молчат.
8====Э 🎹🎹🎹🎹🎹
8====Э 🎹🎹🎹🎹🎹 Є====8
С Клюева уже ЕС и санкции в 2019 снял. ГПУ так и не предоставила доказательства.
И шо это если не договорняк
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80817358
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https://www.rbc.ua/rus/news/sud-razreshil-gpu-provodit-zaochnoe-rassledovanie-1554190305.html
Специальное досудебное расследование
https://ukranews.com/ua/news/634182-spravu-klyuyeva-skasuvav-kyyivskyj-apelyatsijnyj-sud
Не, не договорняк
т.е... и еще какая-нибудь шла***нь из дыныры может захотеть баллотироваться и отэтот суд не будет против...
(и где оно ваще...)
(ща столько партий и заявлений... и столько шараханий от своих ставленников))))
Та шоб вы издохли одномоментно рыги, пэти и прочии ляшки. Тьфу
Как же ему сломать эту хрень с портновскими судьями?
Неужели Богдана просить?
Смотрю авария в молодости на мотоцикле реально сильно тебе мозги отбила..
За определённую мзду и отъезд Петя обещал иммунитет и отсутствие судебного приговора
И рыгов отмазал и ещё подзаработал
Невестка.
Так ее дома нет.
Так вон халат висит.
Держи вора - рыгоАнала клюва , ату его, ату!
донбассаКривбасса за Президента ...............(дальше в меру собственных фантазий)"