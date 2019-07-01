EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  949  55
Материалы по теме:
Все про:Верховный Суд (730) выборы (22610) Клюев Андрей (861) ЦИК (3151)

 Верховный Cуд разъяснил свою позицию по Клюеву: мы не обязывали его регистрировать, а приняли решение, что ЦИК должен повторно рассмотреть этот вопрос

Верховный Cуд обязал Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть пакет документов о регистрации кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, который возглавлял администрацию осужденного за госизмену экс-президента Виктора Януковича. В то же время, вынесенное решение не обязывает ЦИК регистрировать кандидатуру Клюева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Верховного суда вечером в понедельник, 1 июля.

"В связи с распространением недостоверной информации о решении Верховного суда о регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты, сообщаем о содержании соответствующего решения ВС. Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил решение суда первой инстанции в части обязательства ЦИК зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, зато обязал ЦИК повторно рассмотреть документы по его регистрации", - отмечается в тексте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах

В Верховном Cуде напомнили, суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования "Либеральной партии Украины", которая выдвинула Клюева кандидатом в депутаты. А Кассационный административный суд Верховного суда это определение отменил.

"Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил полностью: постановление ЦИК отменил и обязал зарегистрировать Клюева кандидатом в народные депутаты. Верховный суд отменил это решение в части обязательства ЦИК зарегистрировать лицо кандидатом в народные депутаты", - подчеркнули в пресс-службе Верховного Cуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допуск на выборы Клюева - это прямая угроза национальной безопасности, - Чорновол

Решение Верховного Cуда относительно Клюева пояснили тем, что ЦИК не исследовала данных Госпогранслужбы, которые бы подтвердили или опровергли факт пятилетнего проживания экс-главы АП на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура вызвала на допрос экс-главу АП времен Януковича Клюева

Источник: https://censor.net.ua/n3135092
 
 
 Топ комментарии
 
Andrey‏ @anderefree 8 ч.8 часов назад


Т.е. как бы вроде Зеленский выгнал ужасных воров и взяточников, ...т.е. денег теперь появилось ТРИЛЛИОНЫ (ну исходя из воплей предвыборной компании Зеленского), ...и что, где деньги, где богатства, где тарифы, ЗП, где все новое и прекрасное? Обыкновенные лохи - эти 73%, молчат.
 показать весь комментарий
 
Эпоха зубожиння закончилась - и это правда...правда для избранных)))
 показать весь комментарий
 
Окончание эпохи бедности обозначает только лишь начало эпохи нищеты 🎹
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дали задню. Можливо, зрозуміли, що Портнов тут їх не прикриє, скільки би він не давив на них.
 показать весь комментарий
 
 
Не совсем заднюю - они всё-таки не стали пересматривать, что Клюев мог не жить в Донецке...
 показать весь комментарий
 
 
а як могли вони переглянути? Ну, якщо він міг надати для суду квитанції про сплату компослуг терористам... чи якійсь довідки від місцевого лікаря... тощо...
 показать весь комментарий
 
Andrey‏ @anderefree 8 ч.8 часов назад


Т.е. как бы вроде Зеленский выгнал ужасных воров и взяточников, ...т.е. денег теперь появилось ТРИЛЛИОНЫ (ну исходя из воплей предвыборной компании Зеленского), ...и что, где деньги, где богатства, где тарифы, ЗП, где все новое и прекрасное? Обыкновенные лохи - эти 73%, молчат.
 показать весь комментарий
 
 
Эпоха зубожиння закончилась - и это правда...правда для избранных)))
 показать весь комментарий
 
 
Окончание эпохи бедности обозначает только лишь начало эпохи нищеты 🎹
 показать весь комментарий
 
 
Зате усе буде 95 квартал...

8====Э 🎹🎹🎹🎹🎹
 показать весь комментарий
 
 
Это лысый или "лысый"? 2 игрока фуем на рояле было.
 показать весь комментарий
 
 
Ну цей допис по тупості перевершив всі вмісті взяті. Що дописувачу невідомо що по вказівці пороха рада ігнорує закон про незаконне збагачення, що в соєвих не вистачає родичів і знайомих на яких записується вкрадене, що вони зграями повалили здавати награбоване?!!!!!
 показать весь комментарий
 
С 2015 года Клюев типа под следствием. Типа под следствием, но вот до суда никак дело не дойдёт.
 показать весь комментарий
 
 
Клюев идёт к суду той же дорогой, которой шагает наша судебная реформа. Поэтому, ничего особенного ему не грозит.
 показать весь комментарий
 
 
Дело в суд никак не донесёт ГПУ
С Клюева уже ЕС и санкции в 2019 снял. ГПУ так и не предоставила доказательства.

И шо это если не договорняк
 показать весь комментарий
 
 
В суді справа, першу стадію вже пройшла, не бреши, зебіл. Ось ссиль:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80817358
 показать весь комментарий
 
Доступ тимчасово обмежено!

У зв'язку з великим навантаженням на сервер пошукової системи " Єдиний державний реєстр судових рішень " (або з інших технічних причин) доступ тимчасово обмежено.

Зачекайте деякий час та спробуйте знову.

Адмiнiстратор єдиного державного реєстру судових рішень .

© 2006-2018 Державна судова адміністрація України
 показать весь комментарий
 
Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре проводить специальное досудебное расследование в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева. Об этом говорится в постановлении суда от 22 марта 2019 года
https://www.rbc.ua/rus/news/sud-razreshil-gpu-provodit-zaochnoe-rassledovanie-1554190305.html

Специальное досудебное расследование
 показать весь комментарий
 
 
а, да, було ще одне рішення суду - вже портновського:
https://ukranews.com/ua/news/634182-spravu-klyuyeva-skasuvav-kyyivskyj-apelyatsijnyj-sud
 показать весь комментарий
 
Дада за 5 лет пошли в суд насчёт досудебного расследования

Не, не договорняк
 показать весь комментарий
 
 
более того - он все время безвылазно жил в Донецке...а Донецк это же ж как бы Украина?
т.е... и еще какая-нибудь шла***нь из дыныры может захотеть баллотироваться и отэтот суд не будет против...
 показать весь комментарий
 
 
И шо по этому поводу говорит генеральный прокурор?
 показать весь комментарий
 
 
я Вас умоляю...шо может сказать этот генитальный (пардон) прокурор...
(и где оно ваще...)
 показать весь комментарий
 
и шо, у Партии Европейской Солидарности нет по этому поводу вопросов или заявлений? Их же ставленник
 показать весь комментарий
 
от шо не знаю...то не знаю!
(ща столько партий и заявлений... и столько шараханий от своих ставленников))))
 показать весь комментарий
 
 
ВЕРХОВНЫЙ!!! Это вам не какойтотам барышивскый...Чувствуецца мощь и властность в процессе принятия решений. Безкомпромисноссть и служение идеалам Хвемиды так и хлещет из каждого Члена этой невьеденнодостопочтенной конторы...
 показать весь комментарий
 
 
не обязывали...но должны...это так по крючкотворски понятно...
 показать весь комментарий
 
 
порохнявый ЦИК "перестарался", а черноротая танька из петькиной партии уже требует провести заседание ООН)))))))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
То, что сейчас твориться можно охарактеризовать одним словом. Падение. Падение в пропасть. Один пять лет наезд никому соревнуются, другой в Донецке живёт, где погранслужбы Украины уж пять лет как нет. И что будет завтра?
 показать весь комментарий
 
 
Будет вторник, потом среда. Вот только в один прекрасный день, проснёмся а Украины нет.
 показать весь комментарий
 
Вот такого точно не будет. Но если вам хочется поныть что все пропало, это к сторонникам Петра Алексеевича. У меня зрады нет 🤷‍♀️
 показать весь комментарий
 
 
как говорят* Боливар двоих не вынесет* придется гнать обоих)
 показать весь комментарий
 
А почему он еще не приезжает? Может, потому что генплокулатула и потужно отрехформированный суд таки родили приговор Януковичу хотя бы по одному из множества его деяний? А в отношении остальных рыгов нет не то что приговоров, а даже уголовных дел.
 показать весь комментарий
 
 
весь этот бедлам, шо происходит сейчас поясняет то, что все тут творилось с подачи пэтюни, по приказу ***** и в угоду рыгам. Никакого закона небыло, все решалось пэтькой запойным. И сейчас эти твари все делают, шоб их не оторвали от корыта и не судили. Но соевое тварье говорит, шо было классно в стране. Блд, какой капец творился и сломать эту хрень Зелеленскому тупо не дают.
Та шоб вы издохли одномоментно рыги, пэти и прочии ляшки. Тьфу
 показать весь комментарий
 
 
Бедный Зезеленский.
Как же ему сломать эту хрень с портновскими судьями?
Неужели Богдана просить?
 показать весь комментарий
 
 
Ты бы роток прикрыло, когда мозгом обделен
 показать весь комментарий
 
 
Да я просто смеюсь с возможностей вашего мозга.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбил а Разумков и Богданчик бывший советник Азирова это не те же Петины рыги ..Или ты ЗЕбил этих рыгов кремлёвских в упор не замечаешь??
Смотрю авария в молодости на мотоцикле реально сильно тебе мозги отбила..
 показать весь комментарий
 
 
как порохнявые на лету переобуваются - как будто небыло никаких петькиных "судебных реформ" и смотрящих грановских...
 показать весь комментарий
 
 
А я думаю все гораздо проще

За определённую мзду и отъезд Петя обещал иммунитет и отсутствие судебного приговора
И рыгов отмазал и ещё подзаработал
 показать весь комментарий
 
еще проще. За мзду пэтька усадил в кресло судей чмырей, которые вообще ту кагорту рыгов даже судить не будут
 показать весь комментарий
 
Но с рыгов он все-таки немножечко хорошо кассировал
 показать весь комментарий
 
Вимагайте від презЕ звільнити всіх паскуд продажних, в першу чергу тих, які, в угоду владі, сплюндрувавши Конституцію України, прийняли незаконне рішення про позачергові вибори до Ради. Хоча... Це ж зеленський і зробив. Поганому танцюристу ... Тьфу
 показать весь комментарий
 
Кто всрався?
Невестка.
Так ее дома нет.
Так вон халат висит.
 показать весь комментарий
 
 
И почему меня перестало удивлять возвращение Московии в ПАСЕ? Теперь становится очевидным что Франция и Германия ЗНАЛИ что новые власти Украины будут капитулировать перед Х@лом. Все стало на свои места☹️
 показать весь комментарий
 
 
Это видно свинарчуки замешена, где там притаились аваковские опричники замаскированные под нац дружины ???
Держи вора - рыгоАнала клюва , ату его, ату!
 показать весь комментарий
 
Что-то вспомнилось " Спасибо жителям донбасса Кривбасса за Президента ...............(дальше в меру собственных фантазий)"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный Cуд разъяснил свою позицию по Клюеву: мы не обязывали его регистрировать, а приняли решение, что ЦИК должен повторно рассмотреть этот вопрос
 
 
 
 
 
 вверх