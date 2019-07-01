 Верховный Cуд разъяснил свою позицию по Клюеву: мы не обязывали его регистрировать, а приняли решение, что ЦИК должен повторно рассмотреть этот вопрос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Верховного суда вечером в понедельник, 1 июля.

"В связи с распространением недостоверной информации о решении Верховного суда о регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты, сообщаем о содержании соответствующего решения ВС. Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил решение суда первой инстанции в части обязательства ЦИК зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, зато обязал ЦИК повторно рассмотреть документы по его регистрации", - отмечается в тексте.

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В Верховном Cуде напомнили, суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования "Либеральной партии Украины", которая выдвинула Клюева кандидатом в депутаты. А Кассационный административный суд Верховного суда это определение отменил.

"Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил полностью: постановление ЦИК отменил и обязал зарегистрировать Клюева кандидатом в народные депутаты. Верховный суд отменил это решение в части обязательства ЦИК зарегистрировать лицо кандидатом в народные депутаты", - подчеркнули в пресс-службе Верховного Cуда.

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Решение Верховного Cуда относительно Клюева пояснили тем, что ЦИК не исследовала данных Госпогранслужбы, которые бы подтвердили или опровергли факт пятилетнего проживания экс-главы АП на территории Украины.

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