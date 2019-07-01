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 Активист Мовенко, отбывавший условный срок за проукраинские посты в соцсетях, покинул оккупированный Крым, - правозащитники

Украинский активист в Севастополе Игорь Мовенко, осужденный российским судом по обвинению в экстремизме условно, покинул территорию Крымского полуострова.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ.

"Мовенко 28 июня 2019 года вместе с семьей покинул Крым после того, как в отношении него в Севастополе прекратилось уголовное преследование. В мае 2019 года закончился условный срок по приговору Севастопольского апелляционного суда от 26 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осуждаем "приговор" украинцу Мовенко, вынесенный в оккупированном Крыму, и призываем партнеров усилить давление на РФ, - Беца

Напомним, 16 февраля 2016 года в Севастополе оккупанты схватили проукраинского активиста Игоря Мовенко, которого в сентябре избили за украинскую символику и символику подразделения Азов на улице города. 4 мая 2018 года подконтрольный России Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор активисту Игорю Мовенко - 2 года колонии общего режима, хотя прокурор просил два года условно.

26 июня 2018 года подконтрольный Кремлю Севастопольский горсуд изменил приговор Мовенко с реального на условный срок и постановил выпустить его из СИЗО незамедлительно.

Источник: https://censor.net.ua/n3135090
 
 
 Топ комментарии
 
Ну молодец. Нечего пополнять ряды политзаключенных украинцев в Кацапстане. Живи, Игорь, долго и счастливо в неоккупированной Украине.
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Хорошо, что наконец-то покинул эту выгребную яму, в которую кацапы превратили Крім.
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Причина? Чому його ця влада повинна посадити?
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Ну молодец. Нечего пополнять ряды политзаключенных украинцев в Кацапстане. Живи, Игорь, долго и счастливо в неоккупированной Украине.
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А тепер його може посадити нова влада. Краще нехай переховується у Європі чи США.
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Причина? Чому його ця влада повинна посадити?
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так..?
Экстрадированного в РФ Тумгоева приговорили к 18 годам колонии
https://censor.net.ua/news/3134395/ekstradirovannogo_v_rf_tumgoeva_prigovorili_k_18_godam_kolonii
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А мог бы создать ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД или партизанское звено
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Хорошо, что наконец-то покинул эту выгребную яму, в которую кацапы превратили Крім.
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Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор активисту Игорю Мовенко - 2 года колонии общего режима, хотя прокурор просил два года условно. Источник: https://censor.net.ua/n3135090

Вот это суд О_о
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Все как всегда. Захватывают чужую территорию, убивают и ссылают местных жителей, заселяют своими орками, а через 150 лет кричат, что украинский и крымско-татарский никому не нужны, одновременно подчищая этнический состав на оккупированной территории.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАктивист Мовенко, отбывавший условный срок за проукраинские посты в соцсетях, покинул оккупированный Крым, - правозащитники
 
 
 
 
 
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