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 Два украинских воина погибли, двое получили ранение. Враг нарушил перемирие 10 раз, - штаб ООС

С начала суток враг десять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:

три раза вблизи населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, стрелкового оружия и снайперского огня;

рядом с Авдеевкой - из минометов калибра 120 мм;

окраины Марьинки - из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов различных систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли наряд полиции на Донетчине: двое патрульных госпитализированы. ФОТО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Новоалександровки ,- из минометов калибра 120 мм;
дважды окраины Новолуганское - из минометов калибра 120 и 82 мм;

неподалеку Зайцево -из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

в районе населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли санитарный автомобиль ООС: двое погибших, один раненый

Источник: https://censor.net.ua/n3135089
 
 
 Топ комментарии
 
А вєдь нада толька "пєрєстать стрєлять"
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Светлая и вечная память погибшим........ Пусть покоятся с миром.........

Скорейшего выздоровления раненным........
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А вєдь нада толька "пєрєстать стрєлять"
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Не похоже на ПТУР, как по мне, так на ТМ-62 наехали. И на свою. Теперь, а отвечать никому не хочется, валят на сепаров, гуманоидов, жителей планеты Нубиру и тд... В армии любят спихнуть на кого попало.

Два украинских воина погибли, двое получили ранение. Враг нарушил перемирие 10 раз, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6309
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Вот ты тут написал, что сами виноваты, а доказательства у тебя есть, кроме этих картинок ?
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Никто не виноват, так получилось. Читать научись.
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Читать папу своего поучи. Это ты так пытаешься соскочить со своего вброса о том, что "как по мне, так на ТМ-62 наехали. И на свою. Теперь, а отвечать никому не хочется, валят на сепаров, гуманоидов, жителей планеты Нубиру", то есть предлагаешь мне поверить, что не обвиняешь погибших, а не сепаров, при том, что в статье четко сказано, что ребята погибли в результате обстрела ? Ты идиотов можешь из 73% делать, здесь это не проканает. То, что ты здесь насочинял называется "интерпретация военных действий с использованием пропагандистских штампов страны-агрессора". И про Нубиру циничненько так, все в духе орков.
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Не погибших, придурь, а тех, кто поставил и забыл. Погибшие и знать не могли.
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Личное оскорбление вытри, иначе тебя тут очень быстро забанят. Хотя того, что ты тут пошутил про планету Нубиру, достаточно, чтобы понять на чью мельницу воду льешь.
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Съешь рошенку. Двоє українських воїнів загинуло, двоє дістали поранення. Ворог порушив перемир'я 10 разів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9136
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Ты сам-то хотя бы понял, что сделал ? Я ж ни слова про Зеленского с Порохом не писал, а лишь обвинил тебя в мордорской пропаганде. И ты мгновенно причислил меня к избирателям Порошенко.
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завали ..бало,при3,14док курносый..
так яснее ? Двоє українських воїнів загинуло, двоє дістали поранення. Ворог порушив перемир'я 10 разів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1295
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Так утверждать нельзя , не могли они сами быть виноватыми , не они начали эту войну
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Да это классический русскомирский пропагандон, он еще картинки выложил, чтоб посмаковать. Выложил бы и фото обгоревших трупов, но, видимо, опасается, что забанят.
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Ильюша ты дибил? При наезде на мину (колесом) первое что вырвет, и забросит далеко так это колесо со ступицей и рычагами, деформирует балку и раму. Здесь же все на месте, оба передних колеса, балка, рама ровная. передняя часть авто вообще не пострадала.
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Я - сапёр, а ты - срань диванная. У нас на ТМку наехала ИРМ, так даже гуску на разорвало. Каток поменяли и всё.
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Хер ты а не сапер. У нас подрывались на ТМках и фугасах и хамер и козак. Повреждения практически идентичны. А тут точно ПТУР, притом в жопу (заднюю часть), что не удивительно учитывая скорость.
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Протитанкова міна.. Наїхали правим заднім колесом. Нічого чубитися- загиблих це не поверне..
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Но диванные всё про какой-то ПТУР мямлят.
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Ага. Ехал **** задом. Где вас, дибилов, производят?
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Был случай с автобусом , тоже задом ехал ? Может быть на повороте , мина могла оказаться между передними колёсами , а задним наехали .
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Водій не тримав кермо міцно прямо, бо грунтових доріг прямих не буває.
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Мне тоже так показалось , не птур , а противокорабельная ракета какая-то . Зил или камаз от птура не так пострадает , как этот бронированный хаммер . Да ещё его что-то перевернуло .
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А що, "просто пржкратіть стрєлять" не діє? І відвід військ від Станиці Луганської теж? Це слабкі сигнали, чи ворог цих сигналів не бачить? А може, це просто не ті сигнали, які потрібно, за задумом новообраного посилати окупантам? Може замість перестати стріляти по рібно почати стріляти на випередження?
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ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ
одні плюндрують і безчесять Україну,а інші за Україну віддають своє життя(
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Це ще двоє чи говорять про загиблих вранці ?

Спочивайте, воїни ...
Одужуйте, поранені захисники ...
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Де той **********? Обурився вже у фейсбуці?...
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Светлая и вечная память погибшим........ Пусть покоятся с миром.........

Скорейшего выздоровления раненным........
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Зебилы, Сваты по 1+1 начались. Вперед на просмотр. Это победа!
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Разведение сил, говоришь ? Перестать стрелять нужно ? Ну-ну, клоун, посмотрим долго ли ты в кресле продержишься.
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Якщо вони наїхали на міну, то це хтось з своїх зробив провокацію, щоб підставити Вовіка. А це є розстрільна стаття, був би там військовий стан. Вовіку треба оголошувати військовий стан у двох областях і почінати розстрілювати таких порошенківських провокаторів.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва украинских воина погибли, двое получили ранение. Враг нарушил перемирие 10 раз, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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