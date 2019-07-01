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 Политика Украины
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Все про:Клюев Андрей (861) нацбезопасность (180) Чорновол Татьяна (493)

 Допуск на выборы Клюева - это прямая угроза национальной безопасности, - Чорновол

Президент Зеленский должен немедленно созвать СНБО, чтобы рассмотреть возможные правовые последствия судебного решения, согласно которому Андрей Клюев признан таким, что проживал на территории Украины в Донецке в течение 5 лет и имеет право баллотироваться в народные депутаты.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом во время брифинга заявила народный депутат Украины, кандидат от Партии "Европейская Солидарность" Татьяна Чорновол.

Она также отметила, что целый ряд лиц, которые были в бегах последние 5 лет и скрывались от украинского правосудия за преступления времен Януковича, сейчас возвращаются в Украину после соответствующих судебных решений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах

"Хочу напомнить, что Клюев последние пять лет был в бегах, жил в комфортной Европе, и много времени находился в гостях у Путина в Москве ...", - сказала Чорновол.

"Суд же установил, что все это время Клюев проживал в Донецке ... Формально - да, Донецк это территория Украины. Формально - да, человек, который живет последние 5 лет в Донецке, имеет полное право согласно Конституции баллотироваться в народные депутаты ... Однако суд никак не мог установить, что Клюев 5 лет жил в Донецке, по той причине, что Донецк сейчас оккупирован войсками РФ , оккупированный агрессором ... Соответственно суд не мог никаким образом установить факт проживания Клюева всех этих 5 лет в Донецке ... И самое главное - это значит, что формально суд установил, что нет никакой агрессии, нет никакого терроризма, нет войны ... это - капитуляция ", - убеждена парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты экс-главе АП времен Януковича Клюеву, - ОПОРА

Народный депутат считает, что способ, который избрал Клюев, чтобы вернуться в политическое поле Украины, является наиболее опасным, так как имеет прямое отношение к угрозам национальной безопасности. Именно поэтому, по словам Татьяны Чорновол, президент должен немедленно собрать СНБО. "На этом заседании СНБО также нужно рассмотреть все подобные прецеденты. Ведь, если мы это "проглотим", то такая ситуация может пойти "валом", поставить под сомнение государственность Украины, поставить под сомнение наличие агрессии России", - убеждена Татьяна Чорновол.

Также читайте: Генпрокуратура вызвала на допрос экс-главу АП времен Януковича Клюева

Источник: https://censor.net.ua/n3135086
 
   
 Топ комментарии
 
А коли Педро дав українське громадянство кацапському олігарху Новинському - це нормально?
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А то, что Чроновол со справкой по улицам ходит без намордника - это не угроза национальной безопасности!? Допуск на выборы Клюева - это прямая угроза национальной безопасности, - Чорновол - Цензор.НЕТ 7826
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И мировоззрение тоже меняйте, а то соя вас полностью поглотила
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дурачек,соя полезный продукт,это что бы знал, мне пофиг порох,но то что вы позвали сейчас то лучше был бы порох
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потому что если пишешь,пиши как думаешь,а не повторяй штампы,ну хотя бы через раз
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Так я и пишу, как думаю... И не через раз, а постоянно в отличии от вас, соевых
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"Бубуецы" - щось румунське, а от "бубунцы" - ближче до істини ))
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там выше уже,есть мои извинения,и исправления
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Роза Люксембург украинской революции.
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Все під вашим контролем, тобто, ви дозволили. Коли януковощ повертається?
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"пять лет был в бегах, жил в комфортной Европе"_________________оказывается пяти лет власти и кума прокурора совсем не достаточно было этим тупоголовым уродам в "вышиванках", что бы посадить этого вора и сепара - у их пЛокуЛоЛа на эту гниду оказывается "небыло доказательств"???!!!!!
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Ну теперь то доказательства есть и его посадят настоящие то патриоты?
Можно спать спокойно?
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да нет. пока не пересажаем порошенок-луценок-черноволих, дела не будет...
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ты садится на унитаз правильно научись,сажатель)))
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да это очкобутылочник лишнехромосомный.Ему педро на голову насрал,так вот он вместо того что бы вымыть голову ходит пять лет по кругу и рассказывает как его обосрали. Допуск на выборы Клюева - это прямая угроза национальной безопасности, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4996
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один киношный персонаж, говорил таким как ты, примерно следующее - "Деточка! А вам не кажется, что ваше место возле параши?"
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возле тебя????? ты иди хлестани бояры и помойся уже...вонище от тебя
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Может с начала ***** посади, чего ты мелочишься?
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Не боись! Щас новая власть посадит.... в ВРУ. Будут доказательства поцреотизма - со 100% гарантией!
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зебіл, а що, не втямиш з гугля, що Клюєв - у всеукраїнському розшуку, з якого знято депутатську недоторканність і надано дозвіл на арешт?
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просто обожаю порохоботов - за уникальную тупость! вор и сепар ОТКРЫТО живет в Европе(!), а петя с его дЫбилом пЛокуЛоЛом пять(!) лет "ищат" его в...Украине!
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Политическую девственицу строит эта дама из себя. А вот когда Пепе подписывал Минские соглашения она как, сглатывала или выплевывала? Видеть в чужом глазу соринку и не замечать у себя бревно - чисто кацапская фишка. И Таня успешно ей пользуется.
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***** с Зелемойским (или Богдан?) дали задание по новой обгаживать Минские соглашения, чтобы и санкции снять и репарации не платить?
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Донбасс продолжает кормить всю Украину. Теперь уже кадрами. Кстати, а Янукович теперь будет уже трижды несудимым.
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Да вот тут говорят, что даже к его прилёту в Жулянах затеяли ремонт😬
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совсем недавно. эта чумовая гонялась за бойко и его вышками . Вышек нет а бойко есть и вся братва уже давно воссоединилась с куратором пэтькой мародером
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Остался один вопрос. Команда Зе будет строить государство по типу Туркменистана или Белоруссии?
Думаю первый вариант. Они уже и бывший музей Ленина прихватизировали. Там видимо будет «музей Великого Кловуна»🤔
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Щойно прозвучало: оцей суд змінив своє рішення. В новому рішенні суду - вимога до ЦВК ще раз розглянути проблему реєстрації Клюєва. Як сказала тільки що Таня Чорновол, суд злякався суспільного резонансу - і змінив рішення... Заднім числом змінив.... Пр-портновськи...
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За пять лет Порох не смог с кумом Югой, даже подать доки в интерпол для того, чтобы Клюева , Портнова и других объявили в международный розыск, так, кто всрався, невистка?
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15.02.2019 Мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича. ВИДЕО

...от украинцев мы не видели издания даже указания о гражданском аресте средств.
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это как то оправдывает РЕВАНШИЗМ ЗЕ????Можно идти на поводу у )(уйла только потому что пепа мудак??? Зеледятлы!!!Вы себя слышите???
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Угроза нацбезопастности Украины это украинские суды и судьи!
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Пожалейте Таню. Куда теперь ей податься? На трассу - старовата, реалиализатором - туповата. Поматросили и бросили соевые гады. Вот теперь бедная мается. Гончаренко Леня тоже в печали. Яйценюхи Яценюка вообще в пролете. Надеюсь, наворованного им надолго хватит.
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Ви все дивитесь в минуле - а наразі прийшов Портнов, в якого неначе вселилися парфуми Ягоди, Єжова і Берії одночасно. Думаєте, торкнеться лише "верхів"? Ні - єжовські рукавиці, свинцеві ягоди та інші борошна можуть стати і вашою часткою також. Доведено історією, і треба мати шлюб логіки, щоб не провести паралелі.
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Так кто не давал пеце садить портнова
Он пеца думал,что будет вечно хозяйничать в Украине
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Судьи это такая скотина, которая в 90 случаях из 100 руководствуется законами, которые ему в изобилии поставляют такие твари, как депутаты
ну там, например, Черновол, порох и прочие.
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не може бути, рогатий, як там на расії?? путін хто??
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Уселякі виродки пруть в Україну тому, що дебіли при владі стали, ну нічого, 3 майдан ніхто не відміняв!!!!
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У нас Демократия!
Пусть народ решает быть-или-небыть.
Допуск на выборы Клюева - это прямая угроза национальной безопасности, - Чорновол - Цензор.НЕТ 6688
А то решает каждая проститутка достоин или нет.
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Больная на голову женщина
Занимайся детьми,воспитывай,ухаживай за ними и будет тебе счастье
А то,что полстраны давно сдали интересы Украины убийце ***** она умалчивает,т.к. сама из той когорты предателей
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Спасиба Петру Олексеевичу за класных судей.
Ну и Вовчику, тоже спасибо, за то что он засунул язык в задницу когда творится такой судейский безпредел.
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епрст, як Таня допекла зебілів та ригів... Значить, все правильно, буде депутатом, нехай і далі допікає.
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Зеленский уже и Чорноро.. эээ Чорновольше "должен"?😁 Порохососы такие наивные
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никчемы порохнявые! пять лет(!) они ни чем не омрачали комфортную жизнь клюева в европах, а тут вдруг завизжали "караул"!
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Чорновол здесь права. Хотя по какой статье клюева можно посадить??
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ЦВК то звичайно Зеленський набирав а Мародьор як завжди в шоколадє
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДопуск на выборы Клюева - это прямая угроза национальной безопасности, - Чорновол
 
 
 
 
 
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