EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  2551  33
Материалы по теме:
Все про:информационная война (546) ЦИК (3151) Слипачук (57)

 На 16 членов ЦИК оказывают информационное давление, - Слипачук. ВИДЕО

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщила об информационных атаках в сторону 16 членов ЦИК.

Она заявила, что происходит так называемое медиакиллерство, то есть информационные угрозы во время предвыборной кампании, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд обязал ЦИК убрать из бюллетеней информацию о принадлежности "кандидатов-клонов" к партии "Слуга народа". ДОКУМЕНТ

Впрочем, Слипачук заверила, что ЦИК является независимым органом, а все факты давления пообещала передать правоохранителям.

"Сейчас все чаще появляются информационные вбросы и провокации, направленные на дискредитацию как лично меня как председателя ЦИК, так и в адрес других членов ЦИК, а также их семей. Эти медийные истерики направлены на нагнетание общей ситуации и действительно провокационны. Я хочу сказать, что я буду отстаивать независимость ЦИК, безусловно", - отметила председатель Центризбиркома.

Источник: https://censor.net.ua/n3135085
 
 
 Топ комментарии
 
пеця заходит с заднего входа, слипачук с переднего
 показать весь комментарий
 
Цікаво, чому не Охендовський надалі очолює ЦВК? Йому ж Порошенко ордена дав за заслуги... А ці не напрацювали ще на орден, тому й довіри до них менше. )
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
robot vertier. Число погибших из-за паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.

На 16 членов ЦИК оказывают информационное давление, - Слипачук - Цензор.НЕТ 7990

Х**лу на**ать.
 показать весь комментарий
 
 
///
главные новости на первых страницах в рашаговносим:
*Медведев объявил о запуске системы учета каждого бедного в РФ
*Украина изменила план учений «Си Бриз - 2019» из-за России
*Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
*В РЖД прокомментировали выезд машины с Пугачёвой на платформу вокзала
*Термокружка Путина стала хитом в Китае
*Алла Пугачёва прокатилась по перрону вокзала на авто
*Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze
*Суд арестовал Навального на 10 суток из-за акции 12 июня в поддержку Голунова
*Россия помешала планам Украины

об Иркутской области....тишина,
 показать весь комментарий
 
 
пеця заходит с заднего входа, слипачук с переднего
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, чому не Охендовський надалі очолює ЦВК? Йому ж Порошенко ордена дав за заслуги... А ці не напрацювали ще на орден, тому й довіри до них менше. )
 показать весь комментарий
 
 
кацапы аж зубами скрипели в 2014-м из-за того, что выборы состоялись.

Тебя и сегодня не попускает ?
 показать весь комментарий
 
 
Відповім тобі так, Охендовський - риг та був призначений за поданням Януковоща... Я хоч якось задовільнив твою цікавість?
 показать весь комментарий
 
 
А орден йому чомусь не януковоч, а пєтя барижний підкинув! Може й це поясниш?! Можливо барига з собачої будки взяв за приклад нікчемного юща, той теж кідалову "героя" України дав!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Домишко тоже кацапы Охендовскому подюросили?

На 16 членів ЦВК чинять інформаційний тиск, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 1320
 показать весь комментарий
 
 
Рыги с ЗЕбиламы хотят делать полный реванш ! Уверен ,у них это не получится !!
 показать весь комментарий
 
 
получится.

у большевиков же получилось.
 показать весь комментарий
 
Совість замучила так махлювати - дайте їм попа сповідатися і в плей-бой побритися.
 показать весь комментарий
 
Критика ворья стала давлением? Они давления ещё не ощутили. Проверить у цик доходы и расходы, доходы и расходы их родителей, детей, внуков, кумовей, друзей, знакомых......... Тут такая Санта Барбара будет, что ваЗЕлин со своими кацапскими офшорами пацан мелкий.
 показать весь комментарий
 
 
Ага. Все крупные ПЕСюшки все увидят после 21.07. А пока тайзеры: "Минобороны", "Прямой".
 показать весь комментарий
 
 
По СБУ уже видно. Консерва кацапская должности получила. Ты оружие почистил писюна защищать? Ах да, такие как вы в рАсею надеятся сбежать.
 показать весь комментарий
 
 
Ты шо компанию ищешь? Иди, наконец, в армию.
 показать весь комментарий
 
А нахер мне такие диванные вояки тут нужны. Ты ваЗЕлин закупи, когда вас гнать будем.
 показать весь комментарий
 
 
И когда же ты ПЕСтагонщик погонишь? Когда меньше 5% будет?
 показать весь комментарий
 
Сначала вас, потом их. Из двух зол, выбираем наибольшее. А предательство, страшнее воровства.
 показать весь комментарий
 
 
Круто. И много вас таких интернет воинов? Крым освободить хватит?
 показать весь комментарий
 
Зрозуміло що тиснуть мініпартії та соєві тому що не пролазять ло кормушки...
 показать весь комментарий
 
 
Це все Зеленський. Бо хто ще має накрадені в Україні за п'ять років десятки мільярдів доларів? Хто весь час бреше і шкодить? Звісно Зеленський.
 показать весь комментарий
 
 
"Эти медийные истерики направлены на нагнетание общей ситуации и действительно провокационны"_______________один в один про петиных порохоботов на сайте...
 показать весь комментарий
 
 
Давление? Провести заседание в воскресенье в 22:00, доколупаться до запятой и исключить РНС из списков в последний день подачи заявлений, не предупредив представителя РНС о мнимых проблемах в бумагах это нормально и мы должны молчать? Лярва Грановского
 показать весь комментарий
 
 
Все це кодло соєве в ЦВК треба арештувати за фальсифікаціі якіми вони покривали адмінресурс агента російських спецслужб Порошенко.Як так може бути,щоб 20%підтримкі"бпп" за місяць зникли?
****
«Батьківщина» здобула перемогу на чергових виборах в 66 ОТГ, які відбулися 30 червня, з результатом 41%.
«Якщо взяти відсотки від усіх кандидатів від існуючих партій, то «Батьківщина» отримала 41%. БПП - 5 місце з результатом 5%. От вам приклад, чого вартий Порошенко, коли нема адмінресурсу. От реальна картина, коли не фальшували, не підкидали, не підкуповували та не пригнічували адмінресурсом», - наголосила Ю.Тимошенко
https://ba.org.ua/vibori-v-otg-zasvidchili-liderstvo-batkivshhini-sered-partij-yuliya-timoshenko/
 показать весь комментарий
 
 
вони всі таки правильні що аж мільйони плюнули і поїхали за країни.
 показать весь комментарий
 
вас всіх взагалі повинні звільнити й судити за зраду, фальсифікацію, українофобство й відверте нахабство, за невиконання рішень суду, за порушення Конституції, за те що діючих ворогів України реєструєте й пропихаєте у владу, а патріотам відмовляєте в реєстрації під вигаданими звинуваченнями.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа 16 членов ЦИК оказывают информационное давление, - Слипачук. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх