 В Запорожской области налоговиками ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом 78 млн грн, занимавшийся импортом грузовых автомобилей. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по ввозу на таможенную территорию Украины грузового автотранспорта по заниженной таможенной стоимости.

Для реализации преступных намерений фигуранты осуществляли поиск физических и юридических лиц, планировали покупку грузового автотранспорта за рубежом, после чего обращались к ним с предложением оказания услуг по ввозу данной техники по заниженной таможенной стоимости.

Договорившись с клиентом, фигуранты использовали реквизиты специально созданных подконтрольных предприятий-нерезидентов, предприятий-импортеров и др. подконтрольных предприятий для подготовки поддельных пакетов документов, необходимых для таможенного оформления определенных грузовых автомобилей. В указанные документы вносили заведомо недостоверные данные о таможенной стоимости импортируемых товаров (которую занижали более чем на 30%), в результате чего занижали сумму необходимых к уплате таможенных платежей.

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После завершения таможенных формальностей импортируемые транспортные средства фактически передавались заказчикам (не плательщикам НДС) вместе с пакетом документов, необходимых для регистрации транспортного средства и постановки его на учет. За указанные незаконные услуги фигуранты получали вознаграждение наличными, которые не отражали в налоговой и бухгалтерской отчетности.

При этом документально реализацию импортируемых автомобилей оформляли в адрес подконтрольных фиктивных предприятий (без указания номера шасси) с последующим изменением номенклатуры товара. В дальнейшем реквизиты этих предприятий использовались для формирования незаконного налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

Общий объем проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации таможенных платежей, импортных операций в течение 2018-2019 годов составил более 78 млн грн.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных в городах Луцке, Запорожье и Днепре, в местах фактического нахождения предприятий, задействованных в указанной схеме, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных компаний (в т.ч. нерезидентов), их бланки и печати, факсимиле, черновые записи, 430 транзитных автомобильных номеров, наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 571 тыс. 337 грн и компьютерную технику.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

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Продолжается следствие.