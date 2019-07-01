 Одна из первых задач нового председателя Одесской ОГА - выяснение причин трагедии, в результате которой погибли 4 детей, - Зеленский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Одна из первых задач для нового главы Одесской ОГА - взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращения подобных случаев в будущем", - отметил Зеленский.

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Напомним, 1 июля в с. Черная Окнянского района Одесской области в результате пожара в частном жилом доме погибли четверо детей.