 Одна из первых задач нового председателя Одесской ОГА - выяснение причин трагедии, в результате которой погибли 4 детей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил будущему главе Одесской областной государственной администрации, который в ближайшее время будет назначен на должность, лично проконтролировать расследование трагедии в Одесской области, в результате которой погибли четверо детей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Одна из первых задач для нового главы Одесской ОГА - взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращения подобных случаев в будущем", - отметил Зеленский.
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Напомним, 1 июля в с. Черная Окнянского района Одесской области в результате пожара в частном жилом доме погибли четверо детей.Источник: https://censor.net.ua/n3135081
Этот не совсем адекватный вааще-то ... Не ?
Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій.
п.2 законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;