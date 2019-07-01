EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, Происшествия
  943  21
Все про:дети (3602) Зеленский (1943) ОГА (1459) Одесская область (1784)

 Одна из первых задач нового председателя Одесской ОГА - выяснение причин трагедии, в результате которой погибли 4 детей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил будущему главе Одесской областной государственной администрации, который в ближайшее время будет назначен на должность, лично проконтролировать расследование трагедии в Одесской области, в результате которой погибли четверо детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Одна из первых задач для нового главы Одесской ОГА - взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращения подобных случаев в будущем", - отметил Зеленский.

Смотрите: Смерть детей при пожаре на Одесчине: полиция выяснила, что матери были в гостях. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, 1 июля в с. Черная Окнянского района Одесской области в результате пожара в частном жилом доме погибли четверо детей.

Источник: https://censor.net.ua/n3135081
 
 
 Топ комментарии
 
Это задачи следствия вааще-то... Не? Одна из первых задач нового председателя Одесской ОГА - выяснение причин трагедии, в результате которой погибли 4 детей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 38
 показать весь комментарий
 
Одна з перших задач нового глави ОДА, назначеним Зє - розвод лохів!
 показать весь комментарий
 
Он вообще еб...нутый??? Это задача следствия!!! Зе-дебил!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
каждая амеба вроде тебя знает что нужно делать Президенту,но найти нормальную работу ты не в состоянии ,не?Одна из первых задач нового председателя Одесской ОГА - выяснение причин трагедии, в результате которой погибли 4 детей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8699
 показать весь комментарий
 
до чего прилипчивый кацап попался. пшёл вон, вонючка лахтинская.
 показать весь комментарий
 
 
И говоришь ты как было российское,а теперь напиши тоже самое по украински,амеба безмозглаяОдне з перших завдань нового голови Одеської ОДА - з'ясування причин трагедії, у результаті якої загинуло 4 дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5934
 показать весь комментарий
 
зелемойский именно не знает, что нужно делать президенту
 показать весь комментарий
 
 
Тем более он не в курсе обязанностей главы ОГА.
 показать весь комментарий
 
Это понятно адекватным людям вааще-то... Не ? Одна из первых задач нового председателя Одесской ОГА - выяснение причин трагедии, в результате которой погибли 4 детей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7253

Этот не совсем адекватный вааще-то ... Не ? Одна из первых задач нового председателя Одесской ОГА - выяснение причин трагедии, в результате которой погибли 4 детей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7253
 показать весь комментарий
 
ты бы "адекватный" и тебе подобные для начала бы читать научились
Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій.

п.2 законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
 показать весь комментарий
 
свобода слова поновому, по-зєлєбєнєвськи....Скоро НКВД-ники по вулицях людей хапатимуть...а далі їх куди?- до Сибіру, на Колиму? чи куди??? Ера демократії розпочалася....Вітаю...Кум путлєра канали пачками скоповує, партії створює, в Раду лізе, а "Прямий" шмонають..
 показать весь комментарий
 
 
Одна з перших задач нового глави ОДА, назначеним Зє - розвод лохів!
 показать весь комментарий
 
 
Он вообще **...нутый??? Это задача следствия!!! Зе-д**ил!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а теперь кинь кусочком какашки из своей клетки в прохожих
 показать весь комментарий
 
А скажите мени откривенно, Миша Саакашвили он в свою палатку вернётся или таки нет? Я за палатку шо на трассе Одесса - Рени. Конечно не шаурмячечная но Михуил таки шашлочком Зе побалует.
 показать весь комментарий
 
Он точно очень близкий, или недалёкий. Не нужно иметь два высших образования, что бы ответить на этот элементарный вопрос: виновны родители, оставившие детей без присмотра. А что загорелось: то ли спички в руках детей, то ли старая проводка, то ли дровяная плита - принципиального значения не имеет.
 показать весь комментарий
 
 
ты уже следствие провел?Решение суда у тебя есть?Подозреваю что нет,ты и есть недалекий
 показать весь комментарий
 
Чем ниже образование, тем меньше вопросов! И проще жизнь! Но, в жизни все гораздо сложней, даже если и нет образования...
 показать весь комментарий
 
Уровень задач для главы ОГА - разобраться с двумя пьяными лахудрами. Конец Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Дрес код АПешки хоть был соблюден во время спича нашего ШанПанЗЕя?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдна из первых задач нового председателя Одесской ОГА - выяснение причин трагедии, в результате которой погибли 4 детей, - Зеленский
 
 
 
 
 
 вверх