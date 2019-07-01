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 Политика Украины
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Все про:обыск (1299) ГБР (390) Прямой_канал (4)

 ГБР подтверждает обыски на телеканале "Прямой" - "все действия проводятся в рамках законодательства"

Государсвтенное бюро расследований подтвердило, что проводит обыски на телеканале "Прямой". В ГБР отметили, обнародовали информацию об обыске в "связи со значительным общественным резонансом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении ГБР в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Государственным бюро расследований сегодня проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по купле-продаже телеканала "Прямой".

Их конкретизация пока невозможна, учитывая тайну досудебного расследования.

Подчеркиваем, что все следственные действия в уголовном производстве проводятся исключительно в рамках действующего законодательства".

Как соообщал Цензор.НЕТ ранее бывший заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов утверждает, что сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски на телеканале "Прямой".

ГБР подтверждает обыски на телеканале Прямой - все действия проводятся в рамках законодательства 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135080
 
 
 Топ комментарии
 
портнов розпорядився то ви і полізли..
цензурними словами не висловитись про тих хто до влади прийшов...
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Медиабляди - это Г+Г и 95 квартал, готовые за бабло Украину продать.
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Портнов руководит действиями ГБР - это сейчас называется "в рамках законодательства".
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мне кажется узеки специально нарываются, ненависть уже созрела, патроны на готове
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Кстати, при таких раскладах скоро Зеленский станет нерукопожатным на Западе, хочет он этого или нет. Не он в своё Офисе главный, факт.
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Парашенко не платил налоги оказывается и скрывал прибыль
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Пеца налоги не платит, пецреоты - они такие
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Поздравляю украинцев с выбором на должность Президента Украины кловуна с замашками группенфюрера☹️
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Кстати, отмечу какой замечательный наезд. Сначала открыли дело на Петю по заявлению Портнова, потом прошли к Бирюкову, теперь взялись за Прямой. Не за Интер с Ньюсваном, ни за сеперами и рыгами, а вот конкретная попытка воевать с Петей, который им мешает. Смешно на самом деле.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГБР подтверждает обыски на телеканале "Прямой" - "все действия проводятся в рамках законодательства"
 
 
 
 
 
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