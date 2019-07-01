 ГБР подтверждает обыски на телеканале "Прямой" - "все действия проводятся в рамках законодательства"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении ГБР в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Государственным бюро расследований сегодня проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по купле-продаже телеканала "Прямой".
Их конкретизация пока невозможна, учитывая тайну досудебного расследования.
Подчеркиваем, что все следственные действия в уголовном производстве проводятся исключительно в рамках действующего законодательства".
Как соообщал Цензор.НЕТ ранее бывший заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов утверждает, что сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски на телеканале "Прямой".
цензурними словами не висловитись про тих хто до влади прийшов...