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 Происшествия, Фоторепортаж
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 На Волыни в ДТП с автомобилем скорой помощи погиб пациент, 3 человека госпитализированы - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 01 июля, на перекрестке дорог вблизи села Оконск Маневицкого района Волынской области столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и грузовик. В дорожно-транспортном происшествии один человек погиб, трое госпитализированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Волыни в ДТП с автомобилем скорой помощи погиб пациент, 3 человека госпитализированы - Нацполиция 01

ДТП произошло в 13 часов. Автомобиль экстренной медицинской помощи Peugeot Boxer под управлением 42-летнего водителя, выезжая на главную дорогу, столкнулся с грузовиком Volvo за рулем, которой находился 27-летний житель города Сарны Ривненской области.

В результате ДТП погиб 75-летний пассажир скорой, житель Луцкого района. Водителя скорой помощи, 56-летнего фельдшера, а также 42-летнюю дочь погибшего, госпитализировали в реанимацию Маневицкой центральной райбольницы.

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На Волыни в ДТП с автомобилем скорой помощи погиб пациент, 3 человека госпитализированы - Нацполиция 02

Предварительно, следователи квалифицируют событие по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135076
 
 
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Появилось сообщение, что в больнице скончалась сопровождавшая пациента дочь. "Скорая" ехала с включенными мигалками.
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Как много аварий и несчастных случаев в последнее время 🙈

Мои соболезнования
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Волыни в ДТП с автомобилем скорой помощи погиб пациент, 3 человека госпитализированы - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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