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Все про:Николаевская область (852) отравление (1264)

 В детском лагере на Николаевщине массовое отравление детей, полиция начала уголовное производство

В детском лагере в селе Коблево Николаевской массовое отравление детей, 16 из них доставили в больницу. Полиция открыла уголовное производство.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Известно, что сегодня в медицинское учреждение с пищевым отравлением были доставлены 16 детей. Другим врачи оказывали помощь на территории заведения ", - говорится в сообщении.

Полиция возбудила дело по статье 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

"Сейчас полицейские опрашивают пострадавших и работников заведения, а также устанавливают поставщиков продуктов питания", - рассказали правоохранители.

По данным "Depo.Хмельницький", речь идет о лагере "Салют", в который отправили 114 детей из числа одаренных, сирот, участников АТО из Каменец-Подольского. Как сообщил источник, отравились 40 детей.

"Родители маленьких отдыхающих также жалуются на ужасные условия и антисанитарию в лагере, постоянные кражи и некачественное питание", - пишет издание.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135070
 
 
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А що, Супрун стандарти ЄС для дітей не схотіла ввести? Вміє лише в попу голкою.
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Держпродспоживслужба України, на котру покладені обов'язки по контролю за дотриманням санітарного законодавства на території України та котру очолює пан Лапа , єдине що добре вміє - це брати на лапу, більше ні на що ця служба не здатна..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ детском лагере на Николаевщине массовое отравление детей, полиция начала уголовное производство
 
 
 
 
 
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