 Автор иска к лоукостеру SkyUp написала заявление об отказе от искового заявления

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает программа "Схемы".

На основании иска Пасенко Барышевский суд приостановил лицензию авиаперевозчика, однако женщина заявляет, что никакого иска в суд не подавала.

По информации журналистов, 25 июня Государственная авиационная служба получила от Пасенко копию отказа от иска.

"Мы не знаем, зарегистрирована ли она в суде. Авиакомпания копии пока не получала ", - прокомментировали эту информацию в SkyUp.

Исковое заявление, на основании которого суд приостановил лицензию перевозчика, есть в распоряжении "Схем". В ней говорится, что Пасенко купила билеты на рейс 17 мая в Шарм-эль-Шейх с вылетом из аэропорта "Киев" (Жуляны).

"16 мая, как указано в документе,"туристке" сообщили, что вылет переносится на 20 мая из-за якобы отсутствие самолетов. Все эти данные вместе с подборкой негативных отзывов по авиакомпании в сети, "истец" указала в заявлении в качестве причины отказа от поездки", - отмечают журналисты.

Именно это и стало основанием для приостановления действия лицензии компании.

В то же время в SkyUp уверяют, что в тот день рейсы задерживались более чем на 4:00, а не на три дня, и не в аэропорту "Киев", а в Борисполе, а из Жулян вообще вылетов не было.

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