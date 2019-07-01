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 Общество
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Все про:иск (515) лоукост (120)

 Автор иска к лоукостеру SkyUp написала заявление об отказе от искового заявления

Жительница Барышевки Киевской Оксана Пасенко, указанной истицей в судебном деле против лоукостера SkyUp, написала заявление об отказе от иска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает программа "Схемы".

На основании иска Пасенко Барышевский суд приостановил лицензию авиаперевозчика, однако женщина заявляет, что никакого иска в суд не подавала.

По информации журналистов, 25 июня Государственная авиационная служба получила от Пасенко копию отказа от иска.

"Мы не знаем, зарегистрирована ли она в суде. Авиакомпания копии пока не получала ", - прокомментировали эту информацию в SkyUp.

Исковое заявление, на основании которого суд приостановил лицензию перевозчика, есть в распоряжении "Схем". В ней говорится, что Пасенко купила билеты на рейс 17 мая в Шарм-эль-Шейх с вылетом из аэропорта "Киев" (Жуляны).

"16 мая, как указано в документе,"туристке" сообщили, что вылет переносится на 20 мая из-за якобы отсутствие самолетов. Все эти данные вместе с подборкой негативных отзывов по авиакомпании в сети, "истец" указала в заявлении в качестве причины отказа от поездки", - отмечают журналисты.

Именно это и стало основанием для приостановления действия лицензии компании.

В то же время в SkyUp уверяют, что в тот день рейсы задерживались более чем на 4:00, а не на три дня, и не в аэропорту "Киев", а в Борисполе, а из Жулян вообще вылетов не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский лоукост SkyUp запустил рейсы из Харькова и Запорожья в Барселону

Источник: https://censor.net.ua/n3135062
 
 
 Топ комментарии
 
Ща ЗеБил опять орать будет шо с ним не посовктовались
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Я не знаю кто такой Зеленский, предполагаю - тупое чмо, но люди которые за ним стоят действуют быстро и четко. Первыми были уничтожены СБУ и Внешняя разведка, затем упали суды, ДБР, КМ. Следующими будут СМИ и это будет несложно, уж очень немного тех, кто согласен быть оппозицией...
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Зря . Четыре недели назад дети полетели в Италию на 10 дней . Вылет назад перенесли на двое суток ! Отдых был испорчен . SkyUp винит всех конкурентов и свои обязательства не выполняет . К чему мне знать об их проблемах ? Не можешь летать - ползай .
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Ща ЗеБил опять орать будет шо с ним не посовктовались
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Я не знаю кто такой Зеленский, предполагаю - тупое чмо, но люди которые за ним стоят действуют быстро и четко. Первыми были уничтожены СБУ и Внешняя разведка, затем упали суды, ДБР, КМ. Следующими будут СМИ и это будет несложно, уж очень немного тех, кто согласен быть оппозицией...
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😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
Блин, до слез, бугогаааааааааа
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предупреждали 3 месяца назад.
4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКАДа какая там внешняя политика... Пару раз пообщавшись с бэкающим-мэкающим Зеленским главы других стран постараются забыть само название "Украина". И сделают это с облегчением.Да-да, с большим облегчением. А вы думаете, что все эти пять лет они вводили санкции против России, потому что просто хотели нам помочь?..Увы, нет. Вот например Германия, у которой в 2013 году товарооборот с Россией составил 74,9 млрд. долларов. Из России нефть и газ, в Россию - автомобили и прочую продукцию с высокой добавочной стоимостью. Десятки миллиардов долларов, идущих в экономику Германии, на заводы, где трудятся и получают высокую зарплату граждане Германии. И тут вдруг к промышленникам приходит госпожа Меркель и говорит "мы тут захотели санкции на Россию наложить, так что больше вы туда ничего не продадите". Это та самая Меркель, которая в 2013-м лидер партии ХДС и хочет, чтобы её партию и её саму (или её преемника) выбрали граждане Германии, которые из-за этих санкций останутся без работы. И вот она зачем-то и как-то должна убедить рабочих и владельцев заводов, что так будет лучше, потому что в какой-то далёкой Украине Путин воюет "ихтамнетами". Нафига ей этот геморрой, нафига это германским промышленникам, нафига это германским рабочим?То же самое с Францией, которая строила корабли для России, а потом была вынуждена нести убытки и искать другого покупателя. То же самое с Испанией, Австрией, Нидерландами, Данией - никому не хочется иметь проблемы, из-за того что проблемы есть у Украины.Вы вообще представляете, каких усилий стоило Порошенко и его дипкорпусу убедить большинство цивилизованного мира нас поддерживать, помогать нам финансово и вводить против России санкции?.. Это **** ежедневный подвиг, я не могу это иначе расценить.Всё что нужно, чтобы вернуть всё вспять - перестать совершать этот ежедневный подвиг. Просто перестать добиваться поддержки - и об Украине с удовольствием забудут. Тем более что санкции не нужно отменять - их сейчас нужно продлять каждые полгода, и однажды их просто не продлят.Нет санкций - значит у России развязаны руки. Хочешь - пробивай коридор в Крым, хочешь - делай Новороссию до Днепра. Ну а если украинцы "устали ат вайны", выбрали президентом тупого клоуна и не хотят себя защищать, то почему это должен делать остальной мир?..
5. Россия
А Россия выиграет эту войну. Руками украинцев. Опять же - ничего нового, сто лет назад история была такая же. Потом был коллективный СССР, Голодомор, Гулаг, миллионы погибших.. Что из этого повторится лично с вами - выбирать вам.
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По Закону кто-то должен сесть:
Позывач
Судья
Коломойский ...

Или опять никто ничего не знает?
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Першого того суддю що приймав рішення .. Автор позову до лоукостерів SkyUp написала заяву про відмову від позовної заяви - Цензор.НЕТ 5059
..Є сюжет на ТВ про цю мадам і по її позов !
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Зря . Четыре недели назад дети полетели в Италию на 10 дней . Вылет назад перенесли на двое суток ! Отдых был испорчен . SkyUp винит всех конкурентов и свои обязательства не выполняет . К чему мне знать об их проблемах ? Не можешь летать - ползай .
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Типо визэйр не подходит, который платит за опоздание.
Дык, кто вам доктор?
Люфтганза тоже регулярно кидаловым занимается
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Самый прикол: "SkyUp страдает из-за репутации партнеров". А главный партнёр - JoinUp! Автор позову до лоукостерів SkyUp написала заяву про відмову від позовної заяви - Цензор.НЕТ 5604
Осталось сделать заявление: "JoinUp! страдает из-за репутации партнеров-перевозчиков" Автор позову до лоукостерів SkyUp написала заяву про відмову від позовної заяви - Цензор.НЕТ 5604
Вася страдает от Вася, потому что Вася плохо работает!
А...да! Во всём виноват Коломойский! Автор позову до лоукостерів SkyUp написала заяву про відмову від позовної заяви - Цензор.НЕТ 5604
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Так "написала заявление об отказе от искового заявления" или "женщина заявляет, что никакого иска в суд не подавала"?
Зря Цензор в это ввязывается, потому что возможно развитие ситуации, в которой "в ходе следственных действий SkyUp выйдет на самих себя…" Автор иска к лоукостеру SkyUp написала заявление об отказе от искового заявления - Цензор.НЕТ 3435
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Sky Up должен моментально подать встречный иск на пару лямов, чтоб всякие там и прочие перед тем как подавать иски думали - хватит ли у них денег оплатить встречный иск. Совуи и вата лечится только баблом.
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А судье морду набить забыли? Или кто-то думает, что тот урод был не в курсе? Автор позову до лоукостерів SkyUp написала заяву про відмову від позовної заяви - Цензор.НЕТ 1480
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а хто призупинить ліцензію баришівського судді-рєшали-бізнесмена?.. - натепер, мабуть, тільки "безглузде самогубство"..
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капец, какая-то шмара, через суд может запредить хоздеятельность авакомпании...
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взагалі-то перед тим вона заявляла,що це була не вона..
Тобто міліція мали б почати шукати підробника підпису..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАвтор иска к лоукостеру SkyUp написала заявление об отказе от искового заявления
 
 
 
 
 
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