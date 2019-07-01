 Автор иска к лоукостеру SkyUp написала заявление об отказе от искового заявления

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает программа "Схемы".
На основании иска Пасенко Барышевский суд приостановил лицензию авиаперевозчика, однако женщина заявляет, что никакого иска в суд не подавала.
По информации журналистов, 25 июня Государственная авиационная служба получила от Пасенко копию отказа от иска.
"Мы не знаем, зарегистрирована ли она в суде. Авиакомпания копии пока не получала ", - прокомментировали эту информацию в SkyUp.
Исковое заявление, на основании которого суд приостановил лицензию перевозчика, есть в распоряжении "Схем". В ней говорится, что Пасенко купила билеты на рейс 17 мая в Шарм-эль-Шейх с вылетом из аэропорта "Киев" (Жуляны).
"16 мая, как указано в документе,"туристке" сообщили, что вылет переносится на 20 мая из-за якобы отсутствие самолетов. Все эти данные вместе с подборкой негативных отзывов по авиакомпании в сети, "истец" указала в заявлении в качестве причины отказа от поездки", - отмечают журналисты.
Именно это и стало основанием для приостановления действия лицензии компании.
В то же время в SkyUp уверяют, что в тот день рейсы задерживались более чем на 4:00, а не на три дня, и не в аэропорту "Киев", а в Борисполе, а из Жулян вообще вылетов не было.
Блин, до слез, бугогаааааааааа
4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКАДа какая там внешняя политика... Пару раз пообщавшись с бэкающим-мэкающим Зеленским главы других стран постараются забыть само название "Украина". И сделают это с облегчением.Да-да, с большим облегчением. А вы думаете, что все эти пять лет они вводили санкции против России, потому что просто хотели нам помочь?..Увы, нет. Вот например Германия, у которой в 2013 году товарооборот с Россией составил 74,9 млрд. долларов. Из России нефть и газ, в Россию - автомобили и прочую продукцию с высокой добавочной стоимостью. Десятки миллиардов долларов, идущих в экономику Германии, на заводы, где трудятся и получают высокую зарплату граждане Германии. И тут вдруг к промышленникам приходит госпожа Меркель и говорит "мы тут захотели санкции на Россию наложить, так что больше вы туда ничего не продадите". Это та самая Меркель, которая в 2013-м лидер партии ХДС и хочет, чтобы её партию и её саму (или её преемника) выбрали граждане Германии, которые из-за этих санкций останутся без работы. И вот она зачем-то и как-то должна убедить рабочих и владельцев заводов, что так будет лучше, потому что в какой-то далёкой Украине Путин воюет "ихтамнетами". Нафига ей этот геморрой, нафига это германским промышленникам, нафига это германским рабочим?То же самое с Францией, которая строила корабли для России, а потом была вынуждена нести убытки и искать другого покупателя. То же самое с Испанией, Австрией, Нидерландами, Данией - никому не хочется иметь проблемы, из-за того что проблемы есть у Украины.Вы вообще представляете, каких усилий стоило Порошенко и его дипкорпусу убедить большинство цивилизованного мира нас поддерживать, помогать нам финансово и вводить против России санкции?.. Это **** ежедневный подвиг, я не могу это иначе расценить.Всё что нужно, чтобы вернуть всё вспять - перестать совершать этот ежедневный подвиг. Просто перестать добиваться поддержки - и об Украине с удовольствием забудут. Тем более что санкции не нужно отменять - их сейчас нужно продлять каждые полгода, и однажды их просто не продлят.Нет санкций - значит у России развязаны руки. Хочешь - пробивай коридор в Крым, хочешь - делай Новороссию до Днепра. Ну а если украинцы "устали ат вайны", выбрали президентом тупого клоуна и не хотят себя защищать, то почему это должен делать остальной мир?..
5. Россия
А Россия выиграет эту войну. Руками украинцев. Опять же - ничего нового, сто лет назад история была такая же. Потом был коллективный СССР, Голодомор, Гулаг, миллионы погибших.. Что из этого повторится лично с вами - выбирать вам.
Позывач
Судья
Коломойский ...
Или опять никто ничего не знает?
..Є сюжет на ТВ про цю мадам і по її позов !
Дык, кто вам доктор?
Люфтганза тоже регулярно кидаловым занимается
Осталось сделать заявление: "JoinUp! страдает из-за репутации партнеров-перевозчиков"
Вася страдает от Вася, потому что Вася плохо работает!
А...да! Во всём виноват Коломойский!
Зря Цензор в это ввязывается, потому что возможно развитие ситуации, в которой "в ходе следственных действий SkyUp выйдет на самих себя…"
Читай мой пост выше!
Тобто міліція мали б почати шукати підробника підпису..