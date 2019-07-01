 Главарю террористов "ЛНР" Пасечнику сообщено о новом подозрении по трем статьям Уголовного кодекса, - Сарган

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларису Сарган, Леониду Пасечнику сообщено о новом подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (руководство террористической организацией) УК Украины.

Следствие установило, что 25 ноября 2017 года "народный совет ЛНР" назначил Пасечника "исполняющим обязанности председателя Луганской народной республики". В сентябре-октябре 2018 года он подал в "центральную избирательную комиссию ЛНР" заявление о регистрации его кандидатуры на должность "главы ЛНР" и выиграл проведенные вопреки действующему законодательству Украины "очередные выборы".

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"Будучи главарем террористов, подозреваемый самостоятельно совершает действия и участвует в принятии коллегиальных решений, направленных на функционирование системы так называемых органов власти "ЛНР" и деятельности так называемой "народной милиции ЛНР", совершает действия в поддержку режима оккупации части Луганской области Российской Федерацией, фактически возглавляет ее оккупационную администрацию, создает условия для функционирования вооруженных подразделений террористической организации "ЛНР", выдает участникам террористической организации "ЛНР" приказы, распоряжения, поручения, в том числе касающиеся осуществления вооруженного сопротивления задействованным в проведении Операции Объединенных сил (ООС) военнослужащим Вооруженных сил Украины и другим военным подразделениям, принимает отчеты о выполнении тех или иных действий, применяет меры воздействия в отношении участников террористической организации за невыполнение приказов и поручений или нарушение установленных правил поведения участниками "ЛНР", подыскивает новых членов террористической организации и назначает их на ответственные руководящие должности, выполняет другие противоправные действия.

Таким образом, в период с 25 ноября 2017 года по настоящее время, зная, что "ЛНР" действует вопреки Конституции Украины и нормативно-правовым актам Украины, указанное лицо умышленно совершает действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захват государственной власти Украины, на смену границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и руководит террористической организацией "ЛНР", - пишет Сарган.

Она напоминает, что в отношении Пасечника как руководителя псевдогосударственным органом "министерство государственной безопасности ЛНР" в суд направлено обвинительное заключение по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины, в настоящее время рассматривается судом.

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Справка: санкция ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой, санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.



