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 Политика Украины
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Все про:Закарпатье (1590) Зеленский (1943) Львовщина (1687) СБУ (13562)

 Зеленский назначил руководителей Управлений СБУ во Львовской и Закарпатской областях

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Бондарука начальником управления СБУ во Львовской области, а Ивана Рудницкого - начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного замглавы СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3135060
 
 
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Готовится ускоренными темпами к фальсификации выборов они там уже понимают какой рейтинг у узеленского на фоне его деятельности и набранного окружения
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это на дозаправке подписал и назначил?
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Щас розкопають і на цих компромат...
Кожен другий з призначених зебілом - або злодій, або ватник, або має родичів, які впливають на нього з параші...
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Что-то отменяет , кого-то увольняет , кого-то назначает . Своих гениальных мыслей нет . Всё и все закончатся , а что потом ?
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хоть ти трісни...не сприймаю ЗЕ як президента--так як не сприймав Януковоща
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Лечись. Пока супруниха еще на месте
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Я здоров. Я все понимаю и воспринимаю. Та шооо давай на стационарчик топай
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Когда Зеленский заберет у СБУ несвойственные ему функции экономического контроля? он же перед выборами нам это обещало, йо **** уже забыло...
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В Черкасской поменяйте,там лазарева и жуков давно от взяток ошалели.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил руководителей Управлений СБУ во Львовской и Закарпатской областях
 
 
 
 
 
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