 Зеленский назначил руководителей Управлений СБУ во Львовской и Закарпатской областях

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
1344 11
Порошенко сменил начальников Управлений СБУ в Закарпатской и Винницкой областях
Зеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях
Зеленский назначил Баранецкого первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра (обновлено)
Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Государственного управления делами
Зеленский реорганизовал АП в Офис президента и назначил его руководителей
Кожен другий з призначених зебілом - або злодій, або ватник, або має родичів, які впливають на нього з параші...