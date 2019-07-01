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 Политика Украины
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 "Позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня", - Зеленский об обстреле наемниками РФ санитарного автомобиля

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел наемниками РФ медицинского автомобиля на Донбассе, в результате которого побили 2 военнослужащих ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Только приземлились на дозаправку. Узнал печальную новость с Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе", - написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда действовала в рамках международных договоренностей и международного права, и призвал партнеров в Европе и США "должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру".

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Напоминаем, 1 июля в результате обстрела санитарного автомобиля наемниками РФ под Водяным от полученных ранений погибли старший матрос Майборода Сергей Григорьевич и сержант Шевченко Ирина Викторовна.

Позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня, - Зеленский об обстреле наемниками РФ санитарного автомобиля 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135056
 
 
 Топ комментарии
 
эпоха открытости закрывается
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Где слово россия, террористы в тексте,а тварь?какие они нехорошие кто то
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Зеля , тебя выбрали , чтобы ты возглавил войско и защищал Украину , а не рассказывал нам о подлости наёмников (или русских ?) .
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Этот пришешеленый что то другое ждал от расеи?
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А что так? Зеленым повстанцам не понравилась очередная серия Сватов, вот и решили подло пострелять?
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Тише, скоро до мальчика дойдет, что за все эти 5 лет было не счесть попыток прекратить огонь и все они нарушались со стороны РФ и террористов. Пусть переварит эту мысль и больше не удивляется как в первый раз.
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А мож. Сила Власти в ее слабости,то есть ПРидуркоВатости??
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***
летит наркоман в самолете под кайфом, захотел в туалет, пошел в кабинку и заперся,
а в это время браток просит сделать летчика мертвую петлю за 1000$, ну летчик и сделал.... наркоман выходит из параши и говорит:
- не хило по шарам дало... аж за шиворот наср#л.
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Дебальцевский котёл тоже случился после договорённостей с россией .
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Интересно.
Коррупцию то хоть победили?
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мне кажеться что даже Янукович был более адекватен чем Клован...
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Ну что вы требуете от этого убожества? Оно с пятницы не было на рабочем месте и уматывает на три дня в Канаду...
"Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля - Цензор.НЕТ 1971

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да не может быть......Что же тогда клоун оскорблял порошенко, что он не остановил войну
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня", - Зеленский об обстреле наемниками РФ санитарного автомобиля
 
 
 
 
 
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