 "Позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня", - Зеленский об обстреле наемниками РФ санитарного автомобиля

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.
"Только приземлились на дозаправку. Узнал печальную новость с Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе", - написал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украина всегда действовала в рамках международных договоренностей и международного права, и призвал партнеров в Европе и США "должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру".
Напоминаем, 1 июля в результате обстрела санитарного автомобиля наемниками РФ под Водяным от полученных ранений погибли старший матрос Майборода Сергей Григорьевич и сержант Шевченко Ирина Викторовна.
летит наркоман в самолете под кайфом, захотел в туалет, пошел в кабинку и заперся,
а в это время браток просит сделать летчика мертвую петлю за 1000$, ну летчик и сделал.... наркоман выходит из параши и говорит:
- не хило по шарам дало... аж за шиворот наср#л.
Коррупцию то хоть победили?
чен
ый