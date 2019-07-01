 Грузия отозвала посла в Украине Думбадзе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online".

Причина отзыва посла пока неизвестна. Вместе с Думбадзе будут заменены еще несколько дипломатов.

На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры - бывший посол Грузии Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, ранее занимавший должность посла Грузии в Азербайджане.

Отметим, что Гела Думбадзе был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.

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