 Грузия отозвала посла в Украине Думбадзе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online".
Причина отзыва посла пока неизвестна. Вместе с Думбадзе будут заменены еще несколько дипломатов.
На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры - бывший посол Грузии Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, ранее занимавший должность посла Грузии в Азербайджане.
Отметим, что Гела Думбадзе был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.
тут,уже есть один посол,правда уже и с возвращённым гражданством ,да и это - михо )))
До заначки - грошей нема. Шо робити? Спіймав у дворі гусака - похмеливсь.
У вечорі жінка питає: - де гусак?
- Та тут стая диких летіла - наш за ними й полетів... А будеш по заначках нишпорити, й баран у гори піде
Хто ще від нас піде через зюзіну моцну політику?
Увы, это неуважение к Грузии ..... сегодня Грузия нужна Украине в ПАСЕ .....