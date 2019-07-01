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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Грузия (3588) посол (1294)

 Грузия отозвала посла в Украине Думбадзе

МИД Грузии, по распоряжению президента, отозвал Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online".

Причина отзыва посла пока неизвестна. Вместе с Думбадзе будут заменены еще несколько дипломатов.

На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры - бывший посол Грузии Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, ранее занимавший должность посла Грузии в Азербайджане.

Отметим, что Гела Думбадзе был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135055
 
 
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Посмотрим кого назначат пока ниочем новость
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Нам сейчас только ссоры с Грузией не хватает . Зеля , опять Паша виноват ?
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может хватит?)))
тут,уже есть один посол,правда уже и с возвращённым гражданством ,да и это - михо )))
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Чолов'яга прокинувся вранці з тяжкого похмілля, а знає що у заначці є грошенята на опохміл.
До заначки - грошей нема. Шо робити? Спіймав у дворі гусака - похмеливсь.
У вечорі жінка питає: - де гусак?
- Та тут стая диких летіла - наш за ними й полетів... А будеш по заначках нишпорити, й баран у гори піде
Хто ще від нас піде через зюзіну моцну політику?
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Грузия не может простить Зе, что Саакашвили в Грузии ждут нары за преступления , а в Украине он получил гражданство и кандидат в депутаты.
Увы, это неуважение к Грузии ..... сегодня Грузия нужна Украине в ПАСЕ .....
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А когда Петя давал гражданство, чего молчали?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГрузия отозвала посла в Украине Думбадзе
 
 
 
 
 
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