 За неделю в Украине зафиксировали 601 случай кори, - ЦОЗ

По оперативным данным, опубликованным Центром общественного здоровья Украины, в течение 26-й недели 2019 года корью заболел 601 человек - 287 взрослых и 314 детей, информирует Цензор.НЕТ.

С 21 по 27 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской (57 больных: 30 взрослых и 27 детей), Львовской областях (56: 20 взрослых и 36 детей) и в Киеве (50: 27 взрослых и 23 ребенка). Также высокие показатели зафиксированы в Харьковской (46: 33 взрослых и 13 детей) и Хмельницкой областях (40: 10 взрослых и 30 детей).

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С начала года (с 28 декабря 2018-го до 27 июня 2019-го) корью заболели 55300 человек - 25987 взрослых и 29316 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тысяч человек, 39 из которых умерли.