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 За неделю в Украине зафиксировали 601 случай кори, - ЦОЗ

С 21 по 27 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской и Львовской областях. Высокие показатели зафиксированы в Харьковской и Хмельницкой областях.

По оперативным данным, опубликованным Центром общественного здоровья Украины, в течение 26-й недели 2019 года корью заболел 601 человек - 287 взрослых и 314 детей, информирует Цензор.НЕТ.

С 21 по 27 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской (57 больных: 30 взрослых и 27 детей), Львовской областях (56: 20 взрослых и 36 детей) и в Киеве (50: 27 взрослых и 23 ребенка). Также высокие показатели зафиксированы в Харьковской (46: 33 взрослых и 13 детей) и Хмельницкой областях (40: 10 взрослых и 30 детей).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Украину приходится более 70% всех случаев заражения корью в Европе, - ВОЗ

С начала года (с 28 декабря 2018-го до 27 июня 2019-го) корью заболели 55300 человек - 25987 взрослых и 29316 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тысяч человек, 39 из которых умерли.

Источник: https://censor.net.ua/n3135054
 
 
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Зелёная водянка пошла на спад пара моих знакомых излечилась благодаря прививки ДИЧИ последних месяцев
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інфекціоністи , що там після кору йде - холера чи чума ?За умови такого самого медичного забезпечення. Медицина ж за конституцією ніби безкоштовна мала б бути ....
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який кір, зе-хмаркля - ось що небезпечно!
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а зелені соплі - смачні, а зе-сеча в очі - нове слово в офтальмології??
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеЗа неделю в Украине зафиксировали 601 случай кори, - ЦОЗ
 
 
 
 
 
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