 "Разделяет ли он позицию своего окружения?", - партия Порошенко обратилась к Зеленскому после интервью Богдана

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Федерализации", об этом заявил политолог Сергей Таран на пресс-конференции в Открытом офисе партии.
Таран отметил, что в частности предложения окружения Зеленского ввести в Украине двухпалатный парламент, предоставить Донбассу особый статус, а русскому языку - статус регионального в отдельных областях - дословно повторяют российский сценарий "мирного урегулирования" вооруженного конфликта на Донбассе. По мнению политолога, выполнение хотя бы одного из этих требований приведет к тотальной дестабилизации государства.
"Партия "Европейская Солидарность" 5 лет ведет изнурительную борьбу с Российской Федерацией на всех фронтах: дипломатическом, информационном, на настоящем фронте боевых действий на Донбассе. Все эти 5 лет Россия навязывала нам "мирные соглашения", которые сводились к выполнению Украиной ряда условий. В частности, РФ настаивала на предоставлении Донбассу особого статуса, отрицала факт агрессии и настаивала на признании гражданской войны. По российскому сценарию Украина должна забыть о Крыме, Украина должна ввести федеративное устройство и внести в Конституцию соответствующие изменения. РФ также настаивала, что в рамках федерализации местные власти, в частности, главы областных местных администраций должны избираться прямым голосованием. Конечно, РФ настаивала на том, чтобы Украина отказалась от курса в Европейский Союз и НАТО. Это требования, на которых настаивала Россия, и на которые мы не пошли, поскольку выполнение хотя бы одного из этих условий означало бы то, что Украина могла бы забыть не только о Европе и НАТО, но могла бы забыть и о мире на всей территории государства . Это привело бы к полной дестабилизации в Украине и тотальной войне", - заявил Таран.
По его словам, в то время как Владимир Зеленский воздерживается от обнародования четкой позиции относительно его стратегии достижения мира с Россией, окружение нового президента делает заявления, которые в точности повторяют предложения российской стороны: "Представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в Украине должен быть создан двухпалатный парламент. Такой парламент, как правило, есть в странах с федеративным устройством. Верхняя палата избирается по региональному признаку и представляет интересы регионов. В условиях инспирированного извне сепаратизма вводить двухпалатный парламент - это очень опасно и все равно что тушить пожар бензином.
Руководитель офиса президента Андрей Богдан выразил в интервью несколько тезисов, которые не могут не вызывать тревогу. Первый тезис о том, что в Украине должны вводить механизмы, которые являются федерализацией - прямую выборность "губернаторов". Он также заявил, что русский язык должен быть официальным на оккупированных территориях после их возвращения Украине. Украинский язык, по его словам, может быть ограничен анклавом 3 западных областей. Многие вопросы Богдан предложил решать на референдумах, тех, из-за которых в 2014 году началась оккупация Украины. Ответственность за гибель граждан Украины на Донбассе Богдан положил не на Российскую Федерацию, а на бывшую украинскую власть. И все это сейчас стало официальной позицией Офиса президента".
"По сценарию сериала "Слуга народа", в конце Украина разделилась на отдельные микро-государства. Этот же сценарий ближайший соратник президента Андрей Богдан сейчас предлагает в качестве мирного плана. Не случайно, что один из сценаристов сериала "Слуга народа" Юрий Костюк является одним из заместителей председателя Офиса президента. Очевидно, такие сценарии становятся официальной позицией Офиса президента. И это очень ослабляет позиции Украины на международной арене и вызывает серьезную тревогу. Поэтому партия "Европейская Солидарность" обращается к президенту Зеленскому с требованием обнародовать свою оценку - разделяет ли он позицию своего окружения? Или это уже является официальной позицией Украины? Если это не так, тогда окружение президента Зеленского должно понести политическую ответственность за обнародование ложных планов", - отметил Таран.
Тоді чому ці люди поруч з ним ?
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президента.
Источник: https://censor.net.ua/n3135051
Нехай Зеля відповість по кожному з цих пунктів.
А кто его там спрашивать будет?
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зе-- что бы сделал тогда ??????
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По фонтанах бы побегал ???
А двухпалатный парламент чем бппшникам не угодил?
А прочитати текст перед тим, як "коментувати" розуму не вистачає?
День 1: Референдум за мир
День 2: Возвращение Портнова
День 3: Возвращение Хорошковского
День 4: Факап великобританцы, продажа Сватов Яндексу
День 5: Лига смеха, "Майдан - негативное явление", задержание подростков за пикет.
День 6: Шаурма, аля-московское поздравление
День 7: коментарі з погрозами дівчині на сайті ***********.
День 8: ігнор дефолту Коломойского
День 9: Данилюк загубив обладнання РНБО
День 10: Забув, що верховний главнокомандувач - це він
День 11: Кортеж по встрєчкє
День 12: Шарій планує в раду
День 13: Сходив на Монатіка
День 14: збільшення Адміністрації ***********
День 15: Ганьба в Брюсселі
День 16: "Нові" обличчя: Лутковська та Кучма
День 17: Заборона стріляти у відповідь
День 18: Знайшлися сервери РНБО. Продаж місць у список "Слуги Урода"
День 19: Зам голови СБУ - з медаллю ФСБ
День 20: Зниження тарифів - то шутка.
День 21.Фонтан. Охрана ганяє маріупольців
День 22. Дружина зам.глави СБУ - громадянка Кацапії
День 23. Возня з продажем АП
День 24. Приниження укр.жінок
День 25. Важливий закон про шорти
День 26. Антимайдан і громадянин РФ - у списках "Слуги урода"
День 27. Портнова повернули у КНУ, а у Харків - Жукова
День 28. По Київу бігають со Сталіним
День 29. Назвав ВОВ початком Другої Світової
День 30. Оніщенку дозволили балотуватися
День 31. Ігнор делегації ПАСЄ
День 32. ПАСЄ вертає Росію
День 33. Суд відміняє вул.Шухевича та Бандери.
День 34. Істеричний напад на Клімкіна
(взято у Д.Чекалкіна)
Бобик сдох?
Вангую, що після другого посту будете плюватись.
Наприклад:
Порошенко хоче перенести столицю з Києва, і витратити на це 3 мільярди баксів.
Порошенко збільшив свій апарат у три рази, а їх зарплату - у чотири рази.
Порошенко в свою команду набрав колишніх комуністів та регіоналів.
Порошенко хоче новий офіс.
Порошенко хоче скоротити армію.
Порошенко пробіг по фонтану
Порошенко поїв шаурми
Порошенко відзначив День Конституції з друзями в генделику
Порошенко дозволив приходити в АП в шортах.
Фу, яка гидота!!!
"Мене здивувало та обурило інтерв'ю пана Богдана, де він пропонує провести референдум про мову, дозволити Донецьку та Луганську розмовляти російською. Але ж їм ніхто і не забороняє цього робити. Наш закон не забороняє розмовляти російською. Богдан підкреслює в інтерв'ю, що він, як і я, є львів'янином, але висловлювання його не те що не як львів'янина, а як не українця", - сказав Княжицький.
Він також підкреслив, закон не забороняє використання жодної мови, також передбачені поступові введення в дію його норм. Голова профільного Комітету нагадав, що 16 липня закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набуває чинності. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення надала роз'яснення, що з цього моменту вся передвиборча агітація має проходити українською мовою. "Прошу ЦВК за цим спостерігати. А в місцях компактного проживання національних меншин і корінних народів агітація може вестися українською і дублюватися іншою мовою. І це є абсолютно демократично", - сказав Княжицький.
https://espreso.tv/news/2019/07/01/***********************************************************************************************************************
🤣🤣
Правильно было бы разложить яйца в разные корзинки и создать Зеленскому сильную оппозицию в Раде. Чтобы блокировали любые попытки свернуть с правильного пути.
Ты омлет доел? Агитатор хренов.
Не неси чушь, и вымой язык с мылом
к сожалению
А страна тем временем летит в пихву
"Готовится капитуляция Украины". Эксперт рассказал о манипуляциях социологов относительно статуса Донбасса
Манипуляции относительно возможного статуса оккупированной части Донбасса активно используют отдельные социологические службы в своих опросах , которые проводятся накануне внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом пишет глава Института социальных исследований и политического анализа, ассоциированный профессор Донецкого национального университета имени Василия Стуса (базирующегося ныне в Виннице) Владимир Кипень на странице в Фейсбуке.
Он отмечает манипулятивные приемы, применяемые в социологическом опросе, проведенном Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, центром "Социальный мониторинг" и группой "Рейтинг" с 13 по 21 июня.
"Предлагается вопрос с тремя вариантами выбора «Какой вариант решения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Вы поддерживаете?» И вариант (1) - «Предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины». Фактически в данном варианте присутствуют две содержательные позиции - особый статус для неподконтрольных территорий и автономия в составе Украины. Студент- политолог вам скажет, что это разные административно-политические статусы и особый статус для территории совсем не синоним автономии ее в государстве. Студент-социолог обратит внимание на ошибку в формулировке, предотвращать которую учат все учебники по прикладной социологии - вложение двух различных сущностей в один вопрос. В таком случае вопрос будет носить манипулятивный характер", - пишет Кипень...
"Готовится капитуляция Украины". Эксперт рассказал о манипуляциях социологов относительно статуса Донбасса
По его мнению, кроме политологического и социологического анализа, есть еще аспект политический.
"Напомним, что в определении особого статуса территорий т.н. ЛНДР как автономий в теле Украины в рамках Минских соглашений настаивает одна сторона - Россия. И никто больше. Это по первому вопросу и "кому это выгодно"", - подчеркнул Кипень.
Также он отмечает еще одну манипуляцию, заложенную в вопросе, который звучит так: "Поддержали бы Вы решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе?".
"Опять об автономии в составе Украины т.н. ЛНДР. И почти сенсация - 49,5% опрошенных уверенно или неуверенно будто бы поддерживают автономию этих произведений «русского мира» в составе Украины. Не сенсация - а снова МАНИПУЛЯЦИЯ. В вопросе заложена мотивация для респондента «поддержать» предлагаемое решение, что называется «подсказка» ответа. Ведь первое - автономия для ЛНДР - подается как будто бы вторично, главное же - это прекращение войны и достижение мира. Настроениями измученного пятилетней войной и потерями населения Украины манипулируют недобросовестные социологи. «Подсказывают» таким образом будто бы выход. Треть опрошенных не клюнули на это - 30,7% не поддержали бы такое решение. Но нужная цифра получена и запускается в массовое сознание граждан страны", - комментирует Кипень.
"Готовится капитуляция Украины". Эксперт рассказал о манипуляциях социологов относительно статуса Донбасса В результате этого, по его словам, такие данные распространяются в информационном пространстве.
"Разгоняется, напомню, манипулятивная и опасная для украинского государства идея Кремля о включении созданных и контролируемых Россией псевдообразований в состав Украины. Это и есть информационная война против Украины как составляющая гибридной агрессии. Так готовится капитуляция Украины. Социологи, к сожалению, оказались в данном случае на стороне врага. Помня историю работы определенных социологических центров еще со времен президентских выборов 2004 года и Оранжевой революции на обслуге донецких регионалов и медведчуковских проектов, заключу - этический кодекс социолога для них давно заменен тезисом «деньги не пахнут»", - резюмировал Кипень.
Источник: https://censor.net.ua/n3135051
Во как .Ну тогда логично признать, что российский сценарий "мирного урегулирвания" вооруженного конфликта на Донбасе разработан Росией только 19 мая 2019 года, через пять с лишним лет после начала войны!!! и за два дня до окончания каденции Порошенко, когда Порошенко подписал закон, поспешно принятый верховной радой сразу после второго тура президенских выборов (лишающий Домбас какого-либо права на региональный язык.) А до этого росия никаких коварных планов не строила .
Это как понимать? А понимать это надо как ложь откровенную и нахальную. Ибо 5 лет назад никакой ЕС не было, а было БПП. А до этого ПР и Ющ и Сдпу Медведчук. Вот если бы птенец Пепе так сказал -
"Партия "Партия Решионов" 5 лет ведет изнурительную борьбу с Российской ФедерациейИсточник: вот хотя бы чуть чуть реальности соответствовало.