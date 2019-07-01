 Парень умер после конфликта на выпускном на Харьковщине, - полиция

Бабушка погибшего рассказала, что 29 июня около 23:00 ее внук вернулся домой после празднования выпускного в состоянии алкогольного опьянения и лег спать, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области. Около 16:00 на следующий день женщина обнаружила тело парня без признаков жизни и обратилась в полицию.
Согласно справке экспертного исследования, у погибшего были обнаружены телесные повреждения.
Принятыми мерами полицейские оперативно установили лицо, причастное к совершению уголовного преступления. Им оказался 17-летний парень.
В ходе досудебного расследования работники полиции выяснили, что 29 июня около 22:00 возле школы в селе Тарановка между двумя парнями произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник перекинул юношу через себя, тот упал и ударился головой об асфальт.
Следственным Змиевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Следственные действия продолжаются.
Следственным Змиевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет."
"Перекинул через себя" - это ведь не ударил. Бросок через бедро - как правило прием защищающегося...какое же это нафиг умышленное...
Іншого шкода, тільки жити починав.
Знаю случай - человек на автомобиле, зимой, ночью, в метель, переехал пешехода, на дороге лежащего... Менты тоже "раззвонили", что "преступник выявлен, и задержан!...". А судмедэксперт выяснил, что переехано было мёртвое тело... Человек шёл пьяный, упал на дороге, заснул, и замёрз насмерть...
- і шо, лікарю?
Той витираючи піт з чола:
- Жить будєт