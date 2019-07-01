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 Парень умер после конфликта на выпускном на Харьковщине, - полиция

На Харьковщине празднование выпускного вечера завершилось смертью старшеклассника. В причастности к совершению преступления работники Змиевского отдела полиции подозревают 17-летнего жителя Тарановки.

Бабушка погибшего рассказала, что 29 июня около 23:00 ее внук вернулся домой после празднования выпускного в состоянии алкогольного опьянения и лег спать, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области. Около 16:00 на следующий день женщина обнаружила тело парня без признаков жизни и обратилась в полицию.

Согласно справке экспертного исследования, у погибшего были обнаружены телесные повреждения.

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Принятыми мерами полицейские оперативно установили лицо, причастное к совершению уголовного преступления. Им оказался 17-летний парень.

В ходе досудебного расследования работники полиции выяснили, что 29 июня около 22:00 возле школы в селе Тарановка между двумя парнями произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник перекинул юношу через себя, тот упал и ударился головой об асфальт.

Следственным Змиевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135048
 
 
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Молодые олени . Один умер , другой сядет .
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Старые олени ничем не отличаются от молодых оленей.
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" В ходе конфликта злоумышленник перекинул юношу через себя, тот упал и ударился головой об асфальт.
Следственным Змиевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет."

"Перекинул через себя" - это ведь не ударил. Бросок через бедро - как правило прием защищающегося...какое же это нафиг умышленное...
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Кидок не кидок, а один помер. Значить слідство та карна справа. Дорога в життя одного почнеться років з 10 за ґратами.
Іншого шкода, тільки жити починав.
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Необязательно им защищаться. В классическом дзю-до в рамках экзамена броски, конечно, демонстрируются как защитная техника, в этом суть дзю-до. Однако для эффективного использования бросков на соревнованиях многие броски, например бедро (огоши или огоси, произносят по-разному) изучается как активная техника, техника нападения. Броском через бедро можно мягко кинуть, подстраховав при этом партнёра, а можно и головой на асфальт направить, и при желании ещё и на противника сверху упасть.
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Был ссора, и УЖЕ известен "злоумышленник"... А, может, он, оборонялся? Может, инициатором и виновником конфликта был умерший? А, может, он умер от отравления алкоголем? Как у нас любят "ярлыки навешивать"!...
Знаю случай - человек на автомобиле, зимой, ночью, в метель, переехал пешехода, на дороге лежащего... Менты тоже "раззвонили", что "преступник выявлен, и задержан!...". А судмедэксперт выяснил, что переехано было мёртвое тело... Человек шёл пьяный, упал на дороге, заснул, и замёрз насмерть...
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із катафалка випав труп та його переїхав грузовик, водій якого підкинув труп під поїзд, машиніст поїзда викликав швидку. От сидить той машиніст під операційною, звідки через кілька годин виходить хірург:
- і шо, лікарю?
Той витираючи піт з чола:
- Жить будєт
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Где были родители обоих,Или убийцы??.Школы теперь не проводят выпускные.Родители сами организовывают.В Тарановке одна школа,есть пункт полиции.Полный пофигизьм.Я троих своих детей выпускал.Всегда была и нужна полиция.
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чому убійца? Цей хлопець прийшов додому сам, помер в ліжку - можливо захлинувся (часто буває), або інсульт. Шо сказав врач, який знайє все (паталогоанатом)?
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Подход к проведению выпускного в Тарановке со стороны администрации,полиции ,родителей был легковажный.Это привело к трагедии.Это не первый случай везде..На родительских собраниях вопросы алкоголя.поведения,безопасности всегда на первом месте,инструктаж проводит и директор и полиция.На одного молодого украинца стало меньше.Сумно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПарень умер после конфликта на выпускном на Харьковщине, - полиция
 
 
 
 
 
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