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Все про:алкоголь (1480) Черновицкая область (334) налоговая милиция (1699) фальсификат (323)

 В Черновицкой области будут судить организаторов производства и сбыта алкогольного фальсификата

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области под процессуальным руководством прокуратуры направили в суд уголовное производство с обвинительным актом в отношении организаторов незаконного производства и сбыта алкогольного фальсификата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Как установило следствие, фигуранты осуществляли незаконное изготовление с целью сбыта фальсифицированных алкогольных напитков, хранение с этой целью, транспортировку и сбыт указанной "продукции", а также хранение, приобретение, перевозку с целью использования при продаже товаров поддельных марок акцизного налога. Указанные правонарушения были совершены организованной преступной группой на территории Черновицкой области.

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По результатам проведенных обысков из незаконного оборота было изъято более 1 тыс. 450 литров незаконно изготовленной алкогольной продукции в стеклянной таре, таре "baginbox", 771 литр спирта, а также оборудование, которое обеспечивало массовое производство фальсификата.

Источник: https://censor.net.ua/n3135046
 
 
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