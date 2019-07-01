 В Черновицкой области будут судить организаторов производства и сбыта алкогольного фальсификата

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Как установило следствие, фигуранты осуществляли незаконное изготовление с целью сбыта фальсифицированных алкогольных напитков, хранение с этой целью, транспортировку и сбыт указанной "продукции", а также хранение, приобретение, перевозку с целью использования при продаже товаров поддельных марок акцизного налога. Указанные правонарушения были совершены организованной преступной группой на территории Черновицкой области.

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По результатам проведенных обысков из незаконного оборота было изъято более 1 тыс. 450 литров незаконно изготовленной алкогольной продукции в стеклянной таре, таре "baginbox", 771 литр спирта, а также оборудование, которое обеспечивало массовое производство фальсификата.