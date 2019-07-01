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 "Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице", - кандидат в премьеры Великобритании Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма

Фаворит в борьбе за кресло премьер-министра Великобритании, бывший мэр Лондона и экс министр иностранных дел Борис Джонсон назвал вздором слова президента РФ Владимира Путина о крахе либерализма.

Как информирует Цензор.НЕТ, Джонсон написал для The Telegraph колонку под названием "Мы докажем, что Владимир Путин не прав, покинув Евросоюз до 31 октября".

Владимир Путин заявил, что либеральная идея "изжила себя", во время интервью The Financial Times, которое было опубликовано 27 июня.

Джонсон считает, что абсурдность слов Путина подтверждают экономические факты.

"Свободное и открытое общество будет - в целом - лучшим местом для старта бизнеса. Оно станет самым безопасным местом для инвестиций. Это будет лучшее место для того, чтобы завести семью. Это будет лучшее место для жизни", - написал британский политик.

По словам Джонсона, Великобритания доказывает это своим примером, будучи экономически развитой, технически продвинутой и культурно богатой страной. У британцев есть два "гаранта и защитника социальной свободы — демократия и верховенство права", утверждает Джонсон.

Он уверен, что эти либеральные ценности напрямую связаны с экономическим благополучием: "Если политика нельзя сместить с должности демократическим путем, будет распространяться коррупция, снижаться эффективность, люди будут страдать, а бедность — расти".

"Говоря прямо, Владимир, в мире есть страны, где капитал, как говорят, сосредоточен в руках олигархов и приспешников (вождя - Ред.), где журналистов убивают, где над "либеральными ценностями" смеются, где, по данным Росстата, треть населения не может позволить себе больше двух пар обуви в год, 12% людей ходят в туалет на улице, а реальные доходы снижаются пять лет подряд", — написал Джонсон.

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Также экс-мэр Лондона заявил, что что именно благодаря демократии британцы проголосовали за выход из Евросоюза, где власть в своих руках сосредоточили политики из Брюсселя. Текст заканчивается словами: "Если мы хотим поддержать либеральные ценности, мы должны покинуть ЕС до 31 октября — и мы это сделаем".

Источник: https://censor.net.ua/n3135045
 
   
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геополитические интересы россиян во дворе

"Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице", - кандидат в премьеры Великобритании Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма - Цензор.НЕТ 4968
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12% россиян только видели унитаз в голливудских фильмах
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кацапы срут прям с окон.это мировой зброД.
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Про мордорские сортиры типа "нужник" не в бровь а в глаз. А еще там куча народа до сих пор живет в гнилих Stalin-made бараках.
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Ну насчет 12% это он поскромничал...
на Мокшандии все 40% ходят гадить на улицу,
в том числе и в городах...

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😂😂😂😂на расеи таких 70 процентов ну сейчас наверное меньше там многих нехило смыло 🙋🙋🙋
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доказывать что-то ***** - занятие заведомо бесполезное.
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Ложь и лицемерие, это было , есть и будет смыслом существования Московии .
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Джонсон - толерантный либерал. была статистика, вышло 24-27%.
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...либеральная идея на расии изжила себя, им нужна сильная рука, скрепы, православный коммунизм, поэтому любители русского мира будут и далее срать в дырку...
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Цікаво, що ж це за країни такі?
...
Спробую здогадатися - це Сингапур, ОАЕ та Швеція.
Ніт?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице", - кандидат в премьеры Великобритании Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма
 
 
 
 
 
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