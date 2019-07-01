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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1943) Киевская область (1689) увольнение (1600) РГА (164)

 Зеленский уволил пятерых председателей РГА на Киевщине

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Бородянской, Васильковской, Вышгородской, Обуховской и Полесской районных государственных администраций Киевской области.

Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Президент, в частности, уволил Вадима Чередника с должности председателя Бородянской РГА; Владислава Одинца - с должности председателя Васильковской РГА, Вячеслава Савенко - с должности главы Вышгородской РГА Киевской области.

Также уволен Михаил Письменный с должности главы Обуховской РГА и Александр Жданов с должности председателя Полесской РГА.

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Всех чиновники уволены "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3135041
 
 
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Животные должны были помочь одному из главных подельников парашенки - Кононенке, но что-то пошло не так. Зеленский уволил пятерых председателей РГА на Киевщине - Цензор.НЕТ 362
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В общем Зеля сегодня решил ничего не делать. Шланг.
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Ндааа было чего шоколадному цеху беспокоиться!...
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Якщо так піде й далі то Зебілам треба буде запрошувати на посади весь ординський КВН.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволил пятерых председателей РГА на Киевщине
 
 
 
 
 
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