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 Политика Украины, За рубежом
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 Волкер и Зеленский в Торонто обсудят дальнейшие шаги Украины после разведения сил в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля в Торонто проведет встречу со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я имею честь возглавлять мощную делегацию США на этом важном событии - Ukraine Reform Conference, которая может помочь ускорить ключевые реформы, способствовать налаживанию экономических связей и дать дорогу благосостоянию украинцев", - написал Волкер в своем Twitter.

Волкер и Зеленский в Торонто обсудят дальнейшие шаги Украины после разведения сил в Станице Луганской 01

Встреча пройдет в Канаде, куда президент отправится с официальным визитом. Зеленский вылетел в Торонто уже сегодня.

На данный момент известно, что президент собирается обсудить с Волкером дальнейшие шаги Украины после разведения военных сил в Станице Луганской.

Основная цель визита Зеленского – встреча с премьером Канады Трюдо, где произойдет подписание украинско-канадских двусторонних документов и участие в Конференции по вопросам реформ в Украине.

Помимо того, 2 июля глава государства вместе с супругой Еленой Зеленской возложит цветы к Мемориалу жертвам Голодомора. В последний день визита, 3 июля, Зеленский встретится в парламенте Канады с представителями канадского бизнеса и группой дружбы с Украиной.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135039
 
   
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Да уж выбрали еплана всем людям головную боль как говорится. Один дебил кинет камень в воду а потом десять мудрецов ломают головы как его оттуда достать .узеленцы дебил кинувший камень это вы
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Маю надію що Волкер повчить нашу зелененьку потворку уму-розуму.
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Порошенко не приглашен на встречу, если ты об этом.
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Похоже что американцы больше верят Зеленскому чем барыге, и как следствие - чаще стали встречаться с новым Президентом.
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Американцам проще решить этот вопрос за счет наших интересов,а не нагибать рашку.
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😂😂😂😂😂😂😂 хе и не говори они вообще хотят переманить его себе и сделать из него вечного Сцаря для США
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер и Зеленский в Торонто обсудят дальнейшие шаги Украины после разведения сил в Станице Луганской
 
 
 
 
 
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