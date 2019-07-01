 Волкер и Зеленский в Торонто обсудят дальнейшие шаги Украины после разведения сил в Станице Луганской

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я имею честь возглавлять мощную делегацию США на этом важном событии - Ukraine Reform Conference, которая может помочь ускорить ключевые реформы, способствовать налаживанию экономических связей и дать дорогу благосостоянию украинцев", - написал Волкер в своем Twitter.

Встреча пройдет в Канаде, куда президент отправится с официальным визитом. Зеленский вылетел в Торонто уже сегодня.

На данный момент известно, что президент собирается обсудить с Волкером дальнейшие шаги Украины после разведения военных сил в Станице Луганской.

Основная цель визита Зеленского – встреча с премьером Канады Трюдо, где произойдет подписание украинско-канадских двусторонних документов и участие в Конференции по вопросам реформ в Украине.

Помимо того, 2 июля глава государства вместе с супругой Еленой Зеленской возложит цветы к Мемориалу жертвам Голодомора. В последний день визита, 3 июля, Зеленский встретится в парламенте Канады с представителями канадского бизнеса и группой дружбы с Украиной.





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