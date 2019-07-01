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 Суд взял под стражу спонсора "ЛНР" Держака с возможностью внесения залога 576 тыс. грн, - прокуратура

Сегодня, 1 июля, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 УК Украины, а именно в организации финансирования террористической организации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Так, рассмотрев ходатайство прокуратуры суд постановил применить к подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 576 тыс. грн.

Напомним, речь идет о гражданине Украины, который работает в должности заместителя Генерального директора одного из обществ, которое осуществляет хозяйственную деятельность и регулярно платит налоги в бюджет террористической группировки "Луганская народная республика".

Его задержали 25 июня в собственном доме в г. Киеве. В ходе обыска его квартиры обнаружено и изъято удостоверение "удостоверение личности военнослужащего ЛНР" и "удостоверение ветерана боевых действий", выданные на его имя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Один из главных спонсоров террористов "ЛНР" Держак задержан в Киеве, - Луценко. ФОТО

Кроме того, указанный гражданин также подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины, то есть участие в террористической организации.

Отметим, что прокуроры ходатайствовали в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напоминаем, ранее прокуратура сообщала о задержаннии по обвинению в финансировании террористов "ЛНР" сына гендиректора ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Леонида Держака Дмитрия.

Также читайте: СБУ раскрыла схему с грузоперевозками, через которую финансировали террористов

Источник: https://censor.net.ua/n3135038
 
 
 Топ комментарии
 
Логика супер, спонсора тераристов да под залог. Зебилы, вотето торжество верховенства права!!!
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То есть выпустили за деньги. Кстати создатель всего этого маразма портнов неплохо себя чувствует в Украине.
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Логика супер, спонсора тераристов да под залог. Зебилы, вотето торжество верховенства права!!!
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5 лет сепар жил в Киеве и Порошенко это не волновало,если бы не Зеленский ,так бы и гулял
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У Порошенко рейтинг 5% какой неблагодарный народ не оценил мародера
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Слава реформованному суду!!! Петру Олексійовичу слава за реформований й переатестований суд!!!
Соя- плі!!!)))
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дебіл підбарижний , це результат потужної безальтернативної успішної судової реформи #145 !
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Это просто издевательство над правосудием. Вот 576 млн. грн. залога было бы нормально. У Путина денег много, заплатит.
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То есть выпустили за деньги. Кстати создатель всего этого маразма портнов неплохо себя чувствует в Украине.
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не віддавайте лаври судової реформи юліному поцу , Автор безальтернативної успішної надпотужної реформи - Петро Олексійович Порошенко !
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Почему деньги могут помогать таким покидькам ?
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хіба не пам'ятаєте , як пєтя всю дорогу брехав - вороги заплатять , от мабуть в цьому сенс його судової реформи - відкупатись грошима .
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Мне вот интересно как они там эти суммы придумывают. Хотя скорее всего где-то так:
- У тебя сколько налички дома?
- Тыщ пятьсот
- А точнее?
- Щас у жены спрошу. 576.
-Так и запишем: залог 576 тысяч
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Начинать нужно было не со "взятия под стражу" , а суммы залога .

Ибо , если он "спонсор" , то сумму залога меньше 100 лимонов баксов можно рассматривать как издевательство над соотвествующими статьями УК .
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не може бути застави за злочини проти держави і насильницькі злочини , то така пєтіна реформа.
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стаття закону про те, що сепарів не можна відпукати під заставу змінена при зебуїні. Суд взяв під варту спонсора "ЛНР" Держака з можливістю внесення застави 576 тис. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8437
Конституционный суд признал неконституционной норму части 5 статьи 176 УПК Украины, запрещающей применять к обвиняемым в преступлениях против национальной безопасности иные меры пресечения, нежели заключение под стражу.
26.06.2019
http://infocenter-odessa.com
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Швидше навіть не сама реформа, а згубна практика спекуляції на терміні "рука кремля".
Коли на кожному кроці кричать "вовки-вовки", то в суспільстві падає "больовий межа" сприйняття небезпеки. І коли вона виникає реально - всім похер !
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шо такое 20 штук баксов для чела
который барыжит контрабандной водярой в лугандоне?
ничего
генеральный плокулол, ау!
очередной бизнеснаезд от шакаладной злочинной влады
до этого мля 5 лет в Киеве никто не знал про этого сепара
ГАНЬБА!
псы. не факт шо юра с грицаком ему не сами ксивы делали) шоп потом папашка его у них выкупал) киднепперы куевы))
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Так, рассмотрев ходатайство прокуратуры суд постановил применить к подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 576 тыс. грн. Источник: https://censor.net.ua/n3135038

То ли суд то ли ходатайство то ли оба
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он же через 15 минут после выхода под залог будет в лугандоне или Крыму
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за 15 минут если полетит привязанный к рокете
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Нормально это?? Убийц украинцев, под залог? Нет слов!
Ну и где же нацдружины? Уже никто не наживается на войне? Все хорошо?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд взял под стражу спонсора "ЛНР" Держака с возможностью внесения залога 576 тыс. грн, - прокуратура
 
 
 
 
 
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