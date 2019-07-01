 Суд взял под стражу спонсора "ЛНР" Держака с возможностью внесения залога 576 тыс. грн, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
Так, рассмотрев ходатайство прокуратуры суд постановил применить к подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 576 тыс. грн.
Напомним, речь идет о гражданине Украины, который работает в должности заместителя Генерального директора одного из обществ, которое осуществляет хозяйственную деятельность и регулярно платит налоги в бюджет террористической группировки "Луганская народная республика".
Его задержали 25 июня в собственном доме в г. Киеве. В ходе обыска его квартиры обнаружено и изъято удостоверение "удостоверение личности военнослужащего ЛНР" и "удостоверение ветерана боевых действий", выданные на его имя.
Кроме того, указанный гражданин также подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины, то есть участие в террористической организации.
Отметим, что прокуроры ходатайствовали в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Напоминаем, ранее прокуратура сообщала о задержаннии по обвинению в финансировании террористов "ЛНР" сына гендиректора ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Леонида Держака Дмитрия.
Соя- плі!!!)))
- У тебя сколько налички дома?
- Тыщ пятьсот
- А точнее?
- Щас у жены спрошу. 576.
-Так и запишем: залог 576 тысяч
Ибо , если он "спонсор" , то сумму залога меньше 100 лимонов баксов можно рассматривать как издевательство над соотвествующими статьями УК .
Конституционный суд признал неконституционной норму части 5 статьи 176 УПК Украины, запрещающей применять к обвиняемым в преступлениях против национальной безопасности иные меры пресечения, нежели заключение под стражу.
26.06.2019
http://infocenter-odessa.com
Коли на кожному кроці кричать "вовки-вовки", то в суспільстві падає "больовий межа" сприйняття небезпеки. І коли вона виникає реально - всім похер !
который барыжит контрабандной водярой в лугандоне?
ничего
генеральный плокулол, ау!
очередной бизнеснаезд от шакаладной злочинной влады
до этого мля 5 лет в Киеве никто не знал про этого сепара
ГАНЬБА!
псы. не факт шо юра с грицаком ему не сами ксивы делали) шоп потом папашка его у них выкупал) киднепперы куевы))
То ли суд то ли ходатайство то ли оба
Ну и где же нацдружины? Уже никто не наживается на войне? Все хорошо?