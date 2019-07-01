 Суд взял под стражу спонсора "ЛНР" Держака с возможностью внесения залога 576 тыс. грн, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Так, рассмотрев ходатайство прокуратуры суд постановил применить к подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 576 тыс. грн.

Напомним, речь идет о гражданине Украины, который работает в должности заместителя Генерального директора одного из обществ, которое осуществляет хозяйственную деятельность и регулярно платит налоги в бюджет террористической группировки "Луганская народная республика".

Его задержали 25 июня в собственном доме в г. Киеве. В ходе обыска его квартиры обнаружено и изъято удостоверение "удостоверение личности военнослужащего ЛНР" и "удостоверение ветерана боевых действий", выданные на его имя.

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Кроме того, указанный гражданин также подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины, то есть участие в террористической организации.

Отметим, что прокуроры ходатайствовали в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напоминаем, ранее прокуратура сообщала о задержаннии по обвинению в финансировании террористов "ЛНР" сына гендиректора ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Леонида Держака Дмитрия.

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