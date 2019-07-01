 Польша не воспринимает решение о возвращении РФ в ПАСЕ. Мы так легко с этим не смиримся, - вице-премьер-министр Сасин

Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин в эфире Польского радио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Польша не воспринимает это решение (о возобновлении полномочий России в ПАСЕ. - Ред.). Мы будем решительно выступать против этого. Наши представители в Совете Европы очень четко это показали во время последнего заседания. Мы так легко с этим решением не смиримся", - заявил Сасин.
По его словам, в цивилизованном мире недопустимо, если "агрессивная политика не будет находить ответы в виде очень решительных действий, таких как исключение из разного рода дипломатических кругов".
Вице-премьер-министр Польши отметил, что решение о возобновлении полномочий российской делегации в ПАСЕ является "сигналом, вызывающим беспокойство".
"Не изменились причины, по которым были введены санкции. Россия и дальше оккупирует Крым, российские подразделения до сих пор находятся на территории Украины, и пока причины наложения санкций не исчезнут, я себе не представляю, чтобы мы могли рассматривать отмену санкций (введенных ЕС. - Ред.) против России", - констатировал польский политик.
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.
https://censor.net.ua/video_news/3134923/450*****************************************************************************************************
Gratulacje ! To był nasz wspólny stan.
и отправим это еще пару раз на ток шоу со скабеевой:
Свиньи сепарские...
До речі багато провідних світових видань написали негативні статті про повернення росії.
Поки я бачу лише намагання сховатись і не втручатись.
Олег Ляшко знатно мочит сопливых «реформаторов». Кроме него и Пороха все засунули языки в ж@пу и молчат.
БЮТ, Гриценко, Гройсман и другие боятся этих мелких бездарных зелёных ссыкунов и коллаборантов?
ЗЕпрезидент Украины, как школьник, был просто поставлен большими дядями перед фактом и смирился.
(ой, а они не должны ничего согласовывать с нашим преЗЕдентом... ну чтоб тот свой голос интимно-узнаваемый не сорвал?))))
языки у нас похожие, ментальность тоже
одним махом и в евросоюзе и нато будем
кацапы просто всруться от зависти
польский суд и дифензива
это вам не тут
Значит смиритесь тяжело. Сколько это стоит на душу дип. представительства?