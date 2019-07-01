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 Политика Украины, За рубежом
  2011  79
Все про:ПАСЕ (1390) Польша (4807) Россия (73208)

 Польша не воспринимает решение о возвращении РФ в ПАСЕ. Мы так легко с этим не смиримся, - вице-премьер-министр Сасин

Польша не соглашается с решением о возобновлении полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин в эфире Польского радио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польша не воспринимает это решение (о возобновлении полномочий России в ПАСЕ. - Ред.). Мы будем решительно выступать против этого. Наши представители в Совете Европы очень четко это показали во время последнего заседания. Мы так легко с этим решением не смиримся", - заявил Сасин.

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По его словам, в цивилизованном мире недопустимо, если "агрессивная политика не будет находить ответы в виде очень решительных действий, таких как исключение из разного рода дипломатических кругов".

Вице-премьер-министр Польши отметил, что решение о возобновлении полномочий российской делегации в ПАСЕ является "сигналом, вызывающим беспокойство".

"Не изменились причины, по которым были введены санкции. Россия и дальше оккупирует Крым, российские подразделения до сих пор находятся на территории Украины, и пока причины наложения санкций не исчезнут, я себе не представляю, чтобы мы могли рассматривать отмену санкций (введенных ЕС. - Ред.) против России", - констатировал польский политик.

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

Источник: https://censor.net.ua/n3135034
 
   
 Топ комментарии
 
Польша, прибалтика против, а стране-зе пофигу.
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Хотілось би побачити таку ж ініціативу від нашої влади, але там глухо, песно все влаштовує.
До речі багато провідних світових видань написали негативні статті про повернення росії.
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450 лет назад была утверждена Люблинская уния, регламентировавшая основание нового государства - Речи Посполитой. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/3134923/450*****************************************************************************************************

Gratulacje ! To był nasz wspólny stan.
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Мы просто выразим озабоченность! Да?
и отправим это еще пару раз на ток шоу со скабеевой:
Польша не воспринимает решение о возвращении РФ в ПАСЕ. Мы так легко с этим не смиримся, - вице-премьер-министр Сасин - Цензор.НЕТ 415
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Зборище ублюдков во главе с жидо-зелёной соплёй 😁
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лахта под прокси тявкает на украинского президента
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Русня - ну не можна ж вже так палитись...
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Ну зелебоба же смирился .. чо там с Польшей то
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Польша, прибалтика против, а стране-зе пофигу.
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Это потому, что ну у поляка ни у жителей балтии нет сомнений о своей нац. принадлежности, а в Украине у 60% населения столица в Москве.
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Хотілось би побачити таку ж ініціативу від нашої влади, але там глухо, песно все влаштовує.
До речі багато провідних світових видань написали негативні статті про повернення росії.
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хрячелло шакаладный перед выборами визжал шо после президенства мечтает стать европарламетарием, так пусть пистует в пасе вместе с лешиком гончаровым и иркой геращенко задавит там всех своим авторитетом, объяснит тупорылым европейцам как у нас тут на самом деле
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для цього влада має продемонструвати бажання і якісь амібції.
Поки я бачу лише намагання сховатись і не втручатись.
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А я трохи відпочив після тяжкої зміни , та й бігом на форум.Скучив.)
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-- от и почалось, шо я говорил: за Украину будут воевать вместо Украины...
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 17 ч.17 часов назад

Олег Ляшко знатно мочит сопливых «реформаторов». Кроме него и Пороха все засунули языки в ж@пу и молчат.
БЮТ, Гриценко, Гройсман и другие боятся этих мелких бездарных зелёных ссыкунов и коллаборантов?
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Олежику втрачати немає чого, 0%, він і на забор буде кидатись, як і ліпарматору.
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Зачем?
ЗЕпрезидент Украины, как школьник, был просто поставлен большими дядями перед фактом и смирился.
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Напрминаю телепузикам, что уже 42 дня наркуша зеленский президент.
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че та не понял, первый раз слышу "в донбассе".
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А я впервые вижу от хирскила вменяемый пост.)
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8.Не повстанцы - а в челюсть автору такого определения. Или не?
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это очень хорошо! спасибо!!
(ой, а они не должны ничего согласовывать с нашим преЗЕдентом... ну чтоб тот свой голос интимно-узнаваемый не сорвал?))))
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может предложить им объедениться в одно государство?

языки у нас похожие, ментальность тоже
одним махом и в евросоюзе и нато будем
кацапы просто всруться от зависти Польща не сприймає рішення про повернення РФ в ПАРЄ. Ми так легко з цим не погодимося, - віцепрем'єр-міністр Сасін - Цензор.НЕТ 9460
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Согласен. Только порошенка с порохоботами в ростов.Польща не сприймає рішення про повернення РФ в ПАРЄ. Ми так легко з цим не погодимося, - віцепрем'єр-міністр Сасін - Цензор.НЕТ 536
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сами свалят
польский суд и дифензива
это вам не тут
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скажи це на Західеій Україні, адепт польщі "від можа до можа".
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А те кто останутся , пусть работают.......на полях.
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тебе ніхто в Україні не тримає - кіздуй на польські полуничні поля іпаши до усрачки.
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В мене і в Україні роботи вистачає. Після суток-чергування виспався трохи, а завтра на другу роботу. Польща не сприймає рішення про повернення РФ в ПАРЄ. Ми так легко з цим не погодимося, - віцепрем'єр-міністр Сасін - Цензор.НЕТ 7484
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я теж працюю на двох роботах. Але мені від цього не приходить до голови ліквідувати державність України, як деякіх поцреотів які пісяються від щастя, що в якооїсь країни х Україною співпали тимчасові політичні інтереси.
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Ти гумору не розумієш. Хоча я б не проти об*єднатия з Польщею і з Прибалтійцями в якийся Східний Євросоюз , окремо від зрадників які нас злили.
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а тих, хто ліквідує українську державність - (за допомогою поляків чи кацапів - все одно) на гілляку.
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Вот те на. А вова нормально проглотил. Не закусывая.
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Ну, процентов 30 у него будет. Будем надеяться, что меньше, остальное заберёт Батькивщина и Саакашвили.
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Скажімо так - Польща ворог кацапстану. Ворог мого ворога - мій союзник. Відносно "дружби" - у політиці друзів не буває.
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Мы так легко с этим не смиримся.

Значит смиритесь тяжело. Сколько это стоит на душу дип. представительства?
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Козломордое, ты ресурс перепутало.
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зате гідрант змирився.
Польща не сприймає рішення про повернення РФ в ПАРЄ. Ми так легко з цим не погодимося, - віцепрем'єр-міністр Сасін - Цензор.НЕТ 614
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А зеленый чмошник отмалчивается. Он уже договорился с Макроном, что промолчит по поводу расии в ПАСЕ и согласится с возвращением моряков в качестве зеков. Так расия станет белой и пушистой, узаконит анексию Крыма и освободится от санкций
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После визита Порошенко в Европу 10 мая 2019, где было с ним это позорище согласовано-в срочном порядке за неделю собрали министров в Совет Европы 17 мая 2019 не для консультаций, а для голосования и за 5-ть дней до инаугурации Зеленского проголосовали на встрече в Хельсинки министры 47-и наций подавляющим большинством, проголосовали за заявление, в котором говорится, что «все государства-члены имеют право участвовать на равной основе» в Парламентскoii Ассамблеe Совета Европы . А парламентские представители только в июне констатировали факт, потому что Парламентская Ассамблея Совета Европы так построена, что Совет Европы сначала голосует в Советe Европы министрами, а позже парламентариями подтверждает.Перетягивание канатов между старыми парламентариями и новым Президентом не красит, но именно президентская часть этого процесса была решена до голосования министров Совета Европы 17-го Мая, а не на голосовании (в том числе шавок Порошенка)парламентских представителей в Июне.https: //www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership-crimea
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Поляки росіян ненавидять...але бояться...Українців не бояться...але зневажають...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольша не воспринимает решение о возвращении РФ в ПАСЕ. Мы так легко с этим не смиримся, - вице-премьер-министр Сасин
 
 
 
 
 
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